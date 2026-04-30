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Nah ist das neue Fern: Europas leiser Luxus im Aufschwung

Eigenanreise, individuelle Routen und stille Rückzugsorte prägen den neuen Premium-Reisetrend in Europa

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Frankfurt a. M. (ots)

Europa rückt für anspruchsvolle Reisende wieder stärker in den Fokus. Viele entscheiden sich gezielt für Ziele in erreichbarer Nähe - nicht aus Verzicht, sondern weil kürzere Distanzen, flexiblere Anreise und eine verlässlichere Planung angesichts geopolitischer Spannungen und volatiler Flugmärkte an Bedeutung gewinnen.

Nach Beobachtung von FYNE Travel gewinnt vor allem die eigene Anreise - zumeist mit dem Auto - wieder deutlich an Bedeutung. Sie ermöglicht eine verlässlichere Planung, mehr Flexibilität und reduziert Abhängigkeiten von internationalen Flugverbindungen. Parallel steigt die Nachfrage nach Reisen, die sich individuell zusammenstellen lassen - mit mehreren Stationen statt eines festen Aufenthaltsortes.

Auffällig ist zudem eine klare Verschiebung bei der Zielwahl: Überlastete Hotspots verlieren an Relevanz, während ruhigere Regionen und das europäische Hinterland stärker nachgefragt werden. Im Fokus stehen Landschaft, Kulinarik und Orte, die weniger frequentiert sind. Kleinere, inhabergeführte Häuser und individuelle Unterkünfte gewinnen dabei gegenüber standardisierten Angeboten an Bedeutung.

"Wir sehen aktuell, dass viele Kunden ihre Reisen deutlich bewußter planen", sagt FYNE-Expertin Daniela Kokenge aus Blankenese. "Die Wahl des Ziels hängt stärker von Faktoren wie Erreichbarkeit, Planbarkeit und persönlichem Mehrwert ab als von reiner Distanz." Gleichzeitig verändere sich auch die Art zu reisen: "Statt zwei Wochen an einem Ort entscheiden sich viele für individuell zusammengestellte Routen mit mehreren Stopps. Gefragt sind Kombinationen, die sich logisch aufbauen - sowohl geografisch als auch inhaltlich."

Und das sind in 2026 die beliebtesten Luxusziele vor der eigenen Haustür:

Italien: Genuss, Design und Natur

Italien vereint wie kaum ein anderes Land Gaumenfreuden, Landschaft und hochwertige Hotellerie. In Südtirol stehen Häuser wie das Forestis oder das Aman Rosa Alpina für eine neue Form alpinen Luxus: reduziert im Design, tief verwurzelt in der Natur und geprägt von regionaler Spitzenküche. Die Toskana bleibt Sehnsuchtsziel für Genießer - etwa mit dem COMO Castello del Nero oder dem Borgo Santo Pietro, die Erlebnis und Kulinarik auf höchstem Niveau verbinden. Am Comer See zeigen Häuser wie das Passalacqua oder das The Lake Como EDITION, wie moderner "Quiet Luxury" heute interpretiert wird.

Frankreich: Hinterland im Aufwind

Auch in Frankreich verschiebt sich der Fokus - zunehmend ins Hinterland. Die Provence gewinnt als ruhige und authentische Alternative zu den beliebten, in den Sommermonaten aber meist überfüllten Badeorten am Mittelmeer und der Atlantikküste, zunehmend an Bedeutung. Häuser wie Coquillade Provence oder Airelles Gordes, La Bastide, verbinden in dieser Region Landschaft, Kochkunst und Rückzug auf elegante Weise. Die Côte d'Azur bleibt dennoch eine feste Größe im internationalen Luxussegment - mit Ikonen wie dem Hôtel du Cap-Eden-Roc oder modernen Konzepten wie Lily of the Valley.

Österreich: Alpiner Luxus neu gedacht

Österreich steht für eine hohe Dichte an familiengeführten Luxushäusern und Spitzenküche. Allein in dem international bekannten Wintersportort Lech am Arlberg, der sich erfolgreich zum Ganzjahresziel entwickelt hat, können Genießer unter mehr als 50 verschiedenen Top-Restaurants wählen. Außergewöhnliche kulinarische Konzepte wie z.B. das vom Hotel Rote Wand Gourmet und kleine, luxuriöse Häuser wie etwa das Chalet Aurelio Lech mit viel Privatsphäre und vielfältigen Aktivitäten in der Natur sind auch im Sommer sehr gefragt.

Schweiz: Design, Ikonen und stille Alternativen

In der Schweiz zeigt sich die Vielfalt des europäischen Luxus besonders deutlich. Vals zieht mit dem 7132 Hotel ein design-affines Publikum an, das gezielt wegen der Architektur von Peter Zumthor anreist. Zermatt kombiniert ikonische Natur rund um das Matterhorn mit höchster Privatsphäre, während Saas-Fee als ruhigere Alternative mit Top-Hotels wie dem The Capra für entschleunigten Luxus steht.

Deutschland: Rückzug, Natur und neue Perspektiven

Auch Deutschland entwickelt sich zunehmend zur hochwertigen Destination. Sylt bleibt ikonisch, wandelt sich jedoch stärker zum Rückzugsort - etwa mit dem Severin's Resort & Spa oder dem auf Medical Wellness spezialisierten Retreat Lanserhof Sylt. Ruhigere Alternativen wie das Weissenhaus Private Nature Luxury Resort an der Ostsee gewinnen an Bedeutung. Im Süden stehen Häuser wie das Hubertus Mountain Refugio oder Gut Steinbach für naturnahen Luxus mit Weitblick.

Maßgeschneiderte Reisen als Schlüssel zum Erlebnis

Der Trend zur Eigenanreise verändert auch die Planung: Gefragt sind individuelle Routen, abgestimmte Stopps und besondere Erlebnisse entlang der Strecke. Die Experten von FYNE Travel entwickeln maßgeschneiderte Rundreisen mit exklusiven Zugängen - von privaten Guides über kulinarische Insider-Erlebnisse bis hin zu besonderen Naturmomenten abseits bekannter Routen.

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Über FYNE Travel

FYNE Travel (Akronym für For Your New Experience) ist die Luxusmarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe und vereint persönliche Reiseberatung mit eigener Reiseproduktion. An 14 Standorten in Deutschland entwickeln über 50 FYNE Experten maßgeschneiderte Reisen - von exklusiven Kreuzfahrten über Safaris bis zu komplexen Rund- und Weltreisen. Der Anspruch: individuelle Beratung, internationales Netzwerk und Reisen aus der Manufaktur statt aus dem Katalog.

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