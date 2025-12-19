Polfood GmbH

Die kreativen Gamechanger für die Küche

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Rindfleisch erlebt eine Renaissance: Wie Halal-zertifiziertes Beef Bacon und Pastrami durch Vielseitigkeit glänzen und neue Kundenstämme erobern.

Die krosse Textur, der intensive, rauchige Geschmack, das unvergleichliche Aroma - Bacon ist ein kulinarischer Superstar. Doch was, wenn dieses Geschmackserlebnis nicht vom Schwein stammt, sondern vom Rind? Eine neue Generation von Fleischspezialitäten hat die Bühne der Spitzengastronomie und des qualitätsbewussten Handels betreten: Beef Bacon und Rinder-Pastrami. Sie sind mehr als nur Alternativen - sie sind eine eigene, aufregende Geschmackskategorie.

"Die Idee ist so genial wie einfach. Durch moderne Smoking- und Würzmethoden wird hochwertiges Rindfleisch in streifenförmigen Scheiben zu einem Produkt veredelt, das geschmacklich an den klassischen Bacon erinnert, ihn aber durch seine eigene, tiefe Rindfleischnote übertrifft", sagt Wioletta Wenklar, Geschäftsführerin von Polfood aus Berlin. Das Ergebnis ist ein kräftiger, vollmundiger Geschmack mit perfekter Bissfestigkeit. Ob knusprig gebraten als Highlight auf dem Burger, als würzige Crème in einer Pasta oder als raffiniertes Topping auf einer Auster - Beef Bacon der Marke Crown Beef verleiht Gerichten eine neue, moderne Dimension.

Parallel dazu erlebt der Deli-Klassiker Pastrami eine spannende Neuinterpretation. Traditionell aus Rindfleisch hergestellt, überzeugt die Premium-Variante von Polfood durch eine aromatische Gewürzkruste und eine Saftigkeit, die im Mund zerfällt. Perfekt für heiße Sandwiches mit geschmolzenem Käse, als Herzstück auf einer Pizza oder fein geschnitten in einer herbstlichen Bowl - diese Pastrami von Polfood steht für handwerkliche Qualität, konsistente Perfektion und große Vielseitigkeit. Genau das richtige also für Köche und Gastronomen, die ihr Sortiment differenzieren und mit einzigartigen Geschmacksprofilen punkten wollen. In modernen Burger-Concepts und hippen Streetfood-Läden sind sie ebenso etabliert wie in der Sterneküche.

Ein besonderer Clou: Beef Bacon der Marke Crown Beef und Pastrami von Polfood sind Halal-zertifiziert - das ermöglicht den Einsatz in Märkten und Küchen, die Schweinefleisch vermeiden und öffnet damit ein großes, wachsendes Kundensegment. "Sie stellen somit ein echtes Differenzierungsprodukt in einem Qualitätssegment mit geringer Konkurrenz dar", betont Wioletta Wenklar. Bereits jetzt hat Polfood mehr als 415.000 Pakete mit insgesamt über elf Millionen Scheiben verkauft.

"Unsere Philosophie lautet: Exzellenz in jedem Detail." Das beginnt bei der strikten Auswahl des Rohstoffs - nur beste Premium-Rindfleischqualität kommt zum Einsatz. Die Verarbeitung folgt höchsten Standards, ob tiefgekühlt oder frisch, um native Saftigkeit und Aroma perfekt zu konservieren.

Doch Qualität endet nicht beim Produkt - sie zeigt sich auch im Service. "Wir liefern aufgrund unserer effizienten Logistik schnell und zuverlässig", versichert Wenklar. Ein exzellenter Kundenservice steht also als Partner zur Seite, von der ersten Anfrage bis zur erfolgreichen Menü-Implementierung.

Beef Bacon und Rind-Pastrami sind keine Nischenprodukte mehr. Sie sind die Antwort auf den Wunsch nach Innovation, Konsistenz und profundem Geschmack. Wenklar: "Für Gastronomen und Händler, die ihre Gäste mit mutiger, qualitativ überragender Küche begeistern wollen, sind sie eine tolle Alternative zum herkömmlichen Angebot."

Original-Content von: Polfood GmbH, übermittelt durch news aktuell