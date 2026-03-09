Soldatenhilfe e.V.

Umfassende Unterstützung für Soldaten: Wie der Soldatenhilfe e.V. Ihnen in allen Lebensbereichen unter die Arme greift – diskret und unkompliziert

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Bundeswehrsoldaten leisten einen essenziellen Beitrag zur Sicherheit des Landes – doch wer schützt sie, wenn sie selbst einmal Hilfe brauchen? Viel zu oft werden sie dann alleingelassen. Der Soldatenhilfe e.V. schafft nun Abhilfe hierfür und bietet ihnen eine verlässliche Anlaufstelle, die diskret, neutral und unkompliziert Hilfe leistet. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Jeden Tag setzen sich die Soldaten der deutschen Bundeswehr für die Sicherheit und Souveränität unseres Landes ein: Sie schützen die Bürger, verteidigen das Staatsgebiet, tragen zur Widerstandsfähigkeit gegen äußere Bedrohungen bei. Doch während sie für andere einstehen, fehlt es ihnen oft an eigener Unterstützung – und das bei den unterschiedlichsten Anliegen. Bürokratische Hürden, ungeklärte dienstrechtliche Fragen oder psychische Belastungen sind daher keine Seltenheit. Dennoch zögern viele Soldaten, sich Hilfe zu suchen – meist aus Angst vor Konsequenzen oder fehlenden Ansätzen zur Lösung ihrer Probleme. "Viele Soldaten haben bei der Bewältigung ihres Bundeswehralltags Schwierigkeiten – mal kleinere, mal größere. Einen passenden Ansprechpartner haben sie aber für keine davon", moniert Saad Chahrrour, Mitgründer des Soldatenhilfe e.V.

"Wir wissen selbst, wie schwierig es sein kann, mit all diesen Herausforderungen klarkommen zu müssen. Deshalb haben wir gehandelt – unser Ziel: Kameraden unkompliziert und schnell die Unterstützung zu geben, die sie wirklich brauchen und verdient haben", fügt er hinzu. Saad Chahrrour hat nach vielen Jahren in der Bundeswehr selbst mehrere Einsätze erlebt. In Kooperation mit anderen erfahrenen Soldaten hat er schließlich den Soldatenhilfe e.V. gegründet: Auf Basis größtmöglicher Diskretion und fachkundiger Beratung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen greifen die Bundeswehr-Experten anderen Soldaten bei all ihren Anliegen unter die Arme.

Der Ansatz des Soldatenhilfe e.V. im Überblick

"Eine neutrale Anlaufstelle ist absolut entscheidend für Soldaten, die sich Unterstützung wünschen – ganz ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen", betont Saad Chahrrour. Der Soldatenhilfe e.V. bietet genau das: maßgeschneiderte und ganzheitliche Hilfe, die auf die individuellen Bedürfnisse der Soldaten zugeschnitten ist. Jeder, der sich an den Verein wendet, erhält einen persönlichen Ansprechpartner, der sich den Anliegen vertraulich annimmt. Ob es um dienstliche Herausforderungen, private Probleme oder rechtliche Unsicherheiten geht – der Soldatenhilfe e.V. bietet eine unkomplizierte und verlässliche Lösung. Dabei reicht die Unterstützung von vermeintlich "einfachen" bürokratischen Hilfestellungen bis hin zu umfassenden Maßnahmen bei tiefgreifenden persönlichen Schwierigkeiten.

Bürokratische Hürden bewältigen: So hilft der Soldatenhilfe e.V. dabei

Bürokratische Angelegenheiten in der Bundeswehr sind allzu oft kompliziert und zeitaufwendig. Viele Soldaten kennen die Verfahren nicht und verlieren sich in einem Meer aus Formularen und Vorschriften. Hier setzt der Soldatenhilfe e.V. an: Die Bundeswehr-Experten unterstützen aktiv bei Anträgen, versicherungsrechtlichen Fragen und weiteren administrativen Dingen. Hierzu gehören einerseits klassische Themen des Soldatenalltags wie Trennungsgeld, Versetzungen, Ausbildungen, Umzugskosten, Kindergeld, Familienzuschlag. Andererseits umfasst das Hilfsangebot aber auch komplexere Bereiche wie wehrrechtliche Fragen, steuerliche Angelegenheiten, versicherungstechnische Herausforderungen oder gar Vernehmungen in Strafangelegenheiten.

