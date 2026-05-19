ChildHood Design UG

Neue Sitzbank sorgt für andere Sicht aufs Stillen in der Öffentlichkeit

Stillen ist gesund, trotzdem werden Mütter dafür angefeindet. Start-up will das mit einer Sitzbank für Eltern ändern

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Freiburg (ots)

Eine neue sichtgeschützte und bequeme Sitzbank soll das Stillen und Füttern im Freien für Eltern und Babys künftig deutlich entspannter machen - und zu mehr Akzeptanz fürs Stillen in der Öffentlichkeit beitragen. Entwickelt wurde die Stillbank vom Freiburger Start-up ChildHood Design, das bereits durch sein Wickelboard bekannt ist, den Wickeltisch im Freien. Nun erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine ganze Reihe familienfreundlicher Stadtmöbel.

Böse Blicke und übergriffige Kommentare: Wer hierzulande sein Kind in der Öffentlichkeit stillt, muss als Mutter oft einiges aushalten. Kein Wunder, dass Deutschland in Sachen Stillfreundlichkeit Nachholbedarf hat. Am Ende des sechsten Lebensmonats stillen nur noch 13 Prozent der Mütter ihr Baby, obwohl die positiven Effekte für die langfristige Entwicklung sowie die Gesundheit von Kind und Mutter wissenschaftlich gut belegt sind. Erst jüngst haben medizinische Fachverbände die empfohlene Stilldauer auf zwölf Monate angehoben. "In anderen Ländern ist man uns da Jahre voraus - oder besser: ein Jahr", erklärt ChildHood Design-Gründer Holger Bauer. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt seit Langem, mindestens zwei Jahre zu stillen. "An der aktuell hitzigen Diskussion um die Stilldauer erkennt man, wie emotional aufgeladen das Thema ist", ergänzt Co-Gründer Niklas Schäfer, der die Debatte als früherer Erzieher aufmerksam verfolgt.

Öffentliches Stillen braucht mehr Akzeptanz

"Das Stillen braucht in Deutschland einfach mehr Akzeptanz, vor allem im öffentlichen Raum", fordert Schäfer. Immer noch jeder zehnte Deutsche findet es nicht in Ordnung, wenn Mütter in der Öffentlichkeit stillen. Selbst die Bundesregierung versucht seit 2021 mit einer Nationalen Strategie zur Stillförderung gegenzusteuern: Über die Vorteile des Stillens soll mehr informiert, Kommunen sollen stillfreundlicher werden.

"Mit dem Wickelboard haben wir bereits gezeigt, dass es möglich ist, ein Tabu-Thema anzupacken, das jungen Familien das Leben unnötig schwer macht", berichtet Holger Bauer, Experte für Sozialraumorientierung und Stadtentwicklung. Auf dem Wickeltisch können Eltern bereits in zahlreichen Städten in ganz Deutschland ihren Kindern sicher und bequem im Freien die Windel wechseln.

Fachliches Feedback von 20 Hebammen

"Da war der Schritt zu einer Bank für das Stillen und Füttern von Babys naheliegend", ergänzt Bauer. Vor dem Designprozess haben die beiden Gründer umfangreich recherchiert, mit vielen jungen Eltern gesprochen und die fachliche Expertise von 20 Hebammen eingeholt. Wichtige Kriterien waren: passende Sitzhöhe, der richtige Winkel der Rückenlehne, ausreichend Platz, auch für ein Geschwisterkind, eine einladende, bequeme Atmosphäre sowie ein Sichtschutz, bei dem die Eltern trotzdem ihre Umgebung im Blick behalten können. "Stillen braucht Ruhe. Zu viel Ablenkung drumherum und meist klappt es nicht", berichtet Niklas Schäfer. "Gleichzeitig geht es um mehr Akzeptanz fürs Stillen in der Öffentlichkeit", unterstreicht Holger Bauer. "Da wäre es falsch, das Stillen ganz zu verstecken." Die Lösung: Mit der Stillbank von ChildHood Design und ihrem prägnanten Äußeren machen die Freiburger das Stillen auf Spielplätzen und Parks sichtbar, nicht aber die stillenden Mütter selbst.

Sitzbank fürs Stillen und Füttern gleichermaßen

Und noch ein anderer Punkt war den beiden Gründern bei der Entwicklung der Stillbank wichtig. Er floss ebenso ins Design des Möbels ein: "Primär haben wir eine stillfreundliche Sitzbank entworfen - sie ist aber ebenso hilfreich, wenn das Kind die Flasche bekommt", unterstreicht Niklas Schäfer, dem als junger Vater selbst oft ein passender Ort zum Füttern seines Kindes fehlt. "Gerade, wenn es mit dem Stillen nicht klappt, kann das emotional extrem belastend sein. Die Gründe für die Flasche sind so unterschiedlich wie die Kinder, die sie bekommen", ergänzt Holger Bauer. "Unsere Stillbank ist daher im wörtlichen Sinne offen für alle Eltern, die in Ruhe ihr Kind füttern wollen."

Entwickelt für den jahrelangen Einsatz im Freien

Wie auch das Wickelboard ist die Stillbank für den jahrelangen Außeneinsatz entwickelt. Die Metallelemente sind speziell beschichtet, das Holz langlebig, alle Elemente abgerundet. "Stadtmöbel müssen immer besonders robust und einfach zu reinigen sein", erklärt Holger Bauer. "Zudem gibt es neben einer Infotafel Piktogramm-Schilder, die sprachübergreifend funktionieren."

Stadtmöbel für familienfreundliche Kommunen

Die ChildHood Design Stillbank gibt es ab sofort einzeln und im Set mit passendem Wickelboard und Sitzbank ohne Sichtschutz. "Das war ein häufig geäußerter Wunsch von Kommunen, die Spielplätze und Parks gleich mit einem passenden Ensemble ausstatten wollen", berichtet Niklas Schäfer, und Holger Bauer ergänzt: "Es gibt viele Gemeinden, die bei der familienfreundlichen Stadtgestaltung weiter sind, als manche denken. Das macht Mut, sich weiter dafür einzusetzen."

Über die ChildHood Design Stillbank

Die Stillbank von ChildHood Design ist eine Sitzbank mit Sichtschutz und besonders ergonomischem Design, die speziell für das Stillen und Füttern von Kindern im Freien entwickelt wurde. Sie wird vor allem auf Spielplätzen, in Parks und an anderen öffentlichen Orten aufgestellt, an denen sich Familien mit Babys und kleinen Kindern aufhalten. Das moderne, familienfreundliche Stadtmöbel sorgt für Ruhe und Privatsphäre. So macht es das Thema Stillen im öffentlichen Raum sichtbar, nicht aber die Eltern und Kinder selbst. Das Unternehmen ChildHood Design möchte damit Eltern den Alltag unterwegs mit Kind erleichtern und zugleich zu mehr Akzeptanz für das Stillen in der Öffentlichkeit beitragen.

Über das Unternehmen ChildHood Design

ChildHood Design setzt sich dafür ein, Städte familienfreundlich zu gestalten. Die beiden Gründer Niklas Schäfer und Holger Bauer haben mit dem Wickelboard den Alltag unterwegs für Eltern mit Babys und Kleinkindern bereits in zahlreichen Städten in ganz Deutschland erleichtert. Eine sichtgeschützte Stillbank und weitere familienfreundliche Stadtmöbel ergänzen seit Kurzem das Sortiment. Das Ziel: dazu beitragen, dass Städte inklusiver und besser an die Bedürfnisse von Familien angepasst werden.

Weitere Informationen unter https://wickelboard.de/stillbank/

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