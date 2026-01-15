RSPO

RSPO und FONAP stärken nachhaltiges Palmöl in Deutschland durch gegenseitige Mitgliedschaft

Der Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) und das Forum Nachhaltiges Palmöl e.V. (FONAP) haben einen neuen Meilenstein in ihrer Zusammenarbeit erreicht: Die gegenseitige Mitgliedschaft festigt ihr gemeinsames Engagement für die Förderung der nachhaltigen Produktion und des Konsums von Palmöl in Deutschland sowie weltweit.

FONAP wurde am 11. November 2015 in Berlin als Multi-Stakeholder-Initiative gegründet und hat sich zu einer starken Allianz für nachhaltiges Palmöl entwickelt, die Unternehmen, Zivilgesellschaft und politische Akteure zusammenbringt. Heute zählt FONAP etwa 55 Mitglieder und führt eine Reihe von Projekten und Partnerschaften entlang der Palmöl-Lieferkette durch. Dazu zählen Zertifizierungsverbesserungen sowie praktische Aktivitäten in Produzentenländern.

Im Rahmen dieser gestärkten Partnerschaft ist RSPO FONAP als Mitglied beigetreten und beteiligt sich aktiv an deren thematischen Arbeitsgruppen. Gleichzeitig ist FONAP der RSPO als Umwelt-NGO unter ordentlicher Mitgliedschaft beigetreten, mit besonderem Fokus auf die Unterstützung und Umsetzung von Projekten vor Ort. Diese gegenseitige Mitgliedschaft ermöglicht eine engere Zusammenarbeit, einen regelmäßigen Austausch und gemeinsame Aktivitäten zum Nutzen der Mitglieder beider Organisationen.

Deutschland spielt eine zentrale Rolle auf dem europäischen Palmölmarkt und innerhalb der RSPO. Mit mehr als 400 Mitgliedern beherbergt Deutschland die größte RSPO-Mitgliedschaft Europas. Auch die Zertifizierungs- und Markenzahlen sind beeindruckend: Es bestehen 623 RSPO-zertifizierte Lieferkettenanlagen im Land und weitere via Markenlizenzen. Weiterhin haben deutsche Akteure kontinuierlich wertvolle Ideen und Rückmeldungen beigesteuert, die die Arbeit der RSPO in den letzten Jahren geprägt haben.

Francesca Morgante, Leiterin Global Key Accounts & Market Transformation für Europa bei RSPO, reflektiert über die Partnerschaft: "Mit der Weiterentwicklung regulatorischer Anforderungen wird die nachhaltige Beschaffung von Palmöl, Palmkernöl und deren Derivaten immer wichtiger, ebenso wie die fortgesetzte Unterstützung für Kleinbauern. RSPO freut sich daher, FONAP als Mitglied beizutreten und darauf, die Zusammenarbeit weiter zu stärken, um Unternehmen zu unterstützen sowie nachhaltige Palmöllieferketten voranzutreiben."

"Die gegenseitige Mitgliedschaft von FONAP und RSPO ermöglicht es uns, ein neues Kapitel in unserer Zusammenarbeit zu eröffnen und gemeinsam daran zu arbeiten, nachhaltige und widerstandsfähige Palmöllieferketten zu stärken. Angesichts zunehmender globaler Herausforderungen, einschließlich zunehmender ökologischer Risiken wie Klimawandel und Biodiversitätsverlust, benötigen wir mehr Zusammenarbeit denn je. Daher begrüßen wir die Mitgliedschaft der RSPO und freuen uns darauf, an bestehenden Hotspots zu arbeiten und neue Initiativen anzugehen", sagt Sascha Tischer, stellvertretender Vorsitzender des FONAP-Vorstands.

Als ordentliches RSPO-Mitglied hat FONAP Stimmrechte bei der RSPO-Generalversammlung, die Möglichkeit, als Vertreter von Umwelt-NGOs in ihren Ausschüssen mitzuwirken und sich stärker an Initiativen zu beteiligen, einschließlich des nächsten Europäischen RSPO-Mitgliedertreffens am 22. Januar in Hamburg.

Diese Veranstaltung konzentriert sich auf die sozialen Auswirkungen auf die Palmöl-Lieferkette und ist exklusiv für RSPO-Mitglieder zugänglich. Jedes Jahr treffen sich die RSPO-Mitglieder in Europa, um die neuesten Entwicklungen im Sektor zu besprechen sowie gemeinsam Herausforderungen und Chancen im Bereich Regulierung und Kommunikation zu teilen.

Über RSPO:

Der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) ist eine globale Partnerschaft zur Förderung der Nachhaltigkeit von Palmöl. Der 2004 gegründete RSPO ist eine gemeinnützige Organisation, die Mitglieder aus der gesamten Palmöl-Wertschöpfungskette vereint, darunter Ölpalmenproduzenten, Palmölverarbeiter und -händler, Konsumgüterhersteller, Einzelhändler, Banken und Investoren, Nichtregierungsorganisationen (NRO) aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz sowie soziale und entwicklungspolitische NRO.

Als Partnerschaft für Fortschritt und positive Auswirkungen fördert der RSPO den globalen Wandel, um die Produktion und den Verbrauch von Palmöl nachhaltig zu gestalten. Um einen Wandel zu bewirken, vermittelt der RSPO die ökologischen und sozialen Vorteile. Um Fortschritte zu erzielen, katalysiert er die Zusammenarbeit. Um die Sicherheit zu gewährleisten, legt er die Standards für die Zertifizierung fest.

Der RSPO ist als internationaler Verband mit Sitz in Zürich, Schweiz, registriert und hat Hauptbüros in Malaysia und Indonesien sowie Büros in China, Kolumbien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Über FONAP:

Das Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP) ist eine Multi-Akteurs-Partnerschaft (MAP), die aus über fünfzig Unternehmen, Verbänden, Nichtregierungsorganisationen, dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) besteht. Ziel des FONAP e.V. ist die Förderung nachhaltiger Agrarlieferketten mit dem Fokus auf Palmöl. Seit seiner Gründung 2015 engagiert sich FONAP für einen nachhaltigeren Palmölanbau in den Ursprungsländern. Dabei gilt es, die Abnahme von zertifiziert nachhaltigem Palmöl bei Lebensmitteln, Futtermitteln und chemischen Produkten zu steigern und die Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette zu berücksichtigen und anzuwenden. Firmen bringen sich in die Multi-Akteurs-Partnerschaft ein, um Herausforderungen, wie z.B. die Wahrung ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten sowie Zertifizierungsfragen, gemeinsam anzugehen. Den FONAP-Mitgliedern stehen verschiedene Teilnahmeformate offen, z.B. der Austausch im Rahmen von Fachveranstaltungen, die Mitwirkung in Arbeitsgruppen oder die Unterstützung eines FONAP-Mitgliederprojekts.