Im Team des Soldatenhilfe e.V. findet sich für all diese Fachgebiete stets ein passender Ansprechpartner, der alle offenen Fragen hierzu ohne Umschweife präzise beantworten kann. Ein besonderes Highlight hierbei ist die benutzerfreundliche Chat-Funktion, über die Soldaten schnell und unkompliziert mit den jeweiligen Experten in Kontakt treten können. "Wir nutzen bewusst moderne Kommunikationsmittel, die jeder Soldat ohnehin schon auf seinem Handy installiert hat: So ermöglichen wir den einfachsten Zugang zu unserer Unterstützung – selbstverständlich immer vollkommen diskret und neutral", erläutert Saad Chahrrour hierzu.

Warum psychologische und emotionale Unterstützung oft fehlt – und wie der Soldatenhilfe e.V. Abhilfe schafft

"Wer als Soldat offiziell psychologische Hilfe sucht, muss oft mit einem Aktenvermerk rechnen – und das kann langfristige Auswirkungen haben", warnt Saad Chahrrour. "Umso wichtiger ist es uns, dass betroffene Soldaten auch in dieser Hinsicht den nötigen Beistand erhalten." So plant der Soldatenhilfe e.V. neben der praktischen Unterstützung im Alltagsleben jedes Soldaten in Zukunft auch Hilfe in diesem Bereich anzubieten. Grundsätzlich soll es darum gehen, der Bundeswehr dabei unter die Arme zu greifen, ihren Verpflichtungen hierbei nachgehen zu können. Den Soldaten bietet Soldatenhilfe e.V. unterdessen eine fundierte Voreinschätzung, ob eine qualifizierte Behandlung überhaupt notwendig ist, oder ob sich die Grundproblematik alternativ auch analytisch lösen ließe.

Gibt es beispielsweise klare Anzeichen von Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS), muss das zwingend über die Bundeswehr ermittelt und behandelt werden. Wird ein Soldat hingegen von seiner Partnerin beziehungsweise seinem Partner verlassen und fühlt sich deshalb verloren, leiht ihm der Soldatenhilfe e.V. ein offenes Ohr und hilft ihm, wieder zu alter Form zurückzufinden, um seinen Dienst uneingeschränkt absolvieren zu können. Auf diese Weise soll jeder einen Ansprechpartner finden, an den er sich vertrauensvoll wenden kann – ganz ohne negative Auswirkungen auf die eigene Bundeswehr-Karriere. Letztendlich übernimmt der Soldatenhilfe e.V. aber nicht die Verantwortung der Bundeswehr. Er hilft lediglich dabei, diese beanspruchen zu können, ohne dass die Konsequenzen für den Einzelnen zu einschneidend sind.

Auch dabei spielt die Chat-Funktion eine tragende Rolle: Darüber können Soldaten sich direkt mit erfahrenen Experten austauschen – auf Wunsch völlig anonym. Falls nötig, kann zudem eine private Vermittlung zu spezialisierten Psychologen erfolgen, die Betroffenen weiterhelfen. "Projekte wie diese sind uns besonders wichtig: Niemand soll sich alleingelassen fühlen – egal, welche Schwierigkeiten er hat. Deshalb ruhen wir uns auch nicht auf unserem bisherigen Ansatz aus, sondern erweitern und optimieren ihn kontinuierlich", verrät Saad Chahrrour abschließend.

Sie stehen in Ihrem Soldatenalltag vor scheinbar unlösbaren Herausforderungen und wollen sich ihnen nicht länger alleine stellen müssen? Dann melden Sie sich jetzt bei den erfahrenen Bundeswehr-Experten des Soldatenhilfe e.V. und lassen Sie sich umfassend beraten!

Original-Content von: Soldatenhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell