Weiterer Ausbau des Berater-Teams bei den phe consultants

Corinna Glenz verstärkt die phe consultants als Partnerin

Bad Homburg (ots)

Zu Jahresbeginn erweitern die phe consultants ihren Berater- und Partnerkreis. Mit Corinna Glenz ist es gelungen, eine sehr erfahrene Managerin zu gewinnen. "Ich freue mich, dass wir mit Corinna Glenz nicht nur eine erfolgreiche Krankenhausmanagerin hinzubekommen, sondern sie auch als frühere CHRO der größten deutschen Klinikgruppe mit über 75.000 Mitarbeitenden sehr umfangreiche HR-Erfahrungen einbringt", sagt Peter Herrendorf, Managing Partner der phe consultants.

Corinna Glenz (52) begann ihre Karriere im Hochschulmanagement einer staatlich anerkannten privaten Fachhochschule, wo sie zuletzt vier Jahre lang als Kanzlerin tätig war. Im Jahr 2004 wechselte sie in das Krankenhausmanagement.

In den folgenden über 20 Jahren war Corinna Glenz in leitenden Funktionen bei den Helios Kliniken tätig. Sie führte zahlreiche Krankenhäuser unterschiedlicher Größenordnungen als Klinikgeschäftsführerin und verantwortete über sieben Jahre als Regionalgeschäftsführerin bis zu 15 Kliniken in drei Bundesländern. Zuletzt war sie mehr als fünf Jahre deutschlandweit als Konzerngeschäftsführerin für das Ressort 'Personal' tätig und verantwortete die Personalarbeit für die rund 78.000 Mitarbeitenden in den zahlreichen Gesellschaften.

"Ich blicke mit großer Zufriedenheit und Dankbarkeit auf meine lange operative Karriere zurück. Jetzt möchte ich ein neues Kapitel aufschlagen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den phe consultants", berichtet Corinna Glenz und ergänzt: "Besonders die Arbeit mit und für die Führungskräfte war mir immer sehr wichtig. Gerade in komplexen Organisationen wie im Gesundheits- und Bildungsbereich entscheiden die richtigen Führungspersönlichkeiten über den nachhaltigen Erfolg. Wir bei den phe consultants unterstützen Organisationen nicht nur bei der Auswahl von Führungskräften, sondern auch bei deren Entwicklung sowie bei der Weiterentwicklung der Organisation."

Mit Corinna Glenz gewinnen die phe consultants eine Partnerin, die umfangreiche Erfahrung in den Bereichen 'Healthcare' und 'Education' mitbringt und damit zwei der zentralen Beratungsschwerpunkte des Hauses aus eigener Führungsverantwortung kennt.

Die phe consultants beraten Organisationen bei der Besetzung und Bewertung von Führungspositionen in den Bereichen 'Public', 'Healthcare' und 'Education'. Ihr Ansatz verbindet Executive Search mit Executive Advisory und zielt darauf ab, nicht nur geeignete Persönlichkeiten zu identifizieren, sondern auch fundierte Entscheidungsgrundlagen für nachhaltige Führungsentscheidungen zu schaffen.

