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Abgebrochene Reise der Entwicklungsministerin wegen militärischer Eskalation im Libanon: Waffenstillstand ist unabdingbar

Berlin (ots)

Heute wurde der Regierungsflieger von Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan aufgrund der Ankündigung der Bombardierung Beiruts aus Sicherheitsgründen kurz vor dem Landeanflug gestoppt.

Sanae Abdi, entwicklungspolitische Sprecherin:

"Die unterbrochene Reise der Ministerin ist ein Ergebnis der zunehmenden militärischen Eskalation im Libanon. Eine deutsche Ministerin kann ihre Reise abbrechen und ins sichere Berlin zurückkehren, die hunderttausenden Libanes:innen, die auf der Flucht vor den Bomben Netanjahus sind, können das nicht. Wenn jetzt die Angriffe auch noch auf den Süden Beiruts ausgeweitet werden, gibt es de facto keine sicheren Zufluchtsorte für die libanesische Bevölkerung mehr. In den letzten Stunden sind aufgrund der Ankündigung weitere 50.000 Menschen geflohen.

Ein Waffenstillstand ist unabdingbar. Das Maßnahmenpaket des BMZ für den Libanon ist ein wichtiger erster Schritt - doch dauerhafter Frieden erfordert ein Schweigen der Waffen, humanitäre Soforthilfe und langfristige Entwicklungszusammenarbeit."

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