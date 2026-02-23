Tempo International GmbH

Produktsicherheitsrückruf

Tempo International GmbH ruft Tragbaren Mixer Premium bzw. Aufladbaren Standmixer zurück

Hamburg (ots)

Der ALDI-Lieferant Tempo International GmbH informiert über einen öffentlichen Rückruf des unter der Marke Ambiano von ALDI SÜD in Deutschland vertriebenen Produktes Tragbarer Mixer Premium sowie des baugleichen, von ALDI NORD in Deutschland vertriebenen Produktes Aufladbarer Standmixer

Die baugleichen Artikel Tragbarer Mixer Premium und Aufladbarer Standmixer der Marke Tempo International GmbH wurden aus Gründen des Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen.

Bei der Verwendung und/oder durch das Aufladen des Produkts kann es zu einer Überhitzung der Batterie führen. Dies kann Brände verursachen.

Betroffen vom Rückruf sind folgende Artikel:

Deutschland

Tragbarer Mixer Premium PC 552

(GTIN 4069365039977, 4069365040300, 4069365040096)

Aufladbarer Standmixer PC 552

(GTIN 4068706793332 / 4068706793349 / 4068706793356)

Österreich

Tragbarer Mixer Premium

(GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259)

Slowenien

Tragbarer Mixer Premium

(GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259)

Ungarn

Tragbarer Mixer Premium

(GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259)

Schweiz

Tragbarer Mixer Premium

(GTIN 4069365007396, 4069365007273, 4069365007280)

Italien

Tragbarer Mixer Premium

(GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259)

Die Produkte befanden sich zwischen dem 05.01.2026 bis zum 23.02.2026 im Verkauf. Kunden können die Produkte in jeder ALDI Nord / ALDI Süd / HOFER Filiale, auch ohne Vorlage des Kassenbons, zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Der Hersteller Tempo International GmbH bedauert die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Für Rückfragen wurde vom Lieferanten eine Hotline eingerichtet, die werktags von 8 bis 18:30 Uhr unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: Tel. 00800 333 00 666 / E-Mail: teg.info@tempo.org

