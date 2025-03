Bundesverband der Systemgastronomie e. V.

"It's Bägel-Time!" Teamgeist und Begeisterung beim 15. Teamcup der Systemgastronomie

Erstmals fand der Teamcup der Systemgastronomie in München statt und lockte am 29. März rund 100 motivierte Nachwuchstalente in die Städtische Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich spannenden Herausforderungen und zeigten Teamgeist, Kreativität und Organisationstalent.

Ein Wettbewerb mit Mehrwert

Schulleiter Gernot Raab und Markus Suchert, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Systemgastronomie e. V. (BdS), hießen die Auszubildenden ebenso herzlich willkommen wie Stadtrat Thomas Schmid, der in Vertretung des Münchner Oberbürgermeisters Grüße überbrachte. Schmid lobte das Engagement der jungen Fachkräfte: "Ihr seid die Zukunft der Systemgastronomie. Ihr bringt neue Energie mit und seid bereit, über euch hinauszuwachsen. Doch dafür braucht es auch engagierte Lehrkräfte und Ausbilder, die euch fordern und fördern. Nutzt den Tag, um zu lernen, Erfahrung zu sammeln und vor allem Spaß zu haben!"

Die Aufgabe: Bagel, Marketing und Personalmanagement

Nach den Eröffnungsreden wurde es ernst. Die 25 Teams mussten sich in einem fiktiven Pop-Up-Store-Konzept namens "Bägel Connäction" bewähren. Die Hauptaufgabe: Den Verkaufsprozess optimal organisieren, die Theke mit zehn Bagels bestücken und eine Verkaufsstatistik analysieren. Eine besondere Herausforderung bestand darin, Fehlproduktionen zu vermeiden.

Doch das war nicht alles. Neben der standardisierten Zubereitung von Bagels mussten die Auszubildenden einen "WOW-Bägel" (Weekly Outstanding Wonder) kreieren, diesen dokumentieren und ein passendes Marketingkonzept inklusive Kalkulation und Werbeaufsteller entwickeln.

Auch das Personalmanagement spielte eine Rolle: Ein neues Teammitglied sollte eingearbeitet, eine Checkliste erstellt und Arbeitsverträge geprüft werden. Unerwartete Situationen sorgten für zusätzlichen Druck - etwa eine simulierte Schnittverletzung, bei der die Teams Erste Hilfe leisten und eine Unfallanzeige erstellen mussten. Nach dem praktischen Teil warteten auf die Teilnehmenden wie in jedem Jahr noch 50 Theoriefragen, die sie online lösen mussten.

Herausforderungen meistern, Erfahrungen sammeln

Die jungen Auszubildenden stürzten sich voller Elan in die Herausforderungen und gaben ihr Bestes. Doch natürlich lief nicht immer alles ganz reibungslos. Denis Pylmov etwa empfand die Kalkulationsaufgaben als besonders anspruchsvoll: "Den Wareneinsatz genau zu berechnen, war echt knifflig. Aber die Erstellung der Checkliste und die Arbeitsvertragsprüfung waren zum Glück leichter", erzählt er. July Hannah Roßwag und Jessica Witsch wiederum unterschätzten etwas die Zeitplanung für die Aufgaben. Dennoch waren sich alle einig: "Der Wettbewerb macht großen Spaß. Er ist eine super Vorbereitung auf die Prüfung und wir nehmen viel mit!"

Ein Wettbewerb mit Herz

Claudia Letzner von der Beruflichen Schule in Elmshorn, Mitbegründerin des Teamcups, betonte den besonderen Charakter der Veranstaltung: "Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Eine Meisterschaft ist eine Challenge, keine Prüfung - und genau das macht den Teamcup so einzigartig."

Nicole Johnsen, die mit ihrem Team von der Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe München viel Arbeit in die Organisation gesteckt hatte, freute sich besonders über die positive Resonanz: "Wir hatten großartige Unterstützung aus dem Kollegium und es war toll, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland und sogar Österreich angereist sind. Die Stimmung war fantastisch!" Ihr Fazit: "Der Aufwand hat sich gelohnt. Der Teamgedanke steht hier im Mittelpunkt und wird auch in Zukunft weitergeführt. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr - wo auch immer der Teamcup dann stattfinden wird!"

Feierlicher Abschluss mit Siegerehrung

Den krönenden Abschluss des Wettbewerbs bildete die stimmungsvolle Siegerehrung in der angesagten Eventlocation München Hoch5. In festlicher Atmosphäre wurden die besten Teams für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Moderatorin Andrea Lindner führte charmant durch den Abend, während sich die Gäste - darunter die Münchner Stadträte Thomas Schmid und Beatrix Burkhardt, Eva Schießl vom Referat für Bildung und Sport sowie BdS-Vizepräsident Ingo Gugisch - von der Begeisterung der Nachwuchstalente mitreißen ließen.

Dank der großzügigen Sponsoren konnten sich die glücklichen Gewinnerteams über attraktive Preise freuen. Nach der Siegerehrung wurde ausgiebig gefeiert: DJane Anie alias 2elements und Sänger Jimmie Wilson sorgten mit mitreißender Musik für ausgelassene Stimmung und eine unvergessliche Partynacht. Ein perfekter Abschluss für einen Wettbewerb, der Teamgeist, Leidenschaft und Professionalität auf beeindruckende Weise vereinte.

Und das sind die Platzierungen:

Platz 1:

Paulina Mosio, Amend Restaurantbetrieb, Hamburg

Sophie Gross, Kaiserwetter GmbH & Co KG, Hamburg

Alma Mujic, HANS IM Glück Franchise GmbH, Göttingen

Louis Heinlein, HANS IM Glück Franchise GmbH, München

Platz 2:

Yeva Paraskyevich, Heinritzi GmbH & Co. Restaurant KG

Davit Khvichia, Heinritzi GmbH & Co. Restaurant KG

Bekzat Egemberdiev, Heinritzi GmbH & Co. Restaurant KG

Aizirek Amirova, Heinritzi GmbH & Co. Restaurant KG

Platz 3:

Gentrit Krasniqi, McDonald's, München

Michael Hoang, Gate Gourmet Holding Deutschland GmbH

Helena Haid, L'Osteria, Bernau

Melissa Hänold, FR L'Osteria SE, Bochum

Über den Teamcup der Systemgastronomie

Der jährlich stattfindende Teamcup der Systemgastronomie ist mittlerweile die größte Ausbildungsmeisterschaft der Branche und die einzige Team-Meisterschaft. Initiiert wurde sie von Claudia Letzner und Conrad Krödel von der Beruflichen Schule in Elmshorn, die damit eine "Meisterschaft für alle schaffen wollten". Denn die Teilnahme ist nicht an Noten oder Systeme gebunden. Die Teamleistungen bewertet eine fachkundige Jury aus Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrern.

Den Auszubildenden bietet der Teamcup eine gute Chance, ihre Talente zu zeigen. Gleichzeitig ist er eine gute Vorbereitung für die anstehenden Prüfungen. Da sich in den Teams auch Auszubildende unterschiedlicher Systeme zusammenfinden, ist die Meisterschaft zudem eine schöne Gelegenheit, andere Azubis kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen.

