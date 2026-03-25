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"Auf einmal stehen 30 Leute um dich rum. Alle schreien, filmen und feiern mit." - Berlin Cardshow zieht Sammelkarten-Fans und Sportlegenden ins Olympiastadion

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Frankfurt am Main (ots)

Ein Tag, über 5.200 Fans und Sammelleidenschaft pur: Am vergangenen Samstag fand im Berliner Olympiastadion zum zweiten Mal die ausverkaufte Berlin Cardshow statt - mit Host und Veranstalter Aaron Troschke, vielen namhaften Sportlegenden und einem begeisterten Publikum. Ein besonderes Highlight für Sammler: die Trade Night am Vorabend, die Sammler und Fans aus mehr als 20 Ländern anlockte.

Momente großer Leidenschaft sind im Berliner Olympiastadion keine Seltenheit. Ungewöhnlich waren die Szenen am vergangenen Samstag dennoch: "Wenn jemand ein Pack aufreißt und plötzlich eine fette Karte zieht, dann stehen auf einmal 30 Leute um ihn rum. Alle schreien, filmen und feiern mit. Der Typ kennt die Hälfte davon nicht einmal, aber in dem Moment sind alle gleich. Das ist kein Hobby mehr - das ist Emotion, das ist Entertainment." So fasst Host und Veranstalter Aaron Troschke die Momente zusammen, die die Faszination Sammelkarten und die Berlin Cardshow ausmachen. Auf einer Fläche von 5.000 Quadratmetern tummelten sich am vergangenen Wochenende über 5.200 Fans aus mehr als 20 Nationen - von lokalen Sammlern über Besucher aus ganz Europa bis zu namhaften Signatur-Gästen wie Box-Legende Axel Schulz sowie die ehemaligen Bundesligaprofis David Odonkor, Kevin Großkreutz, Max Kruse, Marko Rehmer, Darius Wosz und Ailton. "Die Kombination aus dieser einzigartigen Location, prominenten Signatur-Gästen und dem Austausch mit Sammlern aus ganz Europa hier in der Hauptstadt macht die Berlin Cardshow so besonders",erklärt Mike-Maurice Alt (Atze), Hauptorganisator der Veranstaltung, auf die Frage nach dem besonderen Reiz der Show.

Von Nostalgie bis zum modernen Look - die Begeisterung hat viele Gesichter

Aber auch Generationen verbindet das gemeinsame Hobby. André (41) und sein Sohn Louis (10) kamen aus Berlin-Lichtenberg mit der S-Bahn zur Cardshow angereist. Vater André erklärt seine Begeisterung vor allem mit Nostalgie: "Ich habe zu Hause noch Sammelalben aus den 90ern - die interessieren Louis allerdings weniger. Damals waren die Karten und Sticker auch noch nicht so aufwendig designt. Chrome Cards, Match Attax oder Pokémon gab es natürlich noch nicht. Umso schöner ist es jetzt, dass wir gemeinsam auf Kartenjagd gehen können." Das moderne Design hat es auch dem jungen Louis angetan: "Ich finde einfach, dass die Karten richtig cool aussehen! Und mir macht es total Spaß zu tauschen. Wir sind Bayern-Fans und auf der Suche nach neuen Karten für unsere Sammlung. Heute möchte ich auf jeden Fall eine Lennart-Karl-Karte finden."

Sammel-Hype um Bundesliga Topps Chrome® 2025/26 Kollektion

Als einen der Top-Rookies der laufenden Saison wollen viele Sammler den jungen Bayern-Star Karl aus einem Pack der neuen Bundesliga Topps Chrome® 2025/26 Kollektion ziehen oder tauschen - und damit möglichweise einen seltenen Glückgriff machen. Eine der Rookie Cards von Karl wechselte erst kürzlich für 140.000 US-Dollar online den Besitzer. Der Wert solcher Cards steigt mit den überzeugenden Leistungen der Top-Talente auf dem Platz und den Geschichten, die die Fans mit ihnen verbinden. Auch Aaron Troschke sieht den Wert der Rookie Cards: "Du hast jedes Jahr neue Jungs, die plötzlich explodieren - und genau da setzt die Card-Community an. Wer früh drin ist, hat nicht nur emotional gewonnen, sondern manchmal auch finanziell." Der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler Kevin Großkreutz denkt dabei aktuell neben Lennart Karl auch an weitere vielversprechende Nachwuchsspieler: "El Mala ist auch ganz vorne mit dabei. Und auch wenn er kein klassischer Rookie mehr ist, spielt Stiller aktuell als junger Spieler eine richtig starke Rolle. Auch Vuskovic hat definitiv eine große Zukunft vor sich."

Sammler und Fußball-Fans können Rookie Cards und ihre sportliche Lieblingsmomente ab sofort in Händen halten: Die neue Bundesliga Topps Chrome® 2025/26 Kollektion ist bei ausgewählten Fachhändlern wie Gate to the Games, Müller und online unter topps.com erhältlich.

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