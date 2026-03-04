Makerus Consulting

Strategische Verzahnung: Robert Schwagerus und Vinay Makker von Makerus Consulting verraten, wie Krankenversicherung und Immobilienportfolio zusammengehören

Hamm (ots)

Steigende Gehälter, wachsende Mieteinnahmen, strategisch aufgebaute Immobilienportfolios: Wo sich der Vermögensaufbau grundsätzlich nach Plan entwickelt, bleibt die Krankenversicherung oft ein Randthema. Genau hier entsteht jedoch ein struktureller Hebel mit weitreichenden Folgen für das Rentenalter. Warum Einkommensentwicklung und Versicherungsstatus dabei untrennbar zusammengehören, erfahren Sie hier.

Viele gut verdienende Angestellte beginnen frühzeitig mit dem Aufbau eines eigenen Immobilienportfolios. Mit jeder Gehaltserhöhung, jeder zusätzlichen Einheit und steigenden Mieteinnahmen wächst dabei nicht nur das Vermögen, sondern auch die Einkommensstruktur. Spätestens beim Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze rückt damit eine Option in den Fokus, die oft zu wenig Beachtung findet: der mögliche Wechsel in die private Krankenversicherung. Während Finanzierung, Objektauswahl und Renditeoptimierung detailliert geplant werden, bleibt die Krankenversicherung häufig isoliert betrachtet – als separates Thema ohne strategische Verzahnung. Dabei kann genau diese Trennung langfristige Konsequenzen haben. „Wer seine Krankenversicherung losgelöst vom Vermögensaufbau plant, riskiert im Alter spürbare Mehrbelastungen und strukturelle Fehlentscheidungen“, warnt Robert Schwagerus von Makerus Consulting.

„Die entscheidende Frage ist dabei nicht, ob privat oder gesetzlich besser ist, sondern welche Lösung zur individuellen Einkommens- und Vermögensentwicklung passt“, fügt Vinay Makker hinzu. Gemeinsam haben sie Makerus Consulting mit dem Anspruch gegründet, Vermögensaufbau und Absicherung nicht getrennt, sondern als strategische Einheit zu denken. Robert Schwagerus und Vinay Makker verfügen über ausgewiesene Expertise im Bereich private Krankenversicherung und Investmentstrategien für einkommensstarke Berufsgruppen wie Ärzte, Ingenieure, Juristen und Aktuare. Ihre Beratung erfolgt vollständig online und ist bundesweit ausgerichtet. Im Zentrum steht hierbei stets die Frage, wie sich Immobilienstrategie, Liquiditätsplanung und Versicherungsstruktur sinnvoll miteinander verzahnen lassen – stets mit Blick auf heutige Entscheidungen und deren Auswirkungen in mehreren Jahrzehnten.

Die Verbindung von Immobilienportfolio und Krankenversicherung strategisch verstehen

„Grundsätzlich gilt: Wer freiwillig gesetzlich krankenversichert bleibt, muss unter Umständen auch auf Mieteinnahmen Beiträge entrichten. Immobilien werden häufig als reiner Vermögensmotor betrachtet – ihre Auswirkungen auf den sozialversicherungsrechtlichen Status bleiben dagegen unbeachtet“, erläutert Robert Schwagerus. Genau hier setzt die strategische Analyse von Makerus Consulting an: Einkommen, Portfolioentwicklung und Versicherungsoptionen werden nicht isoliert bewertet, sondern in ihrer Wechselwirkung. Im ersten Schritt erfolgt hierbei immer eine strukturierte Bestandsaufnahme des bestehenden Versicherungsstatus sowie der aktuellen Einkommens- und Vermögenssituation.

Anschließend wird geprüft, ob und zu welchem Zeitpunkt ein Wechsel in die private Krankenversicherung sozialversicherungsrechtlich sinnvoll und möglich ist. Dabei spielen Fragen eine zentrale Rolle: Wie entwickelt sich das Einkommen perspektivisch? Welche Rolle werden Mieteinnahmen im Rentenalter spielen? Welche Leistungsunterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung sind für die jeweilige Berufsgruppe relevant? „Eine pauschale Empfehlung nach dem Motto ‚PKV ist immer besser‘ greift zu kurz – entscheidend ist die langfristige Tragfähigkeit der gewählten Struktur“, betont Vinay Makker. Simulationen verschiedener Einkommens- und Portfolioszenarien schaffen dabei die nötige Transparenz über mögliche Beitrags- und Leistungsfolgen.

Ganzheitliche Finanzarchitektur mit kontinuierlicher Begleitung

Auf dieser Basis integriert Makerus Consulting die Krankenversicherung bewusst in ein übergeordnetes Drei-Speichen-Prinzip, das Vermögensaufbau, Absicherung und strategische Struktur miteinander verbindet. Ein Schritt, der fast immer notwendig ist, denn: Viele Mandanten kommen ursprünglich wegen Immobilieninvestments, Wertpapieren oder Rohstoffen in die Beratung. Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit zeigt sich jedoch häufig zusätzlicher Handlungsbedarf im Bereich der Krankenversicherung – insbesondere dann, wenn Einkommensgrenzen überschritten oder neue Portfolioziele definiert werden.

Anpassungen erfolgen daher nicht isoliert, sondern eingebettet in das Gesamtkonzept. „Einkommen, Portfolio und rechtliche Rahmenbedingungen verändern sich nun mal auf völlig natürliche Weise. Eine durchdachte Struktur muss diese Dynamik berücksichtigen“, erklärt Robert Schwagerus. Das Ergebnis ist höhere Planungssicherheit, die Vermeidung späterer Überraschungen im Rentenalter und eine ganzheitliche Finanzarchitektur statt fragmentierter Einzelentscheidungen.

