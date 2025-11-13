FMC

Halbleiter-Pionier FMC erhält 100 Mio. Euro, um neue Standards bei Speicherchips zu setzen

Dresden (ots)

Überzeichnete Finanzierungsrunde, bestehend aus 77 Mio. Euro Series C Eigenkapital, angeführt von HV Capital und DTCF, sowie 23 Mio. Euro an öffentlichen Fördermitteln - eine der größten Kapitalrunden im europäischen Halbleitersektor

Neues Kapital beschleunigt die Kommerzialisierung von FMCs DRAM+ und 3D-CACHE+ Speicherchips, um mit signifikant mehr Energieeffizienz den weltweiten Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen zu ermöglichen

FMCs Speicherchips haben eine um mehr als 100 % höhere Systemeffizienz und Verarbeitungsgeschwindigkeit als etablierte Produkte und könnten neuer Industriestandard im 100+ Mrd. Euro Speicherchip-Markt werden

Der Halbleiter-Pionier FMC sichert rund 100 Mio. Euro, um mit seiner hochinnovativen Technologie neue Standards bei Speicherchips zu setzen. Mit 77 Mio. Euro an Eigenkapital markiert die überzeichnete Series C-Finanzierungsrunde mit namhaften Bestands- und Neuinvestoren eine der größten ihrer Art im europäischen Halbleitersektor. Zusätzlich kommen öffentliche Mittel in Höhe von rund 23 Mio. Euro u. a. aus dem IPCEI ME/CT Programm sowie vom European Innovation Council (EIC).

Die Series C-Runde wird von HV Capital und dem DeepTech & Climate Fonds (DTCF) angeführt, gefolgt von Vsquared Ventures. Von den Bestandsinvestoren haben eCAPITAL, Bosch Ventures, Air Liquide Venture Capital, M Ventures (Merck) und Verve Ventures erneut investiert.

Mit dem frischen Kapital wird FMC die Kommerzialisierung seiner DRAM+ und 3D-CACHE+ Speicherchips und Systemlösungen beschleunigen und seine Aktivitäten weltweit verstärken. Die Technologie wird aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz den weltweiten Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen ermöglichen und könnte neuer Industriestandard im über 100 Mrd. Euro großen Speicherchip-Markt werden.

Thomas Rückes, CEO von FMC, sagt: "Wir entwickeln die nächste Generation von Speicherchips und Systemlösungen, die wesentlich nachhaltiger, schneller, energieeffizienter und günstiger sind als der heutige Industriestandard. Während Bandbreite bisher die dominierende Kennzahl für KI Compute war, wird Energieeffizienz zur entscheidenden Größe der nächsten KI-Generation. Speicherchips sind der größte Flaschenhals im KI-Stack. FMCs DRAM+ und 3D-CACHE+ Technologie adressiert genau dieses Problem: Schneller und energieeffizienter als etablierte Produkte. Wir legen damit den Grundstein für den Hochlauf von KI-Rechenzentren und KI-Edge-Anwendungen. Dass wir für unsere Ambition eine Eigenkapital-Finanzierung in dieser Größenordnung sichern konnten, unterstreicht die Bedeutung unserer Technologie. Wir sind dankbar, dass wir das Vertrauen führender Deeptech-Investoren für unser Vorhaben gewinnen konnten."

Fabian Gruner, Partner bei HV Capital, erklärt: "Die hochinnovative Speicherchip-Technologie von FMC ist einzigartig und hat das Potenzial, zu einem neuen globalen Industriestandard zu werden. Wir sind stolz, mit unserem Engagement einen Beitrag zur Kommerzialisierung dieser Technologie zu leisten."

Dr. Torsten Löffler, Investment Director beim DTCF, sagt: "Mit dem rasant wachsenden Bedarf an Rechenleistung entsteht eine neue, energieintensive Industrie. Die Speichertechnologie von FMC hat das Potenzial, deren Energieverbrauch signifikant zu senken und KI-Systeme effizienter zu machen. Als Deeptech-Investor überzeugt uns nicht nur die technologische Exzellenz made in Germany, sondern auch der strategische Beitrag zur europäischen Souveränität im Halbleitersektor."

Paul-Josef Patt, Managing Partner bei eCAPITAL, ergänzt: "Als Investor der ersten Stunde begleiten wir FMC auf seinem starken Wachstumskurs. Pilotergebnisse bestätigen Design-Gewinne bei führenden OEMs, der Fertigungs- und Kommerzialisierungspfad steht. FMC zeigt, dass Deeptech aus Europa liefern kann und das Potenzial hat, die Marktführerschaft bei den Speicherchips der Zukunft zu übernehmen."

Es wird erwartet, dass KI-Rechenzentren zukünftig einen sehr großen Anteil der weltweiten Energieproduktion beanspruchen, selbst unter Berücksichtigung geplanter Erweiterungen der Energiekapazität. FMCs innovative persistente DRAM+ und 3D-CACHE+ Speichertechnologien und Systeme werden diesen Energieverbrauch nachhaltig verringern, da sie den benötigten Transfer von Daten zwischen den Compute-Hierarchien, der einen signifikanten Teil des Energieverbrauchs ausmacht, reduzieren und optimieren und so die Compute-Effizienz erhöhen. Wenn FMCs Technologien statt herkömmlicher Speicher eingesetzt werden, könnte die Systemeffizienz von Hochleistungs-Datenbanken und Verarbeitungsgeschwindigkeit für energieeffiziente KI-Anwendungen um mehr als 100 % verbessert werden. Das ist möglich, da die persistenten DRAM+ und 3D-CACHE+ Technologien flüchtige Speicher ersetzen und dadurch den zeitaufwändigen Datentransfer zwischen flüchtigen, schnellen und langsamen nicht-flüchtigen Speichern eliminieren. FMC kommerzialisiert seine DRAM+ und 3D-CACHE+ Designs und Produkte mit führenden DRAM-Speicherchipfirmen und Advanced Logic Foundries in hochvolumigen 300mm Produktions-Fabs weltweit für spezifische, energieeffiziente Kundenanwendungen in der nahen Zukunft. Darüber hinaus hat FMCs Technologie auch das disruptive Potenzial größere Speicherdichten als konventionelle Speicher zu erreichen.

