International Fish & Meat Europe GmbH

Produktrückruf wegen falscher Etikettierung

Wiesbaden (ots)

International Fish & Meat Europe GmbH ruft aufgrund einer falschen Etikettierung das Produkt "Coraya Fish&Dip Cocktail - Surimi, Fischzubereitung aus Fischmuskeleiweiß + Cocktail-Sauce" zurück.

Das betroffene Produkt ist:

Artikel: Coraya Fish&Dip Cocktail - Surimi, Fischzubereitung aus Fischmuskeleiweiß + Cocktail-Sauce

Verbrauchsdatum: 08/12/25

EAN-Code: 32 76170 01637 1

Eine Teilcharge des genannten Produktes wurde versehentlich mit einer Etikettierung für den Schweizer Markt ausgeliefert. Auf dieser Verpackung sind die Allergene Milch und Senf, die in der deutschen Variante der Cocktail-Sauce enthalten sind, nicht deklariert. Für Personen mit Allergien gegen Milch oder Senf besteht daher ein Gesundheitsrisiko.

Alle anderen Verbraucher:innen können das Produkt problemlos verzehren.

Verbraucher:innen, die das Produkt mit dem oben genannten Verbrauchsdatum noch in ihrem Kühlschrank haben, können es im jeweiligen Markt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Ein Kassenbon ist nicht erforderlich.

Das betroffene Produkt wurde vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Andere als das oben genannte Verbrauchsdatum und andere Produkte der Marke Coraya sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte haben für uns höchste Priorität. Aus diesem Grund haben wir uns für diesen Rückruf entschieden. Wir bedauern die daraus entstehenden Unannehmlichkeiten ausdrücklich und bitten alle Verbraucher:innen und unsere Handelspartner um Entschuldigung.

Verbraucheranfragen beantwortet das Unternehmen unter der E-Mail-Adresse consommateurs.coraya@contact-clients.info.

