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Transaktionssicherheit im Immobilienankauf – Jan Bergann von der WKB-Gruppe klärt auf: Das überzeugt Verkäufer heute wirklich

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Bonn (ots)

Hohe Kaufpreisangebote, zahlreiche Interessenten und ein dynamischer Markt lassen den Verkauf größerer Wohnimmobilien heute einfacher denn je erscheinen. Doch gerade bei Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen zeigt sich immer wieder ein anderes Bild: Transaktionen scheitern an Finanzierungen, Verzögerungen oder mangelnder Verbindlichkeit. Warum deshalb oft nicht der Käufer mit dem höchsten Gebot, sondern derjenige mit der größten Transaktionssicherheit gewinnt, erfahren Sie hier.

Viele Eigentümer, institutionelle Verkäufer und Makler konzentrieren sich zunächst auf eine zentrale Kennzahl: den Kaufpreis. Schließlich scheint es logisch, dem Interessenten den Zuschlag zu erteilen, der das höchste Angebot abgibt. Bei größeren Immobilientransaktionen reicht dieser Blickwinkel jedoch oft nicht aus. Denn ein attraktiver Kaufpreis verliert schnell an Wert, wenn Unsicherheit darüber besteht, ob die Finanzierung tatsächlich steht, der Notartermin eingehalten wird oder der Kaufpreis pünktlich fließt. Gerade bei Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen können geplatzte Transaktionen erhebliche Folgen haben: Verkaufsprozesse verzögern sich, Vertrauen geht verloren und alternative Kaufinteressenten springen möglicherweise bereits ab. „Die eigentliche Herausforderung besteht deshalb nicht allein darin, einen Käufer zu finden, sondern jemanden, der den Ankauf zuverlässig umsetzen kann“, erklärt Jan Bergann, Mitgründer der WKB-Gruppe.

„Umso wichtiger sind belastbare Nachweise, schnelle Entscheidungen und eine verlässliche Umsetzung – denn genau daran erkennen Verkäufer, ob ein Käufer die Transaktion tatsächlich erfolgreich abschließen kann“, betont Jan Bergann. Gemeinsam mit Jona Kreiselmeyer und Christian Wolf gründete er die WKB-Gruppe. Das Unternehmen ist auf den Ankauf, die Entwicklung und die Aufteilung von Mehrfamilienhäusern sowie größeren Wohnanlagen spezialisiert. Mit mehreren hundert angekauften Wohneinheiten verfügt das Unternehmen über umfangreiche Erfahrung in unterschiedlichen Marktphasen und Transaktionsgrößen. Auf dieser Basis hat die WKB-Gruppe klare Prozesse entwickelt, die auf eine effiziente und verlässliche Umsetzung von Immobilientransaktionen ausgerichtet sind.

Woran Verkäufer echte Transaktionssicherheit erkennen

„Verkäufer und Makler möchten möglichst früh erkennen, ob ein Käufer liefern kann oder nur gute Absichten mitbringt“, erklärt Jan Bergann. Transaktionssicherheit lässt sich dabei anhand konkreter Faktoren bewerten. An erster Stelle stehen belastbare Eigenkapitalnachweise: Sie zeigen, dass ein Käufer über ausreichende finanzielle Mittel verfügt und wichtige Teile der Transaktion eigenständig tragen kann. Ebenso wichtig sind Finanzierungsbestätigungen, die bereits früh im Verkaufsprozess vorgelegt werden können. Sie schaffen Vertrauen und belegen, dass Banken grundsätzlich bereit sind, die Finanzierung zu begleiten. Für Verkäufer und Makler ist dabei nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch der Zeitpunkt. Liegen solche Nachweise bereits bei der Besichtigung oder unmittelbar danach vor, gilt das als klares Signal für Professionalität, Vorbereitung und Zahlungsfähigkeit. Viele Kaufinteressenten verlieren dagegen Vertrauen, weil sie erst nach einer Objektbesichtigung damit beginnen, ihre Finanzierung mit Banken zu organisieren. So verstreichen oft wertvolle Wochen, bis belastbare Bestätigungen vorliegen – Zeit, in der Eigentümer andere Käufer bevorzugen oder Prozesse ins Stocken geraten können.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Geschwindigkeit. Käufer, die erst Wochen nach einer Besichtigung mit ihrer Bank sprechen, erzeugen Unsicherheit. Professionelle Marktteilnehmer können hingegen häufig bereits kurzfristig verbindliche Aussagen treffen. Hinzu kommt eine klare und verlässliche Kommunikation. Verkäufer erwarten transparente Informationen zu Kaufpreis, Zeitplan und Finanzierung. Unverbindliche Aussagen oder ständig wechselnde Rahmenbedingungen führen dagegen schnell zu Vertrauensverlust.

