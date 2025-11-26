Hyphe Markets GmbH

Hyphe sichert sich deutsche MiCAR-Lizenz und bereitet europaweite Expansion vor

München (ots)

Hyphe hat mit dem Erhalt der MiCAR-Lizenz durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen zentralen regulatorischen Meilenstein erreicht. Ab sofort sind alle regulierten Aktivitäten vollständig in Deutschland gebündelt.

Im nächsten Schritt plant Hyphe, seine Services als Liquidity Provider für digitale Vermögenswerte in weitere europäische Märkte auszurollen.

Hyphe, ein Liquidity Provider für digitale Vermögenswerte, hat von der BaFin eine MiCAR-Lizenz erhalten. Damit schließt das Unternehmen seine Umstrukturierung ab, die 2021 mit dem Ziel begann, alle regulierten Aktivitäten in der neu gegründeten deutschen Hyphe Markets GmbH zu bündeln. Bereits 2023 sicherte sich Hyphe den Status als Wertpapierinstitut und verfügt damit über eine WpIG-Lizenz für MiFID-II-relevante Geschäfte. Im September kündigte Hyphe außerdem die Entwicklung eines auf Bitcoin basierenden, tokenisierten Wertpapiers an - der Hyphe Bitcoin Bond. Unter der gemeinsamen Leitung von Dolf Diederichsen und Claus Huth werden Kundenbetreuung und Produktentwicklung zentral aus München gesteuert und von einem internationalen Team an den Standorten Berlin und Amsterdam unterstützt. Als nächstes plant Hyphe, sein Angebot an Dienstleistungen und Produkten mithilfe eines EU-Passes auf ganz Europa auszuweiten.

Claus Huth, Chief Operating Officer (COO) von Hyphe, erklärt: "Mit der MiCAR-Lizenz sind wir an klare EU-weite Aufsichtsstandards gebunden, hierdurch ermöglichen wir Banken, Brokern und Vermögensverwaltern einen unkomplizierten und sicheren Zugang zu Liquidität für digitale Vermögenswerte. Mit der Bündelung unserer regulierten Aktivitäten in Deutschland schaffen wir dafür eine noch verlässlichere Grundlage. Der Aufbau dieser Rahmenbedingungen war ein langwieriger Prozess, der sich jedoch in jeder Hinsicht ausgezahlt hat. Nun freue ich mich darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv voranzutreiben."

Mitbegründer und CEO Dolf Diederichsen: "Der Bereich der digitalen Vermögenswerte entwickelt sich rasant und ich bin überzeugt, dass Hyphe auch künftig eine wichtige Rolle dabei spielen wird, die Märkte für digitale Assets und die traditionelle Finanzwelt weiter zusammenzuführen. Die Erteilung der MiCAR-Lizenz stellt einen wichtigen Meilenstein für uns dar, und ich freue mich sehr darüber. Gleichzeitig bin ich stolz auf das Team, das diesen Erfolg möglich gemacht hat. Wir haben frühzeitig entschieden, unsere Unternehmensstruktur im Hinblick auf hohe Standards, Produktentwicklung und eine nachhaltige Expansion in europäische Märkte auszurichten und entsprechend zu strukturieren, der Erhalt der Lizenz ist der krönende Abschluss dieses Prozesses."

Über Hyphe

Hyphe bietet Finanzinstituten einen einfachen Zugang zu Liquidität für digitale Vermögenswerte. Hyphe betreibt einen proprietären Liquiditätspool, auf den über eine API zugegriffen werden kann, und versorgt Banken, Broker und Vermögensverwalter mit hoher Liquidität für eine Reihe von digitalen Vermögenswerten, sodass deren Kunden problemlos investieren und handeln können. Letztendlich arbeitet Hyphe daran, den Zugang zu den Finanzmärkten zu verbessern und das Profil eines Händlers so zu erweitern, dass es alle umfasst.

Die Hyphe Markets GmbH ist eine nach § 15 Abs. 1 WpIG zugelassene Wertpapierfirma für den Eigenhandel (§ 2 Abs. 2 Nr. 10c WpIG) und das Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG); beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Original-Content von: Hyphe Markets GmbH, übermittelt durch news aktuell