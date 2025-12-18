Honorarkonsul der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe in Berlin/Potsdam

Bundespräsident Steinmeier empfängt ersten Botschafter aus São Tomé und Príncipe in Berlin

Berlin (ots)

Am 19. Dezember empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue erstmalig einen Botschafter des westafrikanischen Inselstaats São Tomé und Príncipe. Mit der Übergabe des Beglaubigungsschreibens durch den Botschafter des Inselstaates, S.E. José Cassandra, an das deutsche Staatsoberhaupt nehmen Deutschland und São Tomé und Príncipe offiziell gegenseitige diplomatische Beziehungen auf. Mit diesem Schritt sollen auch die bilateralen wirtschaftlichen Beziehungen, insbesondere im Tourismus und künftig auch bei der Energieversorgung, weiter ausgebaut werden.

Wirtschaftlicher Aufschwung durch Tourismus und Ölförderung

Neben dem Tourismus bieten potenzielle Erdölfunde vor der Küste dem Inselstaat herausragende Wachstumschancen. Nach erfolgreichen Explorationsbohrungen im Offshore-Energiesektor laufen derzeit Untersuchungen zur kommerziellen Nutzung. Die Regierung kündigte an, etwaige Einnahmen in Infrastruktur, Bildung und nachhaltige Entwicklung zu investieren. Für Deutschland ergibt sich damit die Chance, seine Lieferquellen für Energie zu diversifizieren und so die Versorgungssicherheit zu stärken.

Prof. Dr. Stephan Knabe, Honorarkonsul für Sao Tome und Principe in Berlin/Potsdam: "Mit seinen traumhaften Sandstränden, unberührter Natur und dem ganzjährig warmen Klima ist São Tomé und Príncipe ein Geheimtip unter den Urlaubsdestinationen. Am Schnittpunkt von Äquator und Greenwich-Meridian gelegen, erfreuen sich die auch als ,Schokoladeninseln`bekannten Eilande stetig steigender Nachfrage von Individual- und Ökotouristen."

Über São Tomé und Príncipe

International gilt das Land als wirtschaftlicher Aufsteiger. São Tomé und Príncipe wurde kürzlich aus der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder entlassen und wirbt verstärkt um ausländische Investitionen, unter anderem durch ein Citizenship-by-Investment-Programm. Bisher bestanden konsularische Beziehungen durch Honorarkonsule, und Deutschland war über seinen Botschafter in Gabun bei dem Inselstaat nebenakkreditiert. Mit der Übergabe des Beglaubigungsschreibens diesen Freitag um 11 Uhr wird der in Brüssel ansässige Botschafter nun erstmals direkt in Berlin nebenakkreditiert.

