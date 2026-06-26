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Ken Keiper von Novist® über die größten Fehler bei der Digitalisierung von Steuerkanzleien – und wie man sie vermeidet

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Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

E-Rechnung, KI-Anwendungen, digitale Belegflüsse und steigende Mandantenerwartungen: Noch nie standen Steuerkanzleien vor so vielen Veränderungen gleichzeitig. Dennoch scheitern viele Digitalisierungsprojekte nicht an der Technik, sondern an grundlegenden Fehlentscheidungen im Vorgehen. Welche Fehler besonders häufig auftreten und wie Steuerkanzleien Digitalisierung nachhaltig erfolgreich gestalten können, erfahren Sie hier.

Die meisten Steuerkanzleien wissen längst, dass an der Digitalisierung kein Weg mehr vorbeiführt. Der Fachkräftemangel verschärft sich kontinuierlich, Mandanten erwarten schnelle Reaktionszeiten und eine digitale Zusammenarbeit, während gleichzeitig neue Anforderungen wie die E-Rechnung oder KI-gestützte Anwendungen auf bestehende Strukturen treffen. Entsprechend groß ist der Wunsch vieler Kanzleiinhaber, Prozesse effizienter zu gestalten, Mitarbeiter zu entlasten und die Kanzlei zukunftssicher aufzustellen. Doch genau an diesem Punkt entstehen häufig die ersten Probleme: Statt strukturiert vorzugehen, werden neue Programme eingeführt, einzelne Prozesse digitalisiert oder mehrere Projekte parallel gestartet. Die Folge sind unklare Zuständigkeiten, doppelte Arbeitsschritte und digitale Lösungen, die im Alltag nicht die gewünschte Entlastung bringen. Viele Kanzleien investieren dadurch erhebliche Zeit und finanzielle Mittel, ohne ihre Effizienz spürbar zu verbessern. „Wenn die Digitalisierung nur technisch eingeführt wird, ohne die dahinterliegenden Abläufe, Verantwortlichkeiten und Arbeitsweisen sauber zu definieren, entstehen häufig neue Probleme statt echter Verbesserungen. Im schlimmsten Fall verlieren Kanzleien dadurch Zeit, Geld und wertvolle Entwicklungsmöglichkeiten“, erklärt Ken Keiper von Novist®.

„Erfolgreiche Digitalisierung beginnt nicht mit Software, sondern mit einem klaren Verständnis der eigenen Prozesse, Rollen und Ziele. Erst wenn diese Grundlage geschaffen wurde, können digitale Werkzeuge ihr volles Potenzial entfalten“, erläutert Ken Keiper. Der Steuerberater und fachliche Leiter von Novist® kennt die Herausforderungen moderner Steuerkanzleien aus unterschiedlichen Perspektiven. Nach seiner Ausbildung beim Finanzamt entwickelte er sich zu einem der jüngsten geprüften Steuerberater Deutschlands und begleitet heute Kanzleien bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe. Durch mehr als 500 Seminare sowie die Zusammenarbeit mit inzwischen über 400 Kanzleikunden verfügt er über umfassende Einblicke in die Praxis. Seine besondere Stärke liegt dabei in der Verbindung von steuerlichem Fachwissen, Kanzleierfahrung und einem unabhängigen Blick auf den Markt. Dadurch kann er nicht nur technische Lösungen bewerten, sondern vor allem deren tatsächlichen Nutzen für den Kanzleialltag einordnen. Aus dieser Erfahrung heraus erkennt Ken Keiper drei Fehler, die bei der Digitalisierung von Steuerkanzleien besonders häufig auftreten – und die in vielen Fällen darüber entscheiden, ob digitale Projekte echte Entlastung schaffen oder neue Probleme verursachen.

Fehler 1: Ohne Konzept direkt in die Digitalisierung starten

Viele Steuerkanzleien möchten möglichst schnell sichtbare Fortschritte erzielen und beginnen daher unmittelbar mit der Umsetzung einzelner Digitalisierungsmaßnahmen. Dabei wird jedoch häufig ein entscheidender Schritt übersprungen: die Analyse der bestehenden Abläufe. Ohne ein klares Verständnis der aktuellen Prozesse bleibt oft unklar, wo Engpässe entstehen und welche Probleme tatsächlich gelöst werden müssen. Statt Ursachen zu beseitigen, werden häufig lediglich Symptome behandelt.

Besonders problematisch wird es, wenn neue Software eingeführt wird, bevor Zuständigkeiten, Ablagewege, Übergaben oder Dokumentationsstandards definiert wurden. Schlechte Prozesse werden dadurch nicht verbessert, sondern lediglich digital abgebildet, betont Ken Keiper von Novist®. In vielen Fällen verschärft die Automatisierung bestehende Schwachstellen sogar zusätzlich. Gleichzeitig verzetteln sich manche Kanzleien, wenn mehrere Digitalisierungsprojekte parallel gestartet werden, ohne klare Ziele, Prioritäten und Verantwortlichkeiten festzulegen.

