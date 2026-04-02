Jabil Procurement & Supply Chain Services

Störungen in Chancen verwandeln

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St. Petersburg, FL (ots)

Resilienz ist eine Grundvoraussetzung für wettbewerbsfähige Lieferketten. Unternehmen müssen ihre Abläufe dringend überprüfen und anpassen.

Resilienz ist heute eine Grundvoraussetzung für wettbewerbsfähige Lieferketten. Unternehmen müssen ihre Abläufe dringend überprüfen und anpassen. Denn die letzten fünf Jahre werden von Branchenführern als die disruptivste Periode in der modernen Geschichte der Lieferkette bezeichnet. Pandemien, geopolitische Spannungen, Handelskriege, Zölle, klimabedingte Ereignisse und Infrastrukturschocks haben sich zu einem Umfeld vereint, in dem Störungen nicht mehr episodisch, sondern strukturell sind. Dieser Wandel hat die Gestaltungsprinzipien, die globale Lieferketten jahrzehntelang bestimmten, grundlegend verändert: Netzwerke, die einst auf Effizienz, Kosten und Vorhersagbarkeit optimiert wurden, werden nun für auftretende Unsicherheiten umgestaltet, da Schocks gleichzeitig in verschiedenen Regionen, Branchen und Lieferantenstufen mit beispielloser Geschwindigkeit und in beispiellosem Ausmaß auftreten.

Infolgedessen ist Resilienz zu einer grundlegenden Anforderung für wettbewerbsfähige Lieferketten geworden, und ihre strategische Bedeutung hat sich weit über Lagerbestandspuffer, Dual Sourcing und statische Notfallplanung hinausentwickelt. Heute erfordert Resilienz ein proaktives Lieferkettenmanagement, das Intelligenz, durchgängige Transparenz und operative Anpassungsfähigkeit integriert.

Führende Unternehmen investieren in Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, Störungen vorherzusehen, Veränderungen in Echtzeit zu erfassen, schnelle Reaktionen über Partner hinweg zu orchestrieren und globale Netzwerke kontinuierlich an veränderte Bedingungen anzupassen.

Mit 60 Jahren Erfahrung bündelt Jabil diese Fähigkeiten in einem umfassenden Portfolio maßgeschneiderter, durchgängiger Beschaffungs-, Lieferketten- und Marktintelligenz-Dienstleistungen. Die Unterstützung kann von gezielten Initiativen zur Behebung unmittelbarer Schwachstellen bis hin zu umfassenden Transformationsprogrammen und vollständig verwalteten Betriebsabläufen reichen. Diese Breite an Dienstleistungen ermöglicht es Unternehmen, dringende operative Herausforderungen zu lösen und gleichzeitig eine Grundlage für nachhaltige Leistung zu schaffen - mit Lösungen, die auf ihren Reifegrad, ihre Prioritäten und ihre Risikolandschaft zugeschnitten sind.

Als Ihr globaler Partner hilft Ihnen Jabil Procurement and Supply Chain Services, Resilienz über den gesamten Lebenszyklus der Lieferkette hinweg aufzubauen - von der Strategie und dem Design über Beschaffung, Planung, Logistik bis hin zur Unterstützung nach dem Verkauf. Durch die Integration dieser Lösungen in den täglichen Betrieb helfen sie, Beschaffungs- und Lieferkettenfunktionen von traditionellen Kostenstellen zu strategischen Treibern des unternehmensweiten Risikomanagements, der Geschäftsstrategie und des Wachstums zu entwickeln. Fortschrittliche Daten- und KI-Fähigkeiten, unterstützt durch ein Joint Venture mit Cyferd, ID8 Global, verbessern das Kernangebot zusätzlich, indem sie Entscheidungsträgern mehrstufige Transparenz, prädiktive Risikoüberwachung, Szenariomodellierung und BOM-Konditionierung bieten.

All dies wird durch eine umfangreiche globale Präsenz mit über 100 Standorten in mehr als 25 Ländern, einem jährlichen Beschaffungsvolumen von etwa 25 Milliarden US-Dollar und über 38.000 Lieferantenbeziehungen ermöglicht. Ein Team von mehr als 3.000 Supply Chain-Experten verstärkt diese Reichweite zusätzlich.

Durch die Kombination globaler Maßstäbe mit lokaler Umsetzung, Technologie und jahrzehntelanger praktischer Erfahrung, hilft Jabil Procurement and Supply Chain Services Unternehmen, sich von reaktiven Ansätzen hin zu strukturell resilienten Lieferketten zu bewegen. Mit diesem Modell werden Lieferketten zu adaptiven Ökosystemen, die in der Lage sind, Störungen zu erkennen, Schocks abzufedern, Leistung zu schützen und Innovation und Wachstum zu ermöglichen.

Kunden erzielen bereits signifikante Einsparungen, darunter 15- bis 30-prozentige Reduzierungen der Betriebskosten und 20- bis 40-prozentige Verbesserungen der Produktivität, zusammen mit erhöhter Agilität und Risikominderung. Über diese Kennzahlen hinaus gewinnen sie die Fähigkeit, sich von disruptionsgetriebenen Reaktionen zu lösen und die Zukunft ihrer Lieferkette aktiv zu gestalten, mit Vertrauen zu skalieren und ihre strategische Geschäftsvision zu realisieren.

Mehr Informationen über Jabil Procurement & Supply Chain Services unter: https://pscs.jabil.com/

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