Speicherchips sind eine strategische Schlüsseltechnologie geworden, die derzeit ausschließlich von Südkorea, USA und Taiwan dominiert wird - während China massiv aufholt. Europa hat in diesem kritischen Halbleiter-Segment bislang kein nennenswertes Angebot. Mit FMC entsteht nun im Silicon Saxony ein Player mit der Ambition, aus Europa heraus diese strategische Lücke zu schließen.

Über FMC

FMC ist ein führendes Halbleiter- und Speicherchipunternehmen aus Dresden, das 2016 gegründet wurde, um eine revolutionäre Technologie für Speicherchips zu entwickeln. Auf der Grundlage des Dünnschichtmaterials Hafniumoxid hat das Unternehmen mit dem DRAM+ Chip eine neue Klasse von Speicherzellen erschaffen, die nachhaltiger, schneller und günstiger ist. Mit ihrem äußerst geringen Stromverbrauch reduziert die Technologie den Energiebedarf von KI-Rechenzentren signifikant und legt damit den Grundstein für ihren Hochlauf in Europa und weltweit. FMC ist heute eine Fabless Company, d. h. FMC entwickelt, designet und vermarktet seine eigenen Produkte und lässt diese von Auftragsherstellern (Chip Foundries) produzieren. Hinter FMC stehen u. a. HV Capital, der DeepTech & Climate Fonds (DTCF), Vsquared Ventures, eCAPITAL, Bosch Ventures, Air Liquide Venture Capital, M Ventures (Merck), Verve Ventures, das koreanische Speicherchipunternehmen SK hynix, der Halbleiterindustriemaschinen-Hersteller TEL und weitere internationale Investoren. Geführt wird das Unternehmen von CEO Thomas Rückes.

Mehr Informationen finden Sie auf ferroelectric-memory.com

Über HV Capital

HV Capital gehört zu den führenden Frühphasen- und Wachstumsinvestoren in Europa. Mit neun Fondsgenerationen in 25 Jahren und einem verwalteten Vermögen von 2,8 Mrd. Euro ist HV Capital einer der aktivsten Investoren des Kontinents. Das Investment-Team verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Identifizierung europäischer Startups mit großem Erfolgspotenzial. Neben internationalen Erfolgsgeschichten wie Flix, Zalando, Delivery Hero, Sumup und Depop gehören auch Innovationsführer wie Quantum Systems, Marvel Fusion, Sennder, Neura Robotics, Enpal und Isar Aerospace zum Portfolio. HV Capital hat in mehr als 250 Internet- und Technologieunternehmen investiert, und unterstützt Startups mit Ticketgrößen von 0,5 Mio. EUR bis 60 Mio. EUR. Als einer der wenigen europäischen Venture-Capital-Investoren kann HV Capital Startups durch alle Wachstumsphasen begleiten. Das Team besteht aus mehr als 60 Investment- und Operations-Professionals, die vielfältige Perspektiven und Expertise über das gesamte VC-Spektrum hinweg einbringen. Mehr Informationen finden Sie auf hvcapital.com

Über den DeepTech & Climate Fonds (DTCF)

Der DeepTech & Climate Fonds (DTCF) finanziert wachstumsstarke DeepTech- und ClimateTech-Unternehmen in Deutschland und Europa mit bis zu 50 Mio. Euro pro Investment. Als Ankerinvestor und Partner langfristig orientierter europäischer Investor:innen bietet der DTCF Unternehmen mit langen Entwicklungszyklen und hohem Finanzierungsbedarf Unterstützung, um eine nachhaltige Wachstumsstrategie umzusetzen und trägt aktiv zum Ausbau des Technologie-Ökosystems bei. Der Fonds fungiert als Brücke zwischen Investor:innen, Mittelstand und innovativen Startups in den Bereichen Klima, Computing, Industrie und Life Sciences. Finanziert durch Mittel des Zukunftsfonds und des ERP-Sondervermögens plant der DTCF, in den kommenden Jahren 1 Milliarde Euro zu investieren, um das europäische Technologie-Ökosystem zu stärken. Mehr Informationen finden Sie auf dtcf.de

Über eCAPITAL

eCAPITAL ist ein 1999 gegründeter, unternehmergeführter Venture Capital-Investor mit Fokus auf Deep-Tech-Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase mit einem positiven Impact auf die Gesellschaft. eCAPITAL hat seinen Sitz in Deutschland und investiert mit eigenen Fonds im Gesamtvolumen von über 400 Millionen EUR in den Bereichen Sustainability, Enterprise Software, Cybersecurity, IoT und New Materials. eCAPITAL bietet seinen Portfoliounternehmen neben finanziellen Ressourcen strategische Unterstützung und Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Unternehmern, Wissenschaftlern, Investoren und Gründern und war Leadinvestor bei verschiedenen Deep-Tech-Unternehmen wie sonnen, Novaled oder Jedox, die sehr erfolgreich an internationale Strategen bzw. Investoren verkauft wurden. Mehr Informationen finden Sie auf ecapital.vc

