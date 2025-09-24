Subway

Dölicious Chicken-Sub | Der neue Go-to-Foodtrend von Subway

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Subway, Gaming und der angesagte Rapper SSIO - was haben die Brand, die Activity und der Artist gemeinsam? All das steht für das, was den neuen Dölicious Chicken-Sub von Subway ausmacht: Zutaten von hoher Qualität, am Puls der Zeit und - nicht nur bei Gen Z - mehr als gefragt. Davon überzeugten sich vorab die Gäste der diesjährigen gamescom in Köln. An der Subway-Booth in der SK Gaming Area testete das Publikum den Sub bereits vor dem offiziellen Launch. Auch musikalisch wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt: SSIO performte lautstark auf der Bühne, um das Food-Highlight des Jahres einzuläuten. Ausschnitte seines Auftritts sind u.a. auf dem Instagram-Kanal von Subway zu sehen. Seit dem 10. September ist der Sub in allen deutschen Subway-Restaurants erhältlich.

Wie sehr will man auf das Verlangen seiner Gäste eingehen? Subway so: Ja! Denn das Dölicious Chicken-Sub wurde auf vielfachen Wunsch - vor allem aus der Gaming-Community - kreiert. Es besteht aus würzigem Döner-Style-Chicken und frischem Gemüse, umhüllt von Italian Bread und abgerundet durch eine eigens produzierte Döner-Sauce von Kühne.

First come, first served: Dölicious Chicken ist nur für kurze Zeit als Sub oder Wrap bei Subway erhältlich. Das 15cm-Sub und der Wrap kosten 5,99 Euro, das Footlong als 30cm-Sub 9,99 Euro.

Über Subway® Restaurants

Als eine der größten Schnellrestaurant-Marken der Welt serviert Subway® Millionen von Gästen in mehr als 100 Ländern in über 37.000 Restaurants täglich frisch zubereitete Sandwiches, Wraps, Salate und Bowls. Die Subway®-Restaurants werden von Subway®-Franchisenehmern betrieben - einem Netzwerk von mehr als 20.000 engagierten Unternehmern und Kleinunternehmern, die sich dafür einsetzen, den Gästen in ihren lokalen Gemeinschaften das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Mehr Infos unter: www.subway.com.

Subway® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Subway® IP LLC. © 2023 Subway® IP LLC

Original-Content von: Subway, übermittelt durch news aktuell