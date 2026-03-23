Berlin International Gaming (BIG)

Paysafe und BIG schließen neue Partnerschaft: PaysafeCard wird offizieller Payment-Sponsor

Bild-Infos

Download

Dublin/Berlin (ots)

Nach einem starken Auftakt in der neuen Saison verkündet Berlin International Gaming (BIG) den nächsten großen Schritt: PaysafeCard, die beliebte eCash-Lösung der globalen Zahlungsplattform Paysafe (NYSE: PSFE), wird Premium-Sponsor und offizieller Payment-Partner der Berliner E-Sport-Organisation. Die Partnerschaft umfasst die Teams von BIG in Fortnite, Counter-Strike 2 und Trackmania. Sie beinhaltet unter anderem eine prominente Logo-Platzierung auf den Trikots, integriertes Branding sowie Community-Aktivierungen. Darüber hinaus wird die Zahlungsabwicklung im offiziellen BIG-Shop um PaysafeCard erweitert, um Fans eine einfache sowie sichere Bezahlung zu ermöglichen.

Mit PaysafeCard erhalten Gaming-Fans eine unkomplizierte Möglichkeit, ihre Lieblingsspiele, Spieler und Teams direkt zu unterstützen. Die Bezahlmethode ist bewusst niedrigschwellig und sicher gestaltet, sodass Nutzer jederzeit den Überblick behalten und sich voll auf ihr Spielerlebnis konzentrieren können - etwa beim Freischalten von Inhalten oder bei In-Game-Käufen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit unterstützt PaysafeCard die sportlichen Aktivitäten von BIG in mehreren Disziplinen. Für Fortnite hat BIG mit Danila "Malibuca" Iakovenko kürzlich einen Top-Spieler verpflichtet und sich bereits für den anstehenden Esports World Cup qualifiziert. Dort wird auch das Trackmania-Team vertreten sein. In Counter-Strike 2 baut BIG sein Engagement im Frauen-E-Sport weiter aus: Das Team EQUIPA wurde gezielt verstärkt und kürzlich bei den HLTV Awards als "Women's Team of the Year" ausgezeichnet.

"PaysafeCard teilt unsere Werte: Innovation, internationales Wachstum und eine starke Verbindung mit der Gaming-Community. Dass ein weltweit führender Zahlungsanbieter so deutlich im E-Sport Präsenz zeigt, ist ein starkes Signal", sagt Daniel Finkler, CEO von BIG. "Gemeinsam wollen wir mehr als reine Sichtbarkeit schaffen und echten Mehrwert für unsere Fans bieten. Sei es durch einfache und sichere Zahlungsprozesse oder durch spannende Kampagnen rund um unsere Teams. Wir danken PaysafeCard für das Vertrauen und die Partnerschaft sowie Sportfive für die strategische Begleitung sowie Umsetzung der Kooperation. Wir freuen uns auf alles, was vor uns liegt."

"Gaming und E-Sport sind seit jeher ein zentraler Bestandteil von PaysafeCard. Die Partnerschaft mit BIG ist ein logischer Schritt, um unser Engagement in der Gaming-Community weiter auszubauen", sagt Alisa Barber, Chief Marketing Officer bei Paysafe. "Wir möchten das Fan-Erlebnis spürbar verbessern und Menschen näher an die Teams und Momente bringen, die ihnen wichtig sind. Egal, ob sie ihre Lieblingsspieler unterstützen, Belohnungen freischalten oder sich stärker mit der E-Sport-Kultur verbunden fühlen wollen: Gemeinsam mit BIG schaffen wir authentische attraktive Erlebnisse, die genau auf die Bedürfnisse von Gaming-Fans zugeschnitten sind."

Im Zuge der Partnerschaft wird das PaysafeCard-Branding künftig deutlich auf den Trikots von BIG zu sehen sein. Darüber hinaus sind zum Start verschiedene Aktivierungen geplant, die sich gezielt an die Community richten. Dazu zählt auch eine zeitlich begrenzte Aktion in ausgewählten europäischen Märkten, bei der Fans für die Nutzung von PaysafeCard bei Gaming-Händlern belohnt werden. Die Maßnahmen werden über die Kanäle von BIG ausgespielt und von PaysafeCard unterstützt, mit dem Ziel, die Community aktiv einzubinden und die Grundlage für weitere gemeinsame Projekte zu schaffen.

Original-Content von: Berlin International Gaming (BIG), übermittelt durch news aktuell