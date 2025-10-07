Warm & Smart GmbH

Warm & Smart: Funktionieren Luft-Wasser-Wärmepumpen im Altbau?

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Der Umstieg auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wird von vielen Eigentümern älterer Gebäude als komplettes Sanierungsprojekt wahrgenommen, das unweigerlich zu hohen Kosten und massiven Umbauten führt. Oftmals steht die Befürchtung im Raum, dass die bestehenden Heizkörper (Radiatoren) nicht mehr funktionieren, eine aufwendige Fußbodenheizung nachgerüstet werden muss oder das ganze Haus sogar isoliert werden muss. Diese pauschalen Ängste sind dank neuester Technik unbegründet.

Die Experten von Warm & Smart haben sich darauf spezialisiert, selbst komplexe Bestandsgebäude effizient und langlebig auf Wärmepumpentechnologie umzustellen. Dafür haben sie über 1,3 Millionen Euro Entwicklungsbudget investiert, um unter anderem mit einer riesigen Testanlage alle Gebäudetypen energetisch nachzustellen. Die zentrale Frage ist also nicht, ob es funktioniert, sondern wie und vor allem wie wirtschaftlich.

Wichtigste Voraussetzung: die richtige Vorlauftemperatur

Der Mythos, dass Wärmepumpen nur in Neubauten mit Flächenheizungen funktionieren, ist veraltet. Moderne, hocheffiziente Wärmepumpen können auch mit höheren Vorlauftemperaturen arbeiten.

Entscheidend für die Effizienz jeder Wärmepumpe ist jedoch der Temperaturunterschied zwischen der Außenluft (Energiequelle) und der Vorlauftemperatur (Zieltemperatur im Heizkreislauf). Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Anlage. Als Faustregel gilt: Jedes Grad weniger an Vorlauftemperatur spart zwei bis drei Prozent Strom für das gesamte Gebäude.

Um die optimalen und niedrigsten Temperaturen zu ermitteln, ist ein Prozess unerlässlich, der über eine einfache Schätzung hinausgeht.

Schlüssel zur Effizienz: die Energieberatung

Bevor über Geräte oder Kosten gesprochen wird, muss eine fachliche Basis geschaffen werden. Hier kommt der Energieberater ins Spiel – ohne ihn ist eine staatliche Förderung ohnehin nicht möglich.

Die Aufgabe des Energieberaters umfasst:

Raumweise Heizlastberechnung: Hier wird ein 3D-Modell des Hauses erstellt und für jeden einzelnen Raum genau ermittelt, welche Heizleistung aus welcher Vorlauftemperatur resultiert. Wirtschaftlichkeitsprüfung: Nur wenn der Berater feststellt, dass einzelne zu kleine Heizkörper eine zu hohe Vorlauftemperatur erfordern, wird ein Heizkörpertausch empfohlen. Dieser Tausch wird erfahrungsgemäß nur dann vollzogen, wenn sich die Investition innerhalb weniger Jahre durch Stromeinsparungen amortisiert. Wärmegarantie: Der Energieberater stellt dem Kunden eine schriftliche Wärmegarantie aus. Das heißt: Es wird genauso warm wie vorher bzw. wie Sie es sich wünschen! Funktioniert die Anlage anschließend nicht wie berechnet, beheben die Experten von Warm & Smart den Mangel auf eigene Kosten.

Ein exaktes Gutachten (Wärmegutachten) ist der einzige Weg, um eine Wärmepumpe im Altbau oder Bestandsgebäude langlebig und effizient zu dimensionieren und dem Kunden die Sicherheit zu geben, weder frieren zu müssen noch eine zu hohe Stromrechnung zu erhalten.

Technik und Langlebigkeit: Split-Gerät und Taktzahl

Bei der Frage, welche Wärmepumpe für den Altbau die beste Wahl ist, spielen Bauart und Dimensionierung eine Rolle, die oft unterschätzt wird.

Monoblock versus Split: Sicherheit und Effizienz

Die oft als „einfache Lösung“ angepriesene Monoblock-Wärmepumpe eignet sich in Bestandsgebäuden nicht immer. Hauptgrund ist dann meistens der Einsatz von brennbaren und explosiven Kältemitteln (wie R290 Propan), die laut Vorschrift einen Sicherheitsabstand zu Fenstern, Kellerabgängen und Türen erfordern. In dicht bebauten Wohngebieten oder bei Kellertreppen ist dieser Abstand oft nicht einzuhalten.

In diesen Fällen nutzt der Kältefachbetrieb das Split-Gerät. (Kombination aus Außen- und Inneneinheit). Dadurch darf der Aufstellort des Außengerätes frei gewählt werden, und folgende weitere Vorteile erwarten den Kunden:

Die Warmwasserbereitung findet im Inneren statt und nicht wie beim Monoblock im Außengerät.

Es besteht keine Frostschutzgefahr bei Stromausfall, da im Außengerät kein Wasser, sondern nur Kältemittel gelagert wird.

bei Stromausfall, da im Außengerät kein Wasser, sondern nur Kältemittel gelagert wird. Die Installation ist unauffälliger und das Gerät ist durch die Anbindung an die Inneneinheit diebstahlsicherer.

Die Außeneinheit ist deutlich kleiner und fällt optisch weniger ins Gesamtbild.

