SKYLOTEC

SKYLOTEC anuncia la integración prevista de LIBERVIT SAS para ampliar las soluciones de acceso táctico

Bild-Infos

Download

Neuwied (ots)

SKYLOTEC, líder mundial en protección anticaídas, equipos de rescate y soluciones de acceso táctico, ha alcanzado un acuerdo para integrar a la empresa francesa LIBERVIT SAS. Con esta integración prevista, SKYLOTEC ampliará su cartera con herramientas hidráulicas de apertura forzada destinadas a usos militares, cuerpos policiales, servicios de bomberos y rescate, así como aplicaciones industriales. Este paso continúa la estrategia de crecimiento en el segmento LEAF (Law Enforcement and Armed Forces) y refuerza la posición de la empresa como World Leader in Tactical Access.

LIBERVIT, con sede en Perpiñán, Francia, desarrolla, produce y distribuye desde 1993 herramientas hidráulicas y mecánicas de rescate y acceso de alta calidad para usuarios profesionales en todo el mundo. La empresa está especializada en soluciones para servicios de emergencia, unidades de operaciones especiales y aplicaciones industriales, y atiende a clientes en más de 65 países a través de una red global de distribuidores.

Expansión estratégica del portafolio de SKYLOTEC

Con la integración prevista de LIBERVIT, SKYLOTEC fortalecerá aún más su posición como proveedor global especializado en soluciones de acceso táctico. La incorporación de herramientas hidráulicas altamente especializadas complementa la oferta existente y subraya la promesa de la marca: “We get you there.” – llevar a los usuarios y equipos a su objetivo con fiabilidad, independientemente del desafío.

La integración operará bajo el nombre “SKYLOTEC – Special Operations Equipment (SOE)”. Todos los contactos existentes, relaciones con clientes y estructuras operativas se mantendrán. La logística, la cadena de suministro, la facturación y los procesos de servicio se coordinarán y ampliarán progresivamente a través de SKYLOTEC SOE para aumentar la eficiencia y la disponibilidad global.

La sede de Perpiñán se mantendrá operativa y está prevista su ampliación. La producción, el servicio y la I+D de LIBERVIT se reforzarán, mientras que las ventas, la formación y la atención al cliente se integrarán progresivamente en la estructura SKYLOTEC SOE.

Como fabricante, SKYLOTEC – SOE es único: con tecnología hidráulica y mecánica de apertura forzada, cabrestantes eléctricos para operaciones militares y policiales, y equipos de ascenso y embarque para entornos marítimos, alpinos y urbanos, ningún otro proveedor ofrece una gama comparable. Esta oferta se completa con programas de formación especializados para fuerzas armadas, policía, bomberos y servicios de rescate.

La integración prevista con LIBERVIT es un paso estratégico que fortalecerá aún más la posición de SKYLOTEC como proveedor líder de soluciones de acceso táctico. La colaboración entre ambas empresas permitirá desarrollar soluciones potentes, innovadoras y seguras que apoyen de manera óptima a los clientes en todo el mundo incluso en las condiciones más exigentes.

Descargar dossier de prensa

Original-Content von: SKYLOTEC, übermittelt durch news aktuell