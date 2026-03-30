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Nach Die Höhle der Löwen: Tim Scharfenstein und Kai Brehmer-Scharfenstein wollen Longevity neu erzählen

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Köln (ots)

Die Gründer von SCHARFENSTEIN setzen auf wissenschaftliche Präzision und ihre persönliche Mission

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer kennen Tim Scharfenstein und Kai Brehmer-Scharfenstein durch ihren Auftritt bei "Die Höhle der Löwen". Doch ihre eigentliche Geschichte beginnt nicht erst im TV, sondern bei der grundlegenden Frage: Wie lässt sich Gesundheit so vermitteln, dass Menschen früher anfangen, Verantwortung für sich zu übernehmen?

Mit SCHARFENSTEIN Longevity richten die Gründer daher nun ihren Fokus konsequent auf gesundes Altern, Prävention und wissenschaftlich fundierte Nahrungsergänzung. Ihr Anspruch: ein komplexes Thema verständlich machen - jenseits von Hype, Heilsversprechen und Überforderung. Dabei verstehen sich Tim Scharfenstein und Kai Brehmer-Scharfenstein nicht nur als Gründer einer Marke, sondern als unternehmerisches Duo, das Haltung, klare Entscheidungen und konsequente Umsetzung miteinander verbindet.

"Im Gesundheitsmarkt gibt es viel Lautstärke, aber oft zu wenig Einordnung", sagt Tim Scharfenstein. "Unser Ziel ist es daher, Produkte und Kommunikation so aufzubauen, dass Menschen nachvollziehen können, worauf es ankommt: saubere Qualität, sinnvolle Zusammensetzung und ein Ansatz, der sich in den Alltag integrieren lässt."

Gesundheit wurde zur persönlichen Frage

Auch für Kai Brehmer-Scharfenstein ist das Thema Longevity mehr als ein Trend. Gesundheit sei für ihn eine persönliche Frage. "Wenn man erlebt, wie verletzlich das Leben ist, verändert sich der Blick auf Zeit, Verantwortung und den eigenen Körper", erklärt er. "Mich treibt die Frage an, warum wir oft erst dann handeln, wenn es eigentlich schon weh tut. Ich möchte, dass wir früher beginnen, Gesundheit ernst zu nehmen - nicht aus Angst, sondern aus Respekt vor dem Leben."

Longevity ohne Überforderung

Zum Portfolio von SCHARFENSTEIN Longevity gehört der ALL-IN-ONE Longevity Zellkomplex, eine Kombination aus vier zentralen Wirkstoffen der Longevity-Forschung: Spermidin, Ca-AKG, Trans-Resveratrol und Nicotinamid. Der Ansatz soll wichtige Prozesse des gesunden Alterns unterstützen und dabei bewusst einfach in der Anwendung sein.

"Prävention darf kein abstraktes Konzept bleiben", so Tim Scharfenstein. "Sie muss praktikabel werden. Wir brauchen nicht noch einen unübersichtlichen Supplement-Ansatz, sondern ein Produkt, das wissenschaftlich gedacht und im echten Leben sinnvoll nutzbar ist."

Wie aus TV-Aufmerksamkeit strategische Klarheit wurde

Die Aufmerksamkeit rund um "Die Höhle der Löwen" nutzten die Gründer nach eigener Aussage bewusst, um ihr Geschäftsmodell zu schärfen und ihre langfristige Positionierung zu prüfen. Gemeinsam mit Investorin Janna Ensthaler analysierten sie, wo ihre größte inhaltliche Relevanz und Glaubwürdigkeit liegen.

Hinzu kam, dass das frühere Produkt auf einer Technologie basierte, die infolge neuer regulatorischer Entwicklungen nicht mehr in der bisherigen Form fortgeführt werden konnte. Für die Gründer war das ein zusätzlicher Anlass, ihr Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen und neu auszurichten.

Das Ergebnis: eine klare Entscheidung für den Bereich Gesundheit, Prävention und Longevity - als Thema, das ihre persönliche Motivation, ihre fachliche Nähe und ihren langfristigen Anspruch am stärksten verbindet.

"Nach der Sendung mussten wir uns ehrlich fragen, was bleibt, wenn die Kameras aus sind", erinnert sich Kai Brehmer-Scharfenstein. "Für uns war die Antwort eindeutig: Gesundheit. Weil wir dort langfristig wirklich etwas aufbauen wollen."

Tim Scharfenstein ergänzt: "Wir haben die Zeit nach der Ausstrahlung bewusst genutzt, um unser Geschäftsmodell kritisch zu prüfen. Daraus ist die Entscheidung entstanden, unseren Fokus konsequent auf den Bereich zu legen, in dem wir inhaltlich am meisten beitragen können."

Auch wenn es im Zuge der Neuausrichtung nicht zu einem Investment kam, blieb Janna Ensthaler den Gründern bis heute als Sparringspartnerin eng verbunden.

Eine Marke, die Longevity persönlicher macht

SCHARFENSTEIN versteht sich bewusst nicht als klassische, anonyme Longevity-Marke, von denen aktuell viele den Markt versuchen zu erobern. Stattdessen wollen Tim und Kai das Thema nahbarer machen und Menschen auf einer persönlicheren Ebene erreichen.

"Viele Angebote im Longevity-Bereich sind schwer greifbar oder wirken distanziert", sagt Kai Brehmer-Scharfenstein. "Wir möchten das anders machen: verständlicher, ehrlicher und näher an dem, was Menschen im Alltag wirklich beschäftigt."

Dazu gehört auch der Podcast "SCHARFENSTEIN - Zwischen 2,02 m und 1,65 m", in dem die beiden Gründer bewusst ihre unterschiedlichen Perspektiven, Persönlichkeiten und Erfahrungen einbringen. Das Format gibt persönliche Einblicke in ihre Gedanken, Zweifel und Entscheidungen - und soll Gesundheit greifbarer machen.

"Wir wollen keine perfekte Fassade aufbauen", sagt Kai Brehmer-Scharfenstein. "Uns interessiert, was im echten Leben trägt: ehrliche Entscheidungen, verlässliche Qualität und die Frage, wie Gesundheit für möglichst viele Menschen verständlich und erreichbar wird."

Über SCHARFENSTEIN Longevity

SCHARFENSTEIN Longevity ist ein deutsches Unternehmen im Bereich Nahrungsergänzung mit Fokus auf gesundes Altern und wissenschaftlich fundierte Prävention. Das Unternehmen positioniert sich mit einem alltagstauglichen Longevity-Ansatz, laborgeprüften Produkten, exakter Wirkstoffdosierung und dem Anspruch, Vorsorge einfacher und zugänglicher zu machen. Gegründet wurde die Marke von Tim Scharfenstein und Kai Brehmer-Scharfenstein, die einem breiteren Publikum durch ihren Auftritt bei "Die Höhle der Löwen" bekannt wurden. Heute steht SCHARFENSTEIN Longevity für eine neue unternehmerische Phase an der Schnittstelle von Gesundheit, persönlicher Haltung und wissenschaftlicher Präzision.

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