Erfolgreiche Digitalisierung beginnt deshalb nicht mit neuer Software, sondern mit einem klaren Verständnis der eigenen Prozesse. Erst auf dieser Grundlage lässt sich entscheiden, welche digitalen Lösungen tatsächlich einen Mehrwert schaffen.

Fehler 2: Den falschen Experten vertrauen

Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, Digitalisierungsentscheidungen auf Grundlage unzureichender oder einseitiger Empfehlungen zu treffen. Der Markt ist inzwischen voll von selbsternannten Digitalisierungsexperten, die zwar moderne Lösungen präsentieren, jedoch oft wenig Erfahrung mit den tatsächlichen Anforderungen des Kanzleialltags besitzen. Gleichzeitig verlassen sich viele Steuerkanzleien ausschließlich auf Empfehlungen von Softwareherstellern. Diese können zwar wertvolle Hinweise zu ihren Produkten liefern, betrachten naturgemäß jedoch vor allem die eigene Lösung und nicht die gesamte Kanzleistruktur.

Für nachhaltige Entscheidungen braucht es dagegen einen unabhängigen Blick auf Prozesse, Wirtschaftlichkeit und organisatorische Zusammenhänge. Nur so lässt sich beurteilen, welche Maßnahmen tatsächlich sinnvoll sind.

Fehler 3: Das große Ganze aus dem Blick verlieren

Die Digitalisierung wird häufig auf die Einführung neuer Programme reduziert. Tatsächlich betrifft sie jedoch nahezu alle Bereiche einer Steuerkanzlei, weiß Ken Keiper von Novist®. Neben der technischen Infrastruktur spielen Rollenverteilung, Verantwortlichkeiten, Mandantensteuerung, Personalentwicklung und Qualitätsstandards eine entscheidende Rolle. Werden diese Faktoren getrennt voneinander betrachtet, entstehen schnell Insellösungen. Einzelne Teams arbeiten mit unterschiedlichen Abläufen, nutzen verschiedene Systeme oder entwickeln eigene Sonderwege. Die Folge sind Medienbrüche, Doppelarbeit, Informationsverluste und unnötige Abstimmungsaufwände. Besonders kritisch wird es, wenn Verantwortlichkeiten nicht eindeutig geregelt sind. Dann bleibt oft unklar, wer digitale Prozesse steuert, überwacht und weiterentwickelt.

Digitalisierung betrifft deshalb weit mehr als technische Systeme. Sie verändert Arbeitsweisen, Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei ebenso wie die Zusammenarbeit mit Mandanten. Erfolgreich wird sie nur dann, wenn technische Lösungen, organisatorische Strukturen und klare Verantwortlichkeiten gemeinsam gedacht werden. Andernfalls entstehen zwar neue digitale Werkzeuge, die eigentlichen Effizienzpotenziale bleiben jedoch ungenutzt.

Warum Digitalisierung nur mit Mitarbeitern und Mandanten gelingt

Hinzu kommt ein Aspekt, der in vielen Digitalisierungsprojekten unterschätzt wird: Neue Software führt nicht automatisch zu besseren Ergebnissen. Selbst die beste technische Lösung bleibt wirkungslos, wenn Mitarbeiter die neuen Prozesse nicht verstehen oder digitale Werkzeuge nur teilweise nutzen. Häufig werden neue Systeme eingeführt, ohne ausreichend Schulungen anzubieten oder die fachlichen Hintergründe zu vermitteln. Die Folge: Mitarbeiter greifen auf alte Arbeitsweisen zurück und das Potenzial der eingesetzten Lösungen bleibt weitgehend ungenutzt.

Ähnliches gilt für die Zusammenarbeit mit Mandanten. Eine Kanzlei kann intern hochmodern aufgestellt sein – wenn Mandanten jedoch weiterhin unvollständige oder verspätete Unterlagen liefern, entstehen dieselben Probleme wie zuvor. Schulung, Kommunikation und klare Standards sind deshalb unverzichtbare Bestandteile jeder erfolgreichen Digitalisierung.

„Der größte Hebel erfolgreicher Digitalisierung liegt nicht in einzelnen Programmen oder Technologien. Entscheidend sind die Menschen, Prozesse und Entscheidungen, die diese Werkzeuge im Kanzleialltag tragfähig machen“, betont Ken Keiper von Novist® abschließend. Wer Digitalisierung nicht als kurzfristiges IT-Projekt, sondern als strategische Weiterentwicklung der gesamten Kanzlei versteht, schafft die Voraussetzungen für mehr Effizienz, höhere Mandatskapazitäten und langfristige Zukunftsfähigkeit.

Sie möchten die Digitalisierung Ihrer Steuerkanzlei strukturiert angehen, typische Fehler vermeiden und Ihre Prozesse nachhaltig effizient gestalten? Dann melden Sie sich jetzt bei Ken Keiper von Novist® und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!

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