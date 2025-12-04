feratel AI plus

feratel AI plus: KI, die im Tourismus ankommt

Drei Unternehmen, ein gemeinsames Ziel: feratel, Onlim und pixelpoint & dataCycle bündeln ihre Expertise, um Künstliche Intelligenz dort nutzbar zu machen, wo sie unmittelbar wirkt: im Tourismus. Der erste Schritt ist eine smarte KI basierte Sprachlösung für Betriebe, die täglich viele ähnliche Anfragen beantworten müssen.

Ob Skigebietsbetreiber, Tourismusverband, Hotel, Skischule oder Wellnesszentrum: Der Bedarf an schneller, verlässlicher Kommunikation wächst. Gäste erwarten rund um die Uhr Auskunft zu Preisen, Öffnungszeiten, Sondertarifen, Wetter oder Buchungsmöglichkeiten. Viele dieser Fragen wiederholen sich, und viele Betriebe stoßen dabei an ihre personellen Grenzen.

Unter der gemeinsamen Marke feratel AI plus zeigen feratel, Onlim und pixelpoint & datacycle, dass KI im Tourismus keine Zukunftsvision ist, sondern ein Werkzeug, das heute schon entlastet und die Servicequalität verbessert, wenn es richtig eingebettet wird.

Sprache wird zur Schnittstelle

Das Nutzerverhalten verändert sich. Menschen wollen keine Formulare mehr ausfüllen oder durch Menüs navigieren. Sie wollen fragen und eine konkrete Antwort bekommen. Moderne KI-Sprachassistenten erfüllen genau diesen Anspruch.

„Sprache ist der natürlichste Zugang zu Information“, sagt Alexander Wahler, CEO von Onlim. „KI macht es möglich, diesen Zugang automatisiert, mehrsprachig und kontextbasiert anzubieten und das in einer Qualität, die vor wenigen Jahren noch undenkbar war.“

Der KI-Voicebot: ein smarter Einstieg in KI-Kommunikation

Der von Onlim entwickelte KI-Voicebot ist die erste Lösung unter feratel AI plus. Er beantwortet eingehende Anrufe automatisch, erkennt Anliegen, organisiert Rückrufe oder liefert Informationen und das rund um die Uhr. Er ist schnell implementiert, intuitiv konfigurierbar und wächst mit den Anforderungen. Bei Bedarf lässt er sich um Agenten für Buchung, Touren, Events, FAQs etc. erweitern und wird so vom smarten Anrufbeantworter zum vollwertigen KI Voice Assistant.

KI, die bereits im Einsatz ist

feratel setzt schon heute an mehreren Stellen auf KI. Im Destinationsmanagementsystem Deskline übersetzt z.B. ein automatisierter AI-BulkService Texte und erstellt Bildbeschreibungen. Der Performance Monitor, ein Analyse- und Prognose-Tool für ganze Regionen, arbeitet ebenfalls KI-gestützt.

„Uns war wichtig, dass wir das Thema nicht theoretisch behandeln“, sagt Markus Schröcksnadel, CEO der feratel media technologies AG. „Wir bringen KI dort zum Einsatz, wo sie echten Nutzen stiftet. feratel AI plus steht für eine klare Haltung: Touristische Kommunikation muss effizient, mehrsprachig, digital und trotzdem persönlich sein. KI kann das leisten, wenn sie tief integriert ist und in den richtigen Händen liegt.“

Ein Netzwerk für neue Lösungen

Die drei Partner feratel, Onlim und pixelpoint & dataCycle arbeiten nicht erst seit gestern zusammen. feratel ist strategischer Gesellschafter sowohl von Onlim als auch von pixelpoint und hat frühzeitig auf langfristige Technologiepartnerschaften gesetzt.

Der gemeinsame Ansatz unter dem Dach feratel AI plus punktet damit, dass alle Partner ein komplementäres Stück beitragen: feratel stellt den zentralen Datenpool bereit - gespeist aus Deskline und zahlreichen Schnittstellen, über die Unterkünfte, Veranstaltungen, POIs, Wetterdaten, Preise, Mobilitätsinformationen, Meldedaten u.v.m. laufend einfließen. Onlim erstellt auf diesem geprüften Datenbestand seine KI-Agenten, die Fragen erkennen und präzise beantworten. pixelpoint ergänzt das Ganze mit dem Datenbestand aus dataCycle um weitere strukturierte Inhalte aus den Destinationen. feratel AI plus verbindet diese Bausteine und verankert sie in der bestehenden touristischen Systemlandschaft. So entstehen KI-Lösungen, die auf verlässlichen Echtzeitdaten basieren und im touristischen Alltag sofort funktionieren.

„Damit KI im Tourismus verlässlich funktioniert, braucht sie zwei Dinge: saubere Daten und eine Technologie, die diese Informationen in verständliche Antworten übersetzt. Genau hier treffen sich unsere Stärken“, sagt Bernhard Winkler, CEO von pixelpoint.

Über feratel AI plus

feratel AI plus ist die gemeinsame Innovationsmarke von feratel media technologies AG, Onlim GmbH und pixelpoint multimedia werbe GmbH. Sie verbindet führende Technologien in den Bereichen Data Intelligence, Conversational AI und touristische Informationssysteme und entwickelt skalierbare KI-Lösungen für Tourismusorganisationen, Hotels, Bergbahnen und Freizeitbetriebe.

