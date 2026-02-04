FYNE Travel

Luxus beginnt dort, wo es still wird

Fünf außergewöhnliche Winter-Hideaways für Reisende, die Ruhe suchen

Frankfurt a. M. (ots)

Der Winter erlebt im Luxusreisemarkt eine stille Renaissance. Während klassische Hochsaisons vielerorts von Trubel geprägt sind, wächst zugleich die Nachfrage nach Rückzug, Weite und bewussten Reiseerlebnissen in der kalten Jahreszeit - beobachten die Reiseexperten von FYNE Travel, der Luxusmarke der Lufthansa City Center. Immer mehr anspruchsvolle Reisende suchen im Winter nicht das Spektakel, sondern Orte, die Ruhe, Natur und Qualität in den Mittelpunkt stellen. Abgeschiedene Lagen, architektonische Klarheit und ein reduzierter, authentischer Luxus würden deutlich an Bedeutung gewinnen.

Die 50 FYNE-Experten, die an mittlerweile 13 Standorten in Deutschland individuelle Luxusreisen kuratieren, kennen diese Entwicklung aus der täglichen Beratungspraxis. Sie beobachten weltweit jene Häuser, die Wintersport und Winterreisen neu denken - abseits klassischer Konzepte, fern von Massentourismus. Fünf außergewöhnliche Hotels aus fünf Ländern stehen exemplarisch für diesen Wandel.

Fogo Island Inn, Kanada - Winterluxus am Rand der Welt

Auf Fogo Island vor der Küste Neufundlands, hoch über dem Nordatlantik, liegt eines der außergewöhnlichsten Hotels Nordamerikas. Das Fogo Island Inn ist architektonisches Statement und gesellschaftliches Projekt zugleich. Die avantgardistische Holzarchitektur auf Stelzen greift traditionelle Pfahlbauten der Fischer auf und öffnet sich mit bodentiefen Fenstern zur rauen Küstenlandschaft. Im Winter entfaltet der Ort eine besondere Intensität: tosende Wellen, Nebel, Wind und ein Licht, das sich ständig verändert. Im späten Winter ziehen gewaltige Eisschollen aus der Arktis an der Insel vorbei - ein seltenes Naturschauspiel. Als Social Business reinvestiert das Hotel sämtliche Gewinne in soziale, kulturelle und wirtschaftliche Projekte der Insel und macht Slow Luxury, Achtsamkeit und Gemeinschaft zum Kern seines Konzepts.

One&Only Moonlight Basin, USA - Weite statt Warteschlangen

Mitten in der Bergwelt von Big Sky, Montana, bringt One&Only seine ikonische Handschrift in eines der größten Skigebiete der USA. Das One&Only Moonlight Basin kombiniert direkten Ski-in/Ski-out-Zugang mit einer Landschaft, die vor allem eines bietet: Raum. Weite Pisten, Tiefschnee und vergleichsweise geringe Besucherzahlen prägen das Wintersporterlebnis. Die Architektur aus Holz und Stein orientiert sich an klassischen amerikanischen Lodges, interpretiert sie jedoch zeitgemäß. Abseits der Piste stehen Schneeschuhwanderungen, Langlauf, Wildlife-Beobachtungen oder Heliskiing im Fokus. Luxus definiert sich hier über Natur, Stille und Qualität - nicht über Inszenierung.

Ocotola II Private Wilderness, Finnland - Luxus gemessen in jedem Atemzug

Tief in der Wildnis Finnisch-Lapplands liegt mit Octola II eines der exklusivsten Hideaways der Welt. Die genauen Koordinaten werden bis zur Anreise bewusst geheim gehalten, Onlinebuchungen sind nicht möglich - der Zugang ist ausgewählten Gästen vorbehalten. Im Winter offenbart sich hier eine fast archaische Form von Luxus: absolute Stille, verschneite Wälder, zugefrorene Seen und Polarlichter. Octola II gilt als einer der Orte mit der saubersten Luft weltweit und überwacht als erste Reisedestination ultrafeine Luftpartikel wissenschaftlich. Fine Dining auf Michelin-Niveau, eigene Guides, Huskysafaris, Eisbaden und Sauna-Rituale verbinden sich zu einem Konzept, das Kälte, Reinheit und Reduktion als Quelle tiefer Regeneration versteht.

eriro - alpine hide, Österreich - Reduktion als Haltung

Oberhalb von Ehrwald, auf 1.550 Metern Höhe, liegt mit eriro ein Mountain Hideaway, das Luxus radikal neu interpretiert. Adults-only, bewusst limitiert und architektonisch reduziert, steht das Haus für Rückzug und Entschleunigung. Die Natur gibt hier den Rhythmus vor - mit klarer Bergluft, Stille und dem Wechsel von Licht und Ruhe. Holz, Lehm und Stein prägen die Räume, große Fenster öffnen den Blick auf die alpine Winterlandschaft. Kulinarik, Wellness und Aktivitäten folgen dem Prinzip bewusster Reduktion. Nicht aus Mangel, sondern als Haltung. eriro richtet sich an Gäste, für die Einfachheit, Echtheit und Stille den wahren Luxus ausmachen.

Aman Le Mélézin, Frankreich - Klassik ohne Inszenierung

Im Herzen von Courchevel 1850, eingebettet in das Skigebiet Les Trois Vallées, steht das Aman Le Mélézin für diskreten Luxus auf höchstem Niveau. Das Haus, einem französischen Château nachempfunden, verbindet Savoyard-Stil mit der typischen Aman-Ästhetik aus warmem Holz, klaren Linien und ruhigen Farben. Ski-in/Ski-out erfolgt direkt auf perfekt präparierte Abfahrten. Großzügige Zimmer und Suiten, teils mit Kamin, ein ganzheitliches Spa und höchste Privatsphäre machen das Hotel zu einem Rückzugsort für Gäste, die Wintersport ohne Inszenierung schätzen.

"Wir sehen im Luxus-Segment, dass Winterreisen heute ganz bewusst anders gedacht werden", sagt FYNE-Expertin Wiebke Baum aus dem Team vom FYNE Travel by Top-Service in Köln. "Gefragt sind immer häufiger Rückzugsorte mit Raum, Stille und Natur - nicht stark inszenierte Winterhotels mit Eventcharakter."

https://fyne-travel.de/

Über FYNE Travel

FYNE Travel (Akronym für For Your New Experience) ist die Luxusmarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe und vereint persönliche Reiseberatung mit eigener Reiseproduktion. An 13 Standorten in Deutschland entwickeln über 50 FYNE Experts maßgeschneiderte Reisen - von exklusiven Kreuzfahrten über Safaris bis zu komplexen Rund- und Weltreisen. Der Anspruch: individuelle Beratung, internationales Netzwerk und Reisen aus der Manufaktur statt aus dem Katalog.

