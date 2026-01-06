Offline is(s)t besser / Cafe Del Sol startet im Januar deutschlandweite Digital-Detox-Aktion für echtes Miteinander

Cafe del Sol

Cafe Del Sol startet im Januar deutschlandweite Digital-Detox-Aktion für echtes Miteinander

In einer Zeit, in der selbst das Familienessen oft im Schatten blinkender Displays stattfindet, setzt Cafe Del Sol ein bewusstes, positives Zeichen. Vom 6. bis 31. Januar 2026 lädt das Full-Service-Gastronomiekonzept in allen 32 Lieblingsvillen deutschlandweit zu der besonderen Aktion "Digital Detox - Familienzeit statt Handyzeit" ein.

Das Ziel: Einen Raum zu schaffen, in dem Familien sich einander wieder ganz ohne Ablenkung begegnen, bewusst miteinander Zeit verbringen und dabei das Essen und das Miteinander genießen, gemeinsam lachen und das Leben feiern können. Kurz: Einfach einen kleinen Urlaubsmoment mitten im Alltag für die ganze Familie zu schaffen.

Einladung zum Abschalten - im besten Sinne

Im Aktionszeitraum können Familien jeden Tag ab 16 Uhr ihre Smartphones am Tisch symbolisch "in den Urlaub schicken". Dafür steht eine eigens entwickelte Aktionsbox bereit, in die alle Handys für die Dauer des Restaurantbesuchs wandern dürfen. Der kleine Schritt wird belohnt: Gäste erhalten die erste Getränkerunde[1] aufs Haus und haben zusätzlich die Chance auf einen Gutschein für einen Familienurlaub im Wert von 5.000 Euro.

Doch im Mittelpunkt steht nicht der Anreiz, sondern die Haltung. "Wir wollen keinen Zeigefinger heben", betont Martin Ernst, Geschäftsführer von Cafe Del Sol. "Ganz im Gegenteil: Wir wollen einen Raum für Begegnung schaffen. Unsere Aktion versteht sich als Einladung, sich Zeit füreinander zu nehmen und das Gefühl eines kleinen Kurzurlaubs zu erleben - ganz ohne Display dazwischen."

[1] Inkludiert sind alle Getränke, außer 0,75 und 1 L-Flaschen.

Mehr als ein Trend: Ein Statement für Generationen-Momente

Mit der Kampagne rückt Cafe Del Sol bewusst Familien in den Fokus und damit mindestens zwei Generationen, die an einem Tisch zusammenkommen. Genau dort entstehen Momente, die später zu Lieblingsgeschichten werden. Wenn Kinder erzählen, Großeltern zuhören, Eltern lachen und für einen Moment alles andere unwichtig ist.

Im Alltag bleibt dafür oft kaum Raum. Termine, Calls, Chats und Benachrichtigungen drängen sich dazwischen. Die Digital-Detox-Aktion will zeigen, wie wertvoll echte, ungestörte gemeinsame Zeit ist. Sie stärkt Beziehungen, schafft Verständnis zwischen den Generationen und bringt eine Leichtigkeit zurück, die im digitalen Trubel oft verloren geht.

"Offline entsteht nun einmal Nähe, die kein Smartphone ersetzen kann", erklärt Martin Ernst.

Kleines Extra: Das Gewinnspiel

Der Gutschein für einen Familienurlaub im Wert von 5.000 Euro ist ein sympathischer Zusatz der groß angelegten Kampagne. Der Kern der Aktion bleibt aber klar: gemeinsame Zeit, echtes Miteinander ganz ohne Scrollen und digitale Ablenkungen. Am Ende bleiben Erinnerungen, die länger halten als jede Push-Nachricht.

Ob beim Erzählen, Spielen oder gemeinsamen Genießen, Cafe Del Sol schafft mit der Digital Detox-Aktion nicht nur einen Anreiz, sondern auch einen Raum, in dem Familien ganz bewusst Zeit miteinander verbringen können - frei von ständiger Erreichbarkeit und Ablenkungen durch das Handy. So entsteht eine Atmosphäre, die echte Nähe, Austausch und gemeinsame Erlebnisse wieder in den Mittelpunkt rückt.

Über Cafe Del Sol

Mit seinem unverwechselbaren Mix aus Urlaubsflair, sonnigem Service und vielseitiger Gastronomie ist das Cafe Del Sol seit 2001 ein Ort, an dem der Alltag Pause macht. Was einst mit einer einladenden Holzvilla im kolonialen Stil in Hildesheim begann, hat sich zu einem deutschlandweiten Konzept mit inzwischen 32 Standorten entwickelt. Gäste genießen hier das ganze Jahr über entspannte Momente - von Frühstück bis Feierabendcocktail. Das Restaurantkonzept bietet eine einzigartige Atmosphäre, eine vielfältige Speisenauswahl, bei der für jeden etwas dabei ist, und Raum für echte Begegnungen - ob beim Frühstück, Familienessen oder Treffen mit Freunden.

