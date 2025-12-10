LIGHTS OF VIENNA

Lights of Vienna finalisiert 90-Millionen-Euro-Beleuchtungsprojekt für die Mataf-Erweiterung der Heiligen Moschee in Mekka

Guntramsdorf/Vienna (ots)

Österreichischer Hersteller liefert 550 vergoldete, maßgefertigte Kronleuchter und hochwertige Leuchten für die größte Moschee der Welt, Al-Masdschid al-Harām

Lights of Vienna, einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger maßgefertigter Beleuchtungssysteme, hat die Produktion und Lieferung sämtlicher Kronleuchter und Leuchten für die Mataf-Erweiterung der Heiligen Moschee in Mekka erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt im Wert von 90 Millionen Euro umfasst rund 550 individuell gefertigte Leuchten in zehn verschiedenen Ausführungen, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und vergoldet mit mehr als 200 Kilogramm 24-karätigem Gold.

Im Mittelpunkt steht der „Al Fath Gate Chandelier“ mit einem Durchmesser von sieben Metern und einem Gewicht von drei Tonnen. Er wurde speziell dafür entwickelt, den extremen klimatischen und betrieblichen Anforderungen der meistbesuchten Moschee der Welt standzuhalten. „Dieses Projekt unterstreicht unsere Fähigkeit, großvolumige, technisch anspruchsvolle Beleuchtungslösungen mit kultureller Sensibilität umzusetzen“, sagt Managing Partner Alexander Oborny.

Alle Leuchten durchliefen umfassende Belastungs-, Wasser- und Hitzetests und übertrafen dabei die internationalen Zertifizierungsanforderungen deutlich. Die Lieferung umfasst vergoldete Kronleuchter, Decken- und Wandleuchten sowie klimaresistente Außenleuchten – alle ausgestattet mit hocheffizienten LED-Systemen.

Das Projekt setzt die langjährige Tätigkeit von Lights of Vienna in Mekka fort. Bereits zuvor lieferte das Unternehmen mehr als 4.450 Leuchten für die Shamiya-Erweiterung. Die Fertigung erfolgte in Österreich, unterstützt von Partnern in Österreich und Italien.

