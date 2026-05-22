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Changan Automobile gibt globale strategische Partnerschaft mit der portugiesischen Fußballnationalmannschaft bekannt

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Lissabon (ots)

· „Stay in the Game“ – Ein gemeinsames Bekenntnis zu Spitzenleistung, Innovation und Ausdauer

Changan Automobile hat heute eine globale strategische Partnerschaft mit dem portugiesischen Fußballverband (FPF) bekannt gegeben und wird offizieller globaler Partner der portugiesischen Fußballnationalmannschaft. Die Bekanntgabe in der Cidade do Futebol, dem Zentrum des portugiesischen Fußballs, markiert einen wichtigen Meilenstein in Changans langfristigem Engagement auf dem europäischen Markt.

An der Veranstaltung nahmen hochrangige Vertreter von Changan Automobile und des FPF sowie renommierte portugiesische Fußballlegenden teil. Zu den Höhepunkten zählten die Premiere des Markenfilms „Sounds Like Changan“, die feierliche Übergabe eines Deepal S05 Plug-in-Hybridfahrzeugs (PHEV) an die Führung des FPF sowie der offizielle Start eines europäischen Langstrecken-Testprogramms über mehr als 1.000 Kilometer.

Die Partnerschaft geht über klassisches Sponsoring hinaus. Sie basiert auf gemeinsamen Werten wie Resilienz, Spitzenleistung und langfristigem Denken. Sowohl Changan Automobile als auch der FPF stehen für die Haltung hinter „Stay in the Game“: Fokus, Beständigkeit und Entschlossenheit – auch in herausfordernden Situationen.

„Im Fußball bedeutet ‚Stay in the Game‘ vollen Einsatz – in jedem Zweikampf, in jeder Sekunde höchster Konzentration und bei jedem präzisen Pass“, sagte Mi Mengdong, Vice President von Changan Automobile. „Für Changan bedeutet es kontinuierliche Investitionen, konsequente Innovation und die enge Verbundenheit mit unseren Nutzern. Die portugiesische Nationalmannschaft steht seit über 100 Jahren für Resilienz. Changan beweist seit 45 Jahren die Stärke langfristigen Denkens. Diese Partnerschaft ist deshalb weit mehr als Sponsoring – sie basiert auf echter gemeinsamer Haltung.“

Im Rahmen der Zeremonie eröffneten Führungskräfte von Changan Automobile gemeinsam mit portugiesischen Fußballlegenden die Partnerschaft symbolisch mit einem Anstoß.

Im Anschluss gaben die Teilnehmer mit der Startflagge den offiziellen Auftakt für Changans europäische Langstrecken-Testfahrtinitiative. Die Route führt von Lissabon über Madrid bis nach Turin und demonstriert die Leistungsfähigkeit von Changans Plug-in-Hybridtechnologie unter realen Straßen- und Klimabedingungen – darunter Reichweitentests von über 1.000 Kilometern.

Die portugiesische Fußballnationalmannschaft, bekannt als „Team der Quinas“ – benannt nach den fünf blauen Schilden im portugiesischen Staatswappen – zählt zu den bekanntesten Nationalteams der Welt und begeistert weltweit mehr als 500 Millionen Fans.

„Diese Partnerschaft mit Changan Automobile unterstreicht die wachsende internationale Bedeutung des portugiesischen Fußballs sowie die Werte, für die unser Verband steht: Ehrgeiz, Innovation, Resilienz und Spitzenleistung“, erklärte FPF Commercial. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einer globalen Marke, die unsere langfristige Vision und unser Engagement für kontinuierliche Weiterentwicklung sowohl auf als auch neben dem Spielfeld teilt.“

Im Rahmen des „Vast Ocean Plan“ treibt Changan Automobile seine globale Expansion konsequent voran. Europa nimmt dabei eine strategische Schlüsselrolle ein. Die Partnerschaft mit dem FPF soll die regionale Markenpräsenz stärken und die marktspezifische Produktstrategie in Europa weiter unterstützen.

Im Mittelpunkt steht Changans moderne Fahrzeugpalette im Bereich New Energy Vehicles (NEV), darunter der Changan Nevo Q05, die Changan Deepal Modelle S05 und S07 sowie die intelligenten Premiumfahrzeuge der Avatr Reihe – darunter das Luxus-SUV Avatr 11 und das futuristische Gran Coupé Avatr 12. Ziel ist es, modernste Fahrzeugtechnologie einer fußballbegeisterten europäischen Öffentlichkeit näherzubringen.

Über Changan Automobile

Mit einer Industriegeschichte von 164 Jahren und mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in der Automobilproduktion hat sich Changan Automobile von einem Pionier der modernen chinesischen Industrie zu einer globalen Automobilmarke entwickelt. Heute betreibt Changan weltweit 22 Produktionsstandorte und 77 Werke, ist in sechs großen Weltregionen aktiv und exportiert Fahrzeuge in mehr als 100 Länder und Regionen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 110.000 Mitarbeitende und sichert entlang seiner Wertschöpfungskette mehr als eine Million Arbeitsplätze.

Über den portugiesischen Fußballverband

Der portugiesische Fußballverband (FPF) ist der Dachverband des Fußballs in Portugal und verantwortlich für die Organisation und Weiterentwicklung des Sports auf allen Ebenen – einschließlich der Nationalmannschaften und der nationalen Wettbewerbe.

www.changaneurope.com/de

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