Polarise GmbH

Polarise wird offizieller Wegbegleiter von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Das KI-Startup verlegt seinen Firmensitz von Paderborn in die Landeshauptstadt und verbindet sich mit dem Drittligisten über ein gemeinsames Leitmotiv: "Zugang für alle".

Fortuna Düsseldorf bekommt mit Polarise einen neuen Partner aus der eigenen Stadt. Nach dem Umzug aus der Domstadt Paderborn in die Landeshauptstadt Düsseldorf tritt der Anbieter souveräner KI-Infrastruktur ab sofort als Sponsor des Fußball-Bundesligisten auf - zunächst mit einem Engagement bis 2029. Beide Seiten verbindet die Überzeugung, dass Zugang zu etwas gesellschaftlich Bedeutendem nicht vom Geldbeutel oder von Machtkonzentrationen abhängen sollte.

Fortuna Düsseldorf hat diese Haltung mit seinem Programm "Fortuna für alle" längst in die Tat umgesetzt. Dahinter steht die einfache, aber nicht selbstverständliche Idee, dass das verbindende Element "Fußball" möglichst vielen Menschen zugänglich sein sollte - unabhängig von Einkommen, Herkunft oder gesellschaftlicher Stellung. Diese Idee der Teilhabe ist für Polarise der Ausgangspunkt für eine Übertragung auf die Künstliche Intelligenz. Denn dort stellt sich eine ähnliche Frage, allerdings mit enorm wirtschaftlicher und strategischer Tragweite: Wer hat Zugang zu leistungsfähiger KI - und wer kontrolliert sie?

Während große KI-Modelle und Infrastrukturen zunehmend von wenigen globalen Anbietern dominiert werden, setzt Polarise auf eine europäische Alternative. Das Unternehmen bietet Organisationen dabei den gesamten KI-Stack aus einer Hand: von der Infrastruktur auf Grundlage eigener Rechenzentren in Deutschland und Europa wie z.B. der KI-Fabrik in München über Training bis hin zum Inference-Betrieb mit Open-Source-Modellen aus der eigenen Cloud. Das erklärte Ziel: KI so bereitzustellen, dass sie kontrollierbar, wirtschaftlich tragfähig und regulierungskonform ist. Für Polarise bedeutet "für alle" deshalb vor allem eines: Einfacher und wirtschaftlicher Zugang zu verantwortungsvoller KI, ohne dabei in Abhängigkeit von externen Großplattformen zu geraten.

Die Diskussion um souveräne KI hat gerade in Europa deutlich an Dynamik gewonnen. Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie KI nutzen können, ohne strategische Kontrolle oder sensible Daten aufzugeben. Zugleich wächst das Bewusstsein, dass Zukunftstechnologie auch regional verankert sein muss - mit echten Standorten, Verantwortlichkeiten und einer nachhaltigen Infrastruktur, auf die man sich verlassen kann. Auch in dieser Regionalität sind Polarise und Fortuna Düsseldorf tief verbunden.

Konkret wird die Partnerschaft zunächst in der Präsenz von Polarise im Stadion sowie in gemeinsamen Formaten sichtbar. Dabei geht es nicht nur um Markenpräsenz, sondern darum, das Thema KI-Souveränität einem breiteren Publikum näherzubringen. Gemeinsame Veranstaltungen und Inhalte sollen zeigen, was es bedeutet, KI souverän einzusetzen - für Unternehmen, für die Region und für eine digitale Zukunft, die nicht nur von wenigen globalen Akteuren bestimmt wird.

Michel Boutouil, CEO von Polarise, beschreibt die Kooperation so:

"Ich bin in der Region um Düsseldorf geboren und aufgewachsen und entsprechend stolz und dankbar, eine solche Partnerschaft mitgestalten zu dürfen. Fortunas Leitmotiv 'Zugang für alle' heißt auf uns übertragen: KI so zu gestalten, dass sie souverän, sicher und wirklich bedenkenlos nutzbar wird - für alle Organisationen, die echte europäische Kontrolle und technologische Unabhängigkeit wollen. Fortuna zeigt aktuell wunderbar, was Zugang für alle im Fußball bedeuten kann. Wir wollen mit Polarise zeigen, was Zugang für alle in der KI-Welt heißt: souverän, leistungsfähig und für eine selbstbestimmte Zukunft gemacht."

Alexander Jobst, Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf, erklärt:

"Wir freuen uns sehr, Polarise als neuen Partner der Fortuna begrüßen zu dürfen. Polarise steht für Innovation, unternehmerischen Mut und eine klare Zukunftsvision. Besonders freut uns das klare Bekenntnis des Unternehmens zu Düsseldorf und der Wunsch, Fortuna auf dem Weg zurück nachhaltig zu unterstützen. Gemeinsam möchten wir neue Impulse setzen und Zukunftsthemen sichtbar machen."

Über Polarise

Polarise ist einer der wenigen deutschen End-to-End-Anbieter einer KI-Cloud und entwickelt und betreibt seine nachhaltigen, hocheffizienten KI-Fabriken (sog. "AI Factories") an Top-Standorten in Deutschland und Europa. Über seine Cloud-Plattform bietet Polarise Zugang zu souveräner KI-Rechenleistung, die so unkompliziert von Unternehmen integriert und genutzt werden kann.

Mehr Informationen unter: https://polarise.eu

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