Nicht zuletzt spielen verbindliche Kaufpreisangebote eine wichtige Rolle. Wer zeitnah entscheidet und nachvollziehbare Angebote abgibt, signalisiert Erfahrung, Stabilität und Professionalität. Genau diese Eigenschaften erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses erheblich.

WKB-Gruppe: Warum Erfahrung und Track Record Vertrauen schaffen

Gerade bei größeren Immobilientransaktionen reicht eine gesicherte Finanzierung allein aber oft nicht aus, um Vertrauen zu schaffen. Verkäufer möchten zusätzlich wissen, ob ein Käufer bereits vergleichbare Projekte erfolgreich umgesetzt hat und über die notwendigen Strukturen verfügt, um auch komplexe Ankäufe zuverlässig abzuwickeln. Erfahrung und ein belastbarer Track Record werden deshalb häufig zum entscheidenden Vertrauensfaktor. „Wer bereits zahlreiche vergleichbare Projekte erfolgreich umgesetzt hat, kann Verkäufern deutlich mehr Sicherheit vermitteln als jemand ohne entsprechende Erfahrung“, sagt Jan Bergann.

Neben der Finanzierung spielt daher auch die organisatorische Umsetzungsfähigkeit eine wichtige Rolle. Dazu gehören die Koordination aller Beteiligten, die Vorbereitung der Vertragsunterlagen, die Einhaltung von Fristen sowie die zuverlässige Durchführung von Notarterminen und Kaufpreiszahlungen.

Wie die WKB Gruppe Transaktionssicherheit schafft

Die WKB-Gruppe ist auf das Aufteilergeschäft spezialisiert und kauft regelmäßig Mehrfamilienhäuser sowie größere Wohnanlagen im höheren Millionenbereich an. Mit mehreren hundert angekauften Wohneinheiten verfügt das Unternehmen über einen belastbaren Track Record, der Eigentümern und Maklern zusätzliche Sicherheit vermittelt. Dabei versteht sich das Unternehmen nicht nur als Käufer, sondern als verlässlicher Transaktionspartner. Ziel ist es, Ankaufsprozesse für Eigentümer, institutionelle Verkäufer und Makler möglichst effizient, transparent und planbar zu gestalten. Dazu setzt das Unternehmen auf kurze Entscheidungswege, frühzeitige Finanzierungsabstimmungen und eine strukturierte Begleitung des gesamten Prozesses bis zur Kaufpreiszahlung.

Ergänzt wird dies durch eine solide finanzielle und organisatorische Aufstellung. Die WKB-Gruppe kann kurzfristig Eigenkapitalnachweise und Finanzierungsbestätigungen vorlegen und arbeitet mit mehreren Finanzierungspartnern zusammen. Diese Kombination aus Erfahrung, finanzieller Stabilität und professioneller Umsetzung schafft Vertrauen und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses deutlich.

Fazit: Transaktionssicherheit wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil

Für Eigentümer, institutionelle Verkäufer und Makler wird die Auswahl des richtigen Käufers zunehmend zu einer Frage des Risikomanagements. Ein hoher Kaufpreis allein bietet keine Sicherheit, wenn Finanzierung, Entscheidungswege oder die operative Umsetzung unklar bleiben. Deshalb gewinnen Faktoren wie Verbindlichkeit, Vorbereitung und nachweisbare Erfahrung immer stärker an Bedeutung.

Wer bereits früh Transparenz schafft, belastbare Nachweise vorlegt und den Ankaufprozess professionell steuert, erhöht nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses. Er schafft auch das Vertrauen, das bei größeren Immobilientransaktionen oft den entscheidenden Unterschied macht. „Am Ende geht es nicht darum, möglichst viel zu versprechen, sondern darum, zuverlässig zu liefern. Genau das schafft die Sicherheit, die Verkäufer heute erwarten“, betont Jan Bergann abschließend.

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