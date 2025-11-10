Conow

Conow bringt CBE2000 Pro auf den Markt: Eine neue Ära des intelligenten Energiemanagements für Zuhause

Düsseldorf

Die globale KI-Energiemarke Conow hat offiziell das nächste Generation-Mikro-Energiespeichersystem für den Heimgebrauch, den CBE2000 Pro, zum Preis von 1.099 € vorgestellt. Durch die Kombination eines leistungsstarken Wechselrichters, KI-gestütztem Energiemanagement und modularem Speicherdesign bietet das neue Modell eine effiziente, intelligente und sofort einsatzbereite Energielösung für moderne Haushalte.

Geführt von der Vision „Intelligente Energie in jedes Zuhause bringen" möchte Conow Energiemanagement einfach, smart und nachhaltig gestalten. Der CBE2000 Pro vereint den Plug-and-Play-Komfort von Balkonkraftwerken mit der Leistungsstärke von Heimbatteriesystemen und bietet so eine All-in-One-Lösung, die die Energieunabhängigkeit erhöht, Stromkosten senkt und den Übergang zu einer grüneren Zukunft beschleunigt.

Ausgestattet mit einem bidirektionalen 2500W-Wechselrichter unterstützt der CBE2000 Pro sowohl den Netz- als auch den Inselbetrieb. Im Netzmodus passt er das Laden und Entladen automatisch an schwankende Strompreise an – und optimiert so die Kosteneinsparungen durch Time-of-Use (ToU)-, Dynamic Tariff- (kompatibel mit über 800 Energieanbietern) und Wintermodi. Im Inselmodus liefert er bis zu 5000W Spitzenleistung und einen nahtlosen 10ms-Umschaltvorgang, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Ausfällen zu gewährleisten. Das modulare Batteriesystem lässt sich von 2–12 kWh erweitern und parallel auf bis zu 36 kWh skalieren, mit 2600W PV-Eingang und vier MPPTs, wodurch Nutzer bis zu 1.116 € pro Jahr sparen können.

Angetrieben von Conows proprietärem KI-HEMS (Home Energy Management System), das von Tuya unterstützt wird, integriert sich das Gerät in das Tuya-Ökosystem, das über 3.000 „Works with Tuya"-Produkte in mehreren Kategorien umfasst. Dadurch können Nutzer HLK-Systeme, EV-Ladegeräte und andere Haushaltsgeräte nahtlos über die CONOW ECO App verbinden und steuern. Der KI-Energieassistent bietet Echtzeit-Einblicke, Fehlerdiagnosen und dynamische Energieplanung, die das Verbrauchsverhalten des Haushalts erlernt. Durch die Analyse von Strompreisen und Wettervorhersagen priorisiert er intelligent den besten Energieplan.

Der CBE2000 Pro wurde für maximale Widerstandsfähigkeit entwickelt und verfügt über einen IP65-Schutz, zuverlässige Innen- und Außenleistung von -20°C bis 50°C sowie ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) mit Selbstheizfunktion. Mit 6.000 Zyklen und einer 10-jährigen Garantie gewährleistet er langfristige Zuverlässigkeit.

Verankert in seinen Kernwerten Power, Resilience und Intelligence ist der CBE2000 Pro mehr als nur ein Energiespeichergerät – er ist ein Tor zur Energieunabhängigkeit, angetrieben von künstlicher Intelligenz.

