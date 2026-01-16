Eat Just

Just Egg startet in Deutschland: pflanzliche Innovation für moderne Essgewohnheiten

Lüneburg (ots)

Veganuary, der weltweite Aufruf für eine pflanzliche Ernährung im Januar, begeistert jedes Jahr mehr Menschen - 2025 waren weltweit bereits über 25 Millionen Teilnehmende dabei.1 Pünktlich zum Aktionsmonat gibt es in Deutschland jetzt eine neue Möglichkeit für die pflanzenbasierte Ernährung: Mit Just Egg kommt ein innovatives, veganes Ei auf den Markt, das Genuss und Nachhaltigkeit vereint. Seit 14. Januar ist Just Egg in ausgewählten Regionen Deutschlands erhältlich und sorgt für neue Impulse auf dem gedeckten Tisch.

Just Egg wird vollständig aus Pflanzen hergestellt und überzeugt durch Vielseitigkeit und Geschmack. Es wird in Lüneburg produziert und steht dem Hühnerei in nichts nach: Ob Rührei oder Omletts, French Toast oder Pfannkuchen - Just Egg liefert die gewohnte Konsistenz und das typische Aroma, ist proteinreich und fettarm, enthält aber 67 Prozent weniger gesättigte Fettsäuren und ist frei von Cholesterin.

Der vielfach ausgezeichnete Sternekoch und Gastronom José Andrés bringt es auf den Punkt: "Es kommt nicht oft vor, dass ein Produkt gleichzeitig so innovativ und köstlich ist - Just Egg hat mich begeistert."

Das pflanzenbasierte Ei bietet nicht nur für die vegane Ernährung Vorteile, sondern auch für Menschen, die auf ihre Gesundheit achten oder an Unverträglichkeiten oder Allergien leiden - und Allergien sind die häufigste chronische Erkrankung, in den meisten Industrieländern sind mehr als 20 Prozent der Bevölkerung betroffen.2

Konsument:innen ernähren sich nachhaltiger, bewusster und immer öfter pflanzlich

Ernährungstrends verändern sich zunehmend: Bewusste Konsument:innen in Deutschland greifen immer häufiger zu nachhaltigen und pflanzenbasierten Alternativen.3 Just Egg, das seit seiner Einführung im Jahr 2019 in den USA bereits über 500 Millionen Mal verkauft wurde, ist dort klarer Marktführer unter den pflanzlichen Proteinprodukten.

Mit der Einführung in Deutschland macht Eat Just nun den ersten Schritt in die europäische Expansion. Josh Tetrick, Mitbegründer und CEO von Eat Just, Inc., erklärt: "Wir wollen zeigen, dass das leckerste Ei aus Pflanzen kommen kann - und es jedem Haushalt leicht machen, sich dafür zu entscheiden."

Just Egg ist der Allrounder für jede Küche und jede Gelegenheit und lässt sich wie ein gewöhnliches Hühnerei rühren, backen und genießen: Ob cremiges Rührei oder fluffige Omletts, Frühstücksklassiker wie French Toast und Pancakes oder Gerichte wie Quiches und Kuchen - Just Egg macht es einfach, pflanzenbasiert auf Geschmack und Vielfalt zu setzen. Dabei wird gleichzeitig auch die Umwelt geschont: Die Produktion von Just Egg benötigt weniger Wasser und verursacht geringere CO2-Emissionen als herkömmliche Eier.

Marktstart bei REWE in Berlin und Frankfurt

Pünktlich zum Veganuary ist Just Egg in rund 280 REWE-Märkten in Berlin, Frankfurt, Mainz und anderen Regionen erhältlich. Im weiteren Jahresverlauf folgt die Ausweitung auf zusätzliche Handelspartner, um das pflanzliche Ei in ganz Deutschland noch besser zugänglich zu machen.

Weitere Produktinformationen

Produktgröße: 340ml Getränkekarton

Konsument:innen finden Just Egg im Kühlregal.

Eine Liste mit den REWE-Märkten, die das Produkt führen, ist hier verfügbar. (Passwort: 74KY3XbHrkc0)

Produktbilder sind hier verfügbar.

Original-Content von: Eat Just, übermittelt durch news aktuell