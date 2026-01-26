Hotel Rauriserhof

Warum der Rauriserhof beim Wintererlebnis einen Schritt voraus ist

Rauris (ots)

Im Raurisertal, tief im Nationalpark Hohe Tauern, spürt man es sofort: Hier ticken die Uhren langsamer. Während anderswo noch Pistenkilometer gezählt werden, zelebriert man im 4-Sterne-Superior Hotel Rauriserhof längst das "Gesamterlebnis Winter".

Die Gastgeberfamilie Mayr hat bereits vor über einem Jahrzehnt erkannt, dass die wahre Magie der kalten Jahreszeit in der bewussten Bewegung und der Stille der Natur liegt.

Sandra Mayr, Hotelierin und begeisterte Skifahrerin und Wanderin, beschreibt diesen Wandel passend:

"Die Prioritäten im Winterurlaub haben sich geändert! Früher ging es um Pistenkilometer, jetzt um das Gesamterlebnis WINTER. Wir sind dankbar, dass unsere Lage im Raurisertal die komplette Bandbreite an Wintererlebnis möglich macht. Skifahren, Wandern, Langlaufen, Rodeln ... alles kann wunderbar miteinander kombiniert werden. Unsere Gäste schätzen das sehr und besonders unser abwechslungsreiches Wochenprogramm wird unglaublich gut angenommen. Man könnte sagen, wir waren mit dem Winterwandern-Start vor 10 Jahren dem Trend ein bisschen voraus und freuen uns, dass jetzt die Zeit gekommen ist für das Kompletterlebnis Winter."

Mit zwei fest angestellten, staatlich geprüften Wanderführern bietet das Hotel eine Betreuungsqualität, die in der Alpenregion einzigartig ist. Hier geht man nicht einfach nur spazieren - man entdeckt unter professioneller Anleitung die verborgenen Regionen des Nationalparks Hohe Tauern.

Die Expertise der Guides fließt direkt in ein abwechslungsreiches Aktivprogramm ein, das die Gäste Schritt für Schritt in die Winterwunderwelt entführt:

Geführte Vielfalt: Von Montag bis Freitag stehen 8 bis 10 Touren zur Auswahl - immer mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.

Schneeschuh-Abenteuer: Durch unberührte Tiefschneefelder stapfen und die absolute Stille abseits der Wege genießen.

Romantik: Einmal pro Woche führt eine stimmungsvolle Fackelwanderung durch die Nacht, die bei einer Tasse heißem Glühwein ihren gemütlichen Ausklang findet.

Naturrodeln: Ein Ausflug in den Talschluss Kolm Saigurn kombiniert eine Winterwanderung mit rasantem Rodelspaß auf der Naturrodelbahn.

Sportliches Schnuppern: Wer Neues wagen will, probiert sich beim Schnupper-Langlauf auf den bestens gespurten Loipen.

Full-Service: Hochwertige Wanderstöcke, Gamaschen und Schneeschuhe stehen direkt im Hotel zum Verleih bereit.

Ob Skifahren, Wandern, Schneeschuhtour, Langlaufen oder Rodeln - nach einem Tag in der klaren Bergluft sorgt die Rauriserhof Verwöhnpension dafür, dass die Energie-Depots aufgefüllt werden. Ein regional inspiriertes 5-Gang-Abendmenü bringt das Beste aus der Nationalparkregion auf den Tisch. Wer die Muskeln lockern möchte, findet im hoteleigenen Wellnessbereich mit Wärme, Wasser und Ruhe den idealen Rückzugsort.

Ein Winterurlaub im Raurisertal ist eine bewusste Entscheidung, die Natur Schritt für Schritt, Abfahrt für Abfahrt zu entdecken. Das 4-Sterne-Superior Hotel Rauriserhof ist dabei jener Ort, an dem dieses Erlebnis mit Kompetenz und Herzlichkeit vertieft und nachhaltig erlebbar wird. www.rauriserhof.at

Winter-Sonnenwandern "6=7" vom 28.02. bis 06.04.2026 7 Nächte ab EUR 954,- pro Person inklusive

Rauriserhof Verwöhnpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, kleinem Nachmittagssnack vom Buffet, 5-Gang Abend-Wahlmenü, kulinarischem Wochenprogramm mit verschiedenen Themenabenden

Rauriserhof Wanderprogramm von Montag bis Freitag mit Wanderführer-Team

Schneeschuhe, Gamaschen und Wanderstöcke zum Ausleihen direkt im Hotel

Transfer mit dem Rauriserhof Wandertaxi (exkl. Mautgebühren)

Aktiv Wochenprogramm mit Rodeln, Langlauf, Schneeschuhwandern u.v.m.

