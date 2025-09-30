Epigenica AB

Epigenica AB bringt den bahnbrechenden EpiFinder™ GenomePro auf den Markt - Entschlüsselung des Epigenoms mit beispiellosem Hochdurchsatz und Multiplexing-Funktionen

Solna, Schweden (ots/PRNewswire)

Epigenica AB, das führende Unternehmen im Bereich der epigenomischen Innovation, gibt mit Stolz die Einführung des EpiFinder™ GenomePro-Produkts bekannt, das seine hochmoderne Plattform für fortschrittliche epigenomische Forschung nutzt.

Der EpiFinder™ GenomePro ermöglicht es Forschern, die komplexe Landschaft der posttranslationalen Histonmodifikationen (hPTMs) und der DNA-Methylierung mit gleichzeitig beispiellos hohem Durchsatz und hoher Kosteneffizienz zu erforschen und dabei eine außergewöhnliche Datenqualität zu gewährleisten.

EpiFinder™ GenomePro, die Next-Gen-Version des EpiFinder™ Genome, bietet optimierte Reagenzien und kürzere Protokolle für die Analyse von 24 Proben in einem einzigen Lauf. Mit EpiFinder™ GenomePro erhalten Forscher robuste quantitative Daten für 192 genomweite Chromatin Immunoprecipitation Sequencing (ChIP-Seq) Profile für mehrere hPTMs und DNA-Methylierung aus minimalen Probenmengen. Die geringeren Kosten pro Probe sind ein entscheidender Vorteil, der groß angelegte Studien leichter zugänglich macht als je zuvor.

EpiFinder™ GenomePro verfügt über ein flexibles Design, das es Forschenden ermöglicht, ihre gewünschten hPTMs mit oder ohne DNA-Methylierung auszuwählen. Die Open-Source-Pipeline für die Datenanalyse gewährleistet eine optimierte Datenanalyse mit beispielloser Transparenz und Reproduzierbarkeit.

„Mit EpiFinder™ GenomePro setzen wir einen neuen Standard in der epigenomischen Forschung", sagte Mohamad Takwa, CEO von Epigenica AB. „Unsere Vision ist es, eine Plattform bereitzustellen, die wertvolle Erkenntnisse liefert und es den Forschern ermöglicht, komplexe biologische Fragestellungen in einem noch nie dagewesenen Umfang und Umfang zu bearbeiten.

EpiFinder™ GenomePro ist in der Lage, die Forschung in verschiedenen therapeutischen Bereichen voranzutreiben und dabei zu helfen, die epigenetischen Mechanismen zu entschlüsseln, die für den Ausbruch und das Fortschreiten von Krankheiten verantwortlich sind und das Ansprechen von Patientinnen und Patienten auf die Behandlung vorhersagen. Durch die Bereitstellung hochauflösender, umfassender epigenomischer Daten versetzt EpiFinder™ GenomePro Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Lage, neue Biomarker zu entdecken, komplexe Krankheitsprozessea abzubilden und Erkenntnisse zu gewinnen, die die Entwicklung zielgerichteter, präziser Therapien ermöglichen. Seine Vielseitigkeit ermöglicht die Erforschung des gesamten Spektrums der epigenetischen Regulierung und die Umsetzung der Erkenntnisse in umsetzbare Strategien zum Verständnis und zur Behandlung von Krankheiten.

„Das EpiFinder GenomePro Kit bietet eine hervorragende Methode für Labore, die nur wenig Erfahrung mit ChIP-seq oder ähnlichen Methoden haben, um qualitativ hochwertige ChIP-seq Daten zu erhalten – ohne großen Zeitaufwand", sagt Björn Reinius, außerordentlicher Professor am Karolinska Institute mit einem Forschungsschwerpunkt auf Gendosierungskompensation. „Mit minimaler Optimierung ermöglicht das Protokoll Nutzerinnen und Nutzern, quantitative ChIP-seq-Bibliotheken zu generieren und erste Datenanalysen durchzuführen."

Epigenica AB hat sich zum Ziel gesetzt, Forschenden die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie kosteneffizient Hochdurchsatz-, Multiplex- und quantifizierbare Daten für umfassende epigenomische Erkenntnisse erzeugen können.

Erfahren Sie mehr darüber, wie EpiFinder™ GenomePro Ihre Forschung verändern kann, indem Sie die Website von Epigenica AB unter www.epigenica.se besuchen.

Informationen zu Epigenica

Epigenica ist ein biowissenschaftliches Technologieunternehmen, das an der Spitze der Innovationen in der epigenetischen Forschung steht. Die EpiFinder-Plattform des Unternehmens ermöglicht es Forschenden, umfassende epigenetische Studien mit beispielloser Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit durchzuführen. Epigenica baut ein Produktportfolio auf, das auf der EpiFinder-Plattform basiert, um ein umfassendes Hochdurchsatz-Profiling mit unterschiedlicher Detailtiefe und einer Vielzahl von möglichen Ausgangsmaterialien anzubieten. Die Plattform basiert auf der patentierten und firmeneigenen quantitativen Hochdurchsatz-Multiplex-ChIP-Seq-Technologie (hmqChIP) des Unternehmens, dem ersten kommerziellen Kit seiner Art. Mit den Vorteilen der EpiFinder-Plattform hilft Epigenica Forschenden, die biomedizinische Forschung, die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten, die Präzisionsmedizin, die Diagnostik und die Therapeutik des Alterns und der Langlebigkeit voranzutreiben. Epigenica wurde im Jahr 2020 in Stockholm, Schweden, gegründet und wird durch Risikokapital finanziert.