Die Taktzahl – der unsichtbare Killer der Lebensdauer

Ein technischer Aspekt, der für die Langlebigkeit (Ziel: 20 Jahre oder mehr) entscheidend ist, ist die sogenannte Taktzahl. Sie gibt an, wie oft die Wärmepumpe pro Tag an- und ausschaltet.

Optimal: 2 bis 15 Zyklen pro Tag.

2 bis 15 Zyklen pro Tag. Fehlerhaft: 50 bis 60 Zyklen pro Tag.

Wird ein Gerät zu groß dimensioniert – ein häufiger Fehler vieler Installateure, die nach der alten Gasheizungslogik „mit dem dicken Daumen lieber zu viel einbauen“ handeln – führt dies zur Übertaktung und damit zu hohem Verschleiß. Die Folge: Die Wärmepumpe ist bereits nach 5 bis 10 Jahren defekt, was Kunden zu der falschen Annahme verleitet, die Technologie sei unreif. Die präzise Berechnung durch den Energieberater garantiert die korrekte Dimensionierung und somit die Langlebigkeit.

Warm & Smart: Sicherheit durch Garantie und Full Service

Die Experten von Warm & Smart wissen, dass der Umstieg eine große Investition ist. Deshalb haben sie ihre Prozesse so optimiert, dass sie ihren Kunden maximale Sicherheit bieten – technisch, finanziell und terminlich.

1. 48-Stunden-Montage mit der SmartWand

Während der Branchendurchschnitt für den gesamten Heizungstausch bei 5 bis 10 Werktagen liegt, realisiert Warm & Smart das in nur zwei Tagen.

Die Experten fertigen die gesamte Inneneinheit ( SmartWand mit Speichern, Ventilen, Pumpen) in ihrem eigenen Schulungs- und Versuchscenter vor.

mit Speichern, Ventilen, Pumpen) in ihrem eigenen Schulungs- und Versuchscenter vor. Tag 1: Alte Heizung raus, SmartWand rein.

Alte Heizung raus, SmartWand rein. Tag 2: Anschluss und Inbetriebnahme.

Der Kunde spürt vom Umbau fast nichts; es kommt lediglich zu maximal einem Abend ohne warmes Wasser. Dies minimiert die Unannehmlichkeiten drastisch.

2. Die Warm & Smart Fördergarantie

Die Förderlandschaft ist politisch unsicher. Aus Sorge vor einer Kürzung oder Streichung – wie in der Vergangenheit bereits bei Klimaanlagen oder E-Autos geschehen – bietet Warm & Smart jedem Kunden eine Fördergarantie aufgrund von aktuellen politischen Vorgaben. Erteilt ein Kunde den Auftrag, wird die im Angebot garantierte Höhe der Förderung zu 100 Prozent an den Kunden ausbezahlt. Wenn nicht von der staatlichen Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), dann von Warm&Smart.

3. Lückenlose Betreuung (alles aus einer Hand)

Warm & Smart arbeitet ausschließlich mit eigenen Fachkräften, um die Koordination von 7 verschiedenen Gewerken (Heizung, Elektrik, Fundament, Kältetechnik usw.) zu vermeiden, was oft zu Fehlern führt. Der Full Service umfasst unter anderem:

Energieberatung, Wärmegutachten und Förderanträge

Gasrückbau (als Konzessionsträger)

Fundamenttechnik und Elektroarbeiten (Zählerschrank-Anpassung)

Diamant-Kernbohrtechnik und Abdichtung

4. Notfall-Hotline und mobile Ersatzlösung

Sicherheit bedeutet, nie im Kalten zu sitzen. Neben der 24/7-Notfall-Hotline für die Heizsaison haben die Experten von Warm & Smart eine einzigartige Lösung:

Bei einem Defekt (z. B. am Wochenende oder an Feiertagen) reparieren sie nicht, sondern liefern umgehend eine mobile Notfallheizung (im Reisekoffer-Format) zur Überbrückung. Der dabei entstehende höhere Stromverbrauch wird dem Kunden gutgeschrieben.

Fazit und Ihr nächster Schritt

Die Wärmepumpe im Altbau ist nicht nur technisch möglich, sondern kann – dank der aktuellen Förderungen und einer fachlich korrekten Dimensionierung – eine hocheffiziente und langlebige Lösung sein. Dafür benötigen Sie jedoch einen Fachbetrieb mit tiefem und spezialisiertem Wissen zum Thema Wärmepumpe im Bestandsgebäude oder Altbau, da die Herausforderungen schwieriger sind als im Neubau!

Die Angst vor dem Umbau oder hohen Kosten nehmen die Experten von Warm & Smart Ihnen durch ihre Wärme- und Fördergarantie sowie durch ihr optimiertes 2-Tage-Montagekonzept.

Wenn Sie wissen möchten, wie eine optimal dimensionierte und geförderte Luft-Wasser-Wärmepumpe in Ihrem Bestandsgebäude funktioniert, kontaktieren Sie die Experten von Warm & Smart in Ludwigshafen für eine individuelle Beratung. Hier erhalten Sie weitere Informationen: www.warmundsmart.de

Original-Content von: Warm & Smart GmbH, übermittelt durch news aktuell