Timeless Voices

Wenn Kreativität keine Grenzen kennt

Maria Chiara Teza gründet ein internationales Kreativlabor zwischen Deutschland und Italien, das Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet

Wo Ideen, Kulturen und Generationen aufeinandertreffen, entsteht Neues: Mit Timeless Voices initiieren Maria Chiara Teza, Gründerin von THINK INC. Communications und Afra Canali, renommierte Kunstexpertin, ein interdisziplinäres Kreativlabor, das Vielfalt, Dialog und Innovation in den Mittelpunkt stellt. Das Projekt ist mehr als ein interkulturelles Kreativlabor - es ist eine Einladung zum Mitdenken und Mitgestalten. Timeless Voices folgt dem Prinzip zwei Köpfe, viele Hände und schafft einen offenen Raum, in dem Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft in Resonanz treten. Ziel ist es, kreative Ausdrucksformen zu fördern, die gesellschaftliche Transformation und wirtschaftliche Visionen verbinden.

Drei Säulen tragen das Projekt:

Residencies & Pop-Up Exhibitions: Internationale Ausstellungen in Deutschland, Italien und darüber hinaus schaffen Sichtbarkeit für kreative Talente und eröffnen Perspektiven zwischen Kunst und Wirtschaft.

Internationale Ausstellungen in Deutschland, Italien und darüber hinaus schaffen Sichtbarkeit für kreative Talente und eröffnen Perspektiven zwischen Kunst und Wirtschaft. Panel Talks & Conversations: Begegnungen zwischen Menschen aus Kunst und Wirtschaft eröffnen neue Dialoge über Vielfalt, Innovation und Wandel.

Begegnungen zwischen Menschen aus Kunst und Wirtschaft eröffnen neue Dialoge über Vielfalt, Innovation und Wandel. Living Archive & Digital-Storytelling: Eine digitale Plattform sammelt Geschichten, Werke und Stimmen aus aller Welt - als lebendiges Archiv globaler Inspiration.

Timeless Voices richtet sich an alle, die Grenzen überwinden und kreative Zukunft gestalten wollen - unabhängig von Herkunft, Alter oder Beruf. Erste Präsentationen für Partner und Investoren starten ab November 2025, die Pilotveranstaltungen folgen 2026.

Über die Gründerinnen: Maria Chiara Teza ist eine international vernetzte Kommunikations-Strategin und ist Gründerin der Agentur THINK INC. seit Jahrzehnten verbindet sie Wirtschaft, Kunst und Kultur. Afra Canali zählt zu den profiliertesten Kuratorinnen Europas mit über 120 realisierten Ausstellungen weltweit.

