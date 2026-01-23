CAVI EXO

CAVI EXO setzt als Sponsor des Berliner Presseballs 2026 ein Zeichen für eine neue Ära der High-End Longevity-Kosmetik

Berlin (ots)

Mit seinem ersten öffentlichkeitswirksamen Auftritt als Sponsor des Berliner Presseballs 2026 feiert CAVI EXO den Markteintritt einer Weltneuheit im internationalen Beauty-Segment. Im Rahmen der Veranstaltung stattet CAVI EXO 1.000 Goodie Bags für geladene Gäste mit ausgewählten Produkten seiner High-End Skincare Linie aus und bringt seine Technologie damit erstmals und exklusiv in direkten Kontakt mit einem hochkarätigen Publikum aus Medien, Wirtschaft, Politik und Kultur.

CAVI EXO steht für eine Verbindung aus luxuriösem Kaviarextrakt, modernster Exosomen-Technologie und Probiotika, die aus Fermentationsprozessen entstehen. Die Formulierungen erreichen eine der weltweit höchsten Exosomen- und Kaviardichten und adressieren zentrale Prozesse der Zellkommunikation, Regeneration und des Anti-Aging. Entwickelt auf Basis koreanischer Beauty-Expertise und wissenschaftlicher Forschung, setzt die Marke neue Maßstäbe im Bereich der Longevity-Kosmetik auf zellulärer Ebene und stellt einen technologischen Wendepunkt in der kosmetischen Hautregeneration dar.

Tolga Er, Geschäftsführer von CAVI EXO, freut sich auf die Teilnahme am Event: "Der Berliner Presseball ist eines der traditionsreichsten gesellschaftlichen Events der Hauptstadt. Wir freuen uns, unsere Marke mit einem konsequent hochwertigen Anspruch und einem klar technologisch geprägten Selbstverständnis erstmals in diesem Umfeld zu präsentieren." Die Produktverteilung erfolgt dabei bewusst im persönlichen Rahmen und ermöglicht eine unmittelbare Erfahrung mit einer neuartigen Form der Hautregeneration.

Die Präsenz beim Berliner Presseball markiert den Auftakt einer gezielt kuratierten Markteinführung. Der offizielle Verkaufsstart der Produkte startet am 30. Januar über den firmeneigenen Online-Shop. CAVI EXO positioniert sich dabei konsequent im absoluten Premium-Segment und setzt auf eine reduzierte, qualitätsorientierte Kommunikation. Weiterführende Informationen zur Marke und zur Technologie finden sich unter https://www.caviexo.de.

Über CAVI EXO

CAVI EXO ist eine High-End-Skincare-Marke mit Fokus auf Longevity und zellbasierte Hautregeneration. Die Kombination aus Kaviarextrakt, fortschrittlicher Exosomen-Technologie und bioaktiven Probiotika bildet die Grundlage für eine außergewöhnlich hohe Wirkstoffdichte und sichtbar regenerative Effekte. Entwickelt mit koreanischer Forschungsexpertise und wissenschaftlichem Anspruch, versteht sich CAVI EXO als Impulsgeber einer neuen Generation von Luxus-Hautpflege im internationalen Premium-Markt.

