Bodo Wartke, Hannes Ringlstetter, Sarah Lesch und viele weitere Künstler live bei Lieder auf Banz erleben

Bad Staffelstein (ots)

"Lieder auf Banz" bringt seit vielen Jahren große Liedermacher:innen mit spannenden Nachwuchstalenten vor der beeindruckenden Kulisse von Kloster Banz zusammen. In diesem Jahr mit dabei: Bodo Wartke, Hannes Ringlstetter, Gregor Meyle und viele mehr.

Auch 2026 lädt "Lieder auf Banz" wieder zu lauen Sommerabenden, Musik, Geschichten und Begegnungen ein, denn am 3. und 4. Juli wird die Klosterwiese in Bad Staffelstein erneut zum musikalischen Treffpunkt für Liedermacher:innen aus dem deutschsprachigen Raum. Neben etablierten Künstler:innen stehen traditionell auch die Nachwuchspreisträger:innen der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. auf der Bühne, die mit eigenen Songs und frischen musikalischen Ideen neue Impulse setzen.

Durch den Abend führt Kabarettist Hannes Ringlstetter, der auch selbst musikalisch im Programm vertreten ist. Als Special Guest bringt er den Singer-Songwriter und Gitarristen STOPPOK mit auf die Bühne.

Das Publikum darf sich außerdem auf das A-cappella-Quartett Maybebop freuen, das in ihrem neuen Programm "Muss man mögen" neue Songs von berührender Ballade über Gute-Laune-Ohrwürmer bis zur bissigen Satire präsentiert. Mit Gregor Meyle steht ein Künstler auf der Bühne, der mit seiner warmen Stimme seit Jahren ein großes Publikum berührt. Auch Franz Benton gehört zu den besonderen Stimmen des Abends: Seine unverwechselbare Klangsprache und seine zeitlosen Songs haben ihm eine treue Fangemeinde eingebracht. Sarah Lesch bringt mit ihren Liedern eine unverschämt gute Mischung aus Punk, Poesie und Haltung auf die Bühne. Bodo Wartke begeistert mit feinem Sprachwitz, klugen Texten und virtuosem Klavierspiel, während DOTA mit neuen Songs und gewohnt poetischen Texten überzeugt. Eine besondere Hommage widmet Johnny Bertl dem österreichischen Liedermacher Ludwig Hirsch: In seinem Programm "Dunkelgraue Lieder" erinnert der langjährige Weggefährte eindrucksvoll an dessen musikalisches Vermächtnis.

"Lieder auf Banz" steht seit jeher für Begegnungen zwischen Generationen, musikalische Vielfalt und eine entspannte, freundschaftliche Atmosphäre. Wenn sich die Künstler:innen auf der Bühne begegnen, entstehen immer wieder einzigartige Momente - genau das macht den besonderen Charakter der Abende mit Freunden aus.

Mit einem Ticket können Sie alle Künstler live erleben (das Programm ist an beiden Tagen dasselbe). Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.

