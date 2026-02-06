Heel GmbH

Baden-Baden bei den Winterspielen 2026: Heel unterstützt Team Deutschland

Baden-Baden (ots)

Wenn in Mailand und Cortina um Medaillen gekämpft wird, ist auch ein Stück Baden-Baden dabei: Heel begleitet Team Deutschland als offizieller Lieferant mit dem klaren Ziel, die Athletinnen und Athleten gesund durch die Spiele zu bringen.

"Gerade im Spitzensport sind sichere, gut verträgliche und wirksame Medikamente entscheidend, um Leistung und Regeneration zu sichern. Die Produkte von Heel setzen wir seit Jahren gezielt ein, weil wir damit schnelle und verlässliche Ergebnisse unter den hohen Anforderungen bei den Olympischen Spielen erzielen", sagt Dr. med. Christian Schneider, Olympiaarzt und Mitglied der Medizinischen Kommission des Deutschen Olympischen Sportbundes. "Daher bin ich Heel für die Unterstützung mit natürlichen Arzneimitteln sehr dankbar."

Heel-Arzneimittel gehören seit Jahren zur Team Deutschland-Apotheke und dürfen nach den strengen Anti-Doping-Regeln eingesetzt werden.

Für Heel ist der Einsatz bei den Spielen mehr als ein sportlicher Erfolg. "Wir wollen, dass sich Menschen auf unsere Arzneimittel verlassen können. Deshalb investieren wir weltweit in Forschung und wissenschaftliche Studien", sagt CEO Ralph Schmidt. "Dass unsere Produkte bei den Olympischen Spielen von Team Deutschland genutzt werden, bestätigt unseren Anspruch an Wirksamkeit, Qualität und Verträglichkeit."

Doch Gesundheit endet für Heel nicht bei der medizinischen Versorgung. Bewegung und regionales Engagement sind fest verankert - sichtbar etwa beim jährlichen Heel-Lauf, der Menschen aus Baden-Baden und Umgebung in Bewegung bringt.

Mit 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, dass Arzneimittel "Made in Baden-Baden" international gefragt sind und sogar auf der größten Bühne des Sports bereitstehen, wenn es darauf ankommt.

Original-Content von: Heel GmbH, übermittelt durch news aktuell