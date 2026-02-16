Oliver Fischer

FIX&FLIP Live 2026 in Bremen: 280 Teilnehmer diskutieren Strategien für den Immobilienmarkt der Zukunft

Am 08. Februar 2026 fand in Bremen das große Community-Event „FIX&FLIP Live“ mit Oliver Fischer statt. Rund 280 Immobilieninvestoren, Händler und Einsteiger aus ganz Deutschland kamen zusammen, um sich über aktuelle Marktdaten, konkrete Strategien und reale Fallstudien auszutauschen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich der Immobilienhandel im Jahr 2026 erfolgreich und verantwortungsvoll gestalten lässt – in einem Marktumfeld, das von Sanierungsstau, Wohnraummangel und neuen Finanzierungsbedingungen geprägt ist. Gastgeber Oliver Fischer, der seit über 35 Jahren im Immobilienmarkt aktiv ist, zeigte gemeinsam mit weiteren Experten praxisnahe Lösungsansätze für Investoren.

Oliver Fischer: „Viele sprechen über Krise, Zinsen oder Unsicherheit. Wir sprechen über Lösungen. Deutschland braucht clevere Immobilienunternehmer, die Bestandsimmobilien wieder marktfähig machen und gleichzeitig Käufern neue Wege ins Eigenheim eröffnen. Wer den Markt versteht und strukturiert arbeitet, findet 2026 hervorragende Chancen. Genau darum ging es bei FIX&FLIP Live – nicht um Spekulation, sondern um saubere Strategien mit Substanz.“

Neben Marktanalysen standen konkrete Strategien für den Immobilienhandel im Fokus. Oliver Fischer stellte unter anderem das Prinzip „Hässlich kaufen, schön verkaufen, Geld verdienen“ vor. Beim sogenannten „Clean & Flip“ geht es darum, Immobilien gezielt optisch aufzuwerten und Unterlagen professionell aufzubereiten, anstatt kosten- und risikointensive Kernsanierungen durchzuführen. Ergänzt wurde dies durch Einblicke in strategische Finanzierungslösungen, die Käufern auch mit wenig Eigenkapital den Erwerb ermöglichen – unter anderem durch den gezielten Einsatz von Förderprogrammen und strukturierten Finanzierungsexposés.

Oliver Fischer verfügt über mehr als 35 Jahre Markterfahrung und hat über 3.000 Wohneinheiten durch verschiedene Marktphasen hinweg begleitet. Bis heute ist er operativ tätig und kennt die aktuellen Herausforderungen aus der Praxis. Mit einem gewachsenen Netzwerk aus Investoren, Finanzierungs- und Umsetzungspartnern setzt er auf klare Prozesse, transparente Abläufe und nachhaltige Geschäftsmodelle im Immobilienhandel.

Ein weiterer Schwerpunkt des Events waren Expertenvorträge zu Finanzierung, Mindset und Verhandlungsführung. Dabei wurde deutlich, dass nachhaltiger Erfolg nicht nur vom Objekt abhängt, sondern von strukturiertem Unternehmertum. Themen wie der Schritt vom „Freizeit-Flipper“ zum professionellen Unternehmer, strategische Verkaufsunterstützung durch Finanzierungskonzepte sowie erfolgreiche Preisverhandlungen direkt beim Verkäufer sorgten für hohe Aufmerksamkeit im Publikum. Besonders eindrucksvoll waren die realen Fallstudien aus der Community: Partner, die sich über Oliver Fischer kennengelernt hatten, berichteten von ihrem Weg zur Skalierung und ihrem Ziel, im Jahr 2026 rund 20 Objekte umzusetzen. Die Praxisbeispiele zeigten, dass professioneller Immobilienhandel kein kurzfristiger Trend ist, sondern ein skalierbares Geschäftsmodell mit klaren Strukturen.

„Wir erleben aktuell einen Markt mit großem Sanierungsbedarf und gleichzeitig hoher Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Wer Bestandsimmobilien intelligent aufwertet und Käufern tragfähige Finanzierungslösungen bietet – etwa nach dem Prinzip ‚Jung kauft Alt‘ – schafft echten Mehrwert für alle Beteiligten. Genau diese Verantwortung übernehmen wir als Community. FIX&FLIP Live hat gezeigt: Mit der richtigen Strategie kann 2026 ein hervorragendes Jahr für Immobilien-Investments werden“, fasst Oliver Fischer zusammen.

