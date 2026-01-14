Studio Hamburg

Studio Hamburg trauert um Dr. Martin Willich

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Martin Willich war über 30 Jahre der Vorsitzende der Geschäftsführung von Studio Hamburg. Jetzt ist er am Montag in Hamburg im Alter von 80 Jahren verstorben.

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Geschäftsführer Dr. Martin Willich, der über drei Jahrzehnte hinweg an der Spitze von Studio Hamburg stand. Mit seinem unverwechselbaren Charisma, seinem Humor, strategischem Weitblick und taktischem Geschick hat er unser Unternehmen, das Gelände und das öffentliche Leben in Hamburg nachhaltig geprägt.

Ob auf dem politischen Parkett, in der Handelskammer, bei Studio Hamburg oder in der Medienwelt, im Kreis erfolgreicher Unternehmer oder im kirchlichen Kontext, in Hamburg, Berlin oder weltweit: Martin Willich war stets eine markante Persönlichkeit, die Menschen zusammengebracht und inspiriert hat.

Als Jurist, Manager und Politiker war Dr. Martin Willich von 1974 bis 1995 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und 1982 bzw. 1986/87 deren Bürgerschaftspräsident. Von 1984 bis 2011 leitete er als Vorsitzender der Geschäftsführung die Studio Hamburg GmbH und entwickelte Studio Hamburg zu einem führenden Produktions- und Dienstleistungszentrum für Film und Fernsehen in Deutschland. Unter seiner Führung wurde das Image der Hansestadt als Medienstadt entscheidend mitgeprägt.

Hendrik Lünenborg, Aufsichtsratsvorsitzender Studio Hamburg, Intendant NDR: „Studio Hamburg wuchs unter Martin Willich zu einem der größten Fernsehdienstleister Deutschlands. Sein Ideenreichtum und seine Offenheit haben diesen Weg geebnet. Mein Mitgefühl gilt besonders seiner Familie."

Johannes Züll, Geschäftsführer Studio Hamburg: „Martin Willich hat Studio Hamburg über 30 Jahre lang geprägt und zur Größe geführt mit der Öffnung als wichtiger Dienstleister auch für private Sender. Wir trauern um Martin Willich ohne den Studio Hamburg nicht wäre, was es heute ist.“

Wir verneigen uns vor einem außergewöhnlichen Menschen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.

Über die Studio Hamburg Gruppe:

Die Studio Hamburg Gruppe ist eines der führenden deutschen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen für Film, Fernsehen und Streaming. Die Gesellschaft ist mit ihren verschiedenen Tochterfirmen und einem jährlichen Umsatz von über 300 Mio. Euro in allen Bereichen der modernen Filmindustrie stark aufgestellt.

Zum Produktionsportfolio der Studio Hamburg Gruppe gehören Tatorte, Filme, Serien, Reihen, Dokumentationen und Unterhaltungsshows für Kino, Fernsehen und Streaming-Plattformen. Des Weiteren ist Studio Hamburg erfolgreich in den Geschäften Broadcast- und IT-Technik, Studiobetrieb, Dekorationsbau, Postproduktion, Synchronisation sowie im Rechte- und Lizenzhandel tätig. Die Studio Hamburg Gruppe ist eine Beteiligung des NDR.

Original-Content von: Studio Hamburg, übermittelt durch news aktuell