Conow

Conow präsentierte KI-gestützte Energielösungen auf der SolarSolutions Düsseldorf 2025

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Conow, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-basierter Energielösungen, nahm gemeinsam mit Tuya, einem führenden Anbieter von AIoT-Plattformen, an der SolarSolutions Düsseldorf 2025 teil. Die Messe fand am 3. und 4. Dezember auf dem Messegelände Düsseldorf, Stand Q11, statt. Als eine der führenden Veranstaltungen Europas im Bereich Solar- und Speichertechnologien präsentierten die beiden Unternehmen dort ihr gemeinsames, KI-gestütztes Home-Energy-Ökosystem – ein zukunftsweisender Schritt für das intelligente Energiemanagement von morgen.

Conow und Tuya: Fortschritt durch KI-gestützte Energieökosysteme

Conow treibt die Entwicklung KI-basierter Heimsysteme für das Energiemanagement maßgeblich voran. Dabei werden Technologien wie NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) und dynamische Preismodelle in sämtliche Phasen des Energieverbrauchs integriert. Als strategischer Partner von Tuya vernetzt Conow über 3.000 smarte Geräte marken- und szenarienübergreifend zu einem intelligenten, kollaborativen „Energy Starlink Network". Tuya, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-Cloud-Technologien, unterstützt dieses Netzwerk mit seinem offenen AIoT-Ökosystem, das durch TuyaOpen und eine universelle KI-Agenten-Engine betrieben wird. Mit über 1,4 Millionen Entwicklern schafft Tuya die Grundlage für skalierbare und nachhaltige Smart-Energy-Lösungen.

CBE2000 Pro: KI-gestütztes All-in-One-Mikroenergiespeichersystem

Conow stellt das CBE2000 PRO vor – ein KI-gesteuertes, integriertes Speichersystem, das steckerfertige Balkonkraftwerke mit leistungsstarker Notstromversorgung kombiniert und als „Schlüssel zur Energieunabhängigkeit" gilt.

Hauptmerkmale:

2500 W AC-Ausgang, unterbrechungsfreie Umschaltung in 10 ms, 4 MPP-Tracker (bis zu 2600 W Eingang)

KI-basierte Zeitplanung über das Tuya-Ökosystem zur automatisierten Energieoptimierung

Unterstützung dynamischer Stromtarife von über 800 Energieversorgern weltweit zur Senkung der Stromkosten

Die neu eingeführte Batterie CME04-50 (5120 Wh) ermöglicht eine modulare Speichererweiterung und stärkt die Energieautarkie für Haushalte mittlerer Größe.

Umfassendes Produktportfolio: Ganzheitliche Lösungen für das Energiemanagement zu Hause

Auf der Messe präsentierte Conow sein vollständiges Portfolio an KI-gestützten Energielösungen – darunter intelligente Stromzähler, Wärmepumpen, Wallboxen und Energiesensoren. Alle Geräte sind über das Tuya-System vernetzt und lassen sich zentral über eine einzige App steuern.

KI-HEMS: Das intelligente Herzstück des Heimenergiemanagements

Das KI-basierte Home Energy Management System (HEMS) von Conow bildet das technologische Zentrum des Systems und vereint drei zentrale Funktionen:

Datenbasierte Prognosen: Anbindung an über 800 Energieversorger zur Vorhersage von Solarstromerzeugung und Energieverbrauch für die nächsten 24 Stunden

Automatisierte Steuerung: KI optimiert Lade- und Entladevorgänge sowie Geräteeinsatz – z. B. Laden bei Niedrigtarifen, Entladen bei Spitzenpreisen, vorrangige Nutzung von Solarenergie

Transparente Einsparungen: Die App vergleicht Kosten in verschiedenen Szenarien (ohne PV, nur Speicher, Speicher + KI) und zeigt Einsparpotenziale klar auf

Gemeinsam demonstrieren Conow und Tuya, wie künstliche Intelligenz das Energiemanagement intelligenter macht – mit dem Ziel, weltweit den Zugang zu effizienter, bezahlbarer und nachhaltiger Energie für Privathaushalte zu fördern.

Original-Content von: Conow, übermittelt durch news aktuell