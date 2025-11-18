SKYLOTEC

SKYLOTEC annuncia l’integrazione prevista di LIBERVIT SAS per ampliare le soluzioni di accesso tattico

Bild-Infos

Download

Neuwied (ots)

SKYLOTEC, leader globale nei settori della protezione anticaduta, delle attrezzature per il soccorso e delle soluzioni di accesso tattico, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per integrare l’azienda francese LIBERVIT SAS. Con questa integrazione, SKYLOTEC amplierà il proprio portafoglio con utensili idraulici per lo sfondamento destinati a Forze Armate, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco/Soccorso e applicazioni industriali. L’operazione si inseriscenella strategia di crescita dell’azienda nel segmento LEAF (Law Enforcement and Armed Forces) e rafforza la sua posizione come leader mondiale nell’accesso tattico

LIBERVIT, con sede a Perpignan, Francia, sviluppa, produce e distribuisce dal 1993 strumenti di soccorso e accesso idraulici e meccanici di alta qualità per utenti professionali in tutto il mondo. È specializzata in soluzioni per servizi di emergenza, unità operative speciali e applicazioni industriali, e serve clienti in oltre 65 paesi attraverso una rete globale di distributori.

Grazie all’integrazione prevista di LIBERVIT, SKYLOTEC rafforzerà ulteriormente il proprio ruolo di fornitore globale specializzato in soluzioni di accesso tattico. L’aggiunta di strumenti idraulici altamente specializzati completa l’attuale portafoglio e conferma la promessa del marchio: “We get you there.” – portare operatori e team al loro obiettivo in modo affidabile, indipendentemente dalla sfida.

L’integrazione sarà gestita sotto il nome “SKYLOTEC – Special Operations Equipment (SOE)”. Tutti i contatti esistenti, le relazioni con i clienti e le strutture operative rimarranno invariati. Logistica, supply chain, fatturazione e processi di assistenza saranno progressivamente armonizzati e ottimizzati tramite SKYLOTEC SOE per aumentare efficienza e disponibilità globale.

Il sito di Perpignan rimarrà operativo e sarà ulteriormente potenziato. Produzione, assistenza e R&S presso LIBERVITverranno ampliate, mentre vendite, formazione e customer service saranno gradualmente integrati nella struttura SKYLOTEC SOE.

SKYLOTEC – SOE si distingue come produttore, unico: con tecnologia idraulica e meccanica di breaching, verricelli a batteria per operazioni militari e di polizia, e attrezzature per arrampicata e imbarco in ambienti marittimi, alpini e urbani, nessun altro fornitore offre una gamma comparabile. L’offerta è completata da programmi di formazione dedicati per forze armate, polizia, vigili del fuoco e servizi di soccorso.

L’integrazione prevista con LIBERVIT rappresenta un passo strategico che rafforza la posizione di SKYLOTEC come fornitore di riferimento di soluzioni di accesso tattico. La collaborazione tra le due aziende favorirà lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative, performanti e sicure, in grado di supportare i clienti di tutto il mondo anche nelle condizioni più impegnative.

Scarica il press kit

Original-Content von: SKYLOTEC, übermittelt durch news aktuell