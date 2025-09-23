Insightec

Erfinder von Downton Abbey erfolgreich gegen Essentiellen Tremor behandelt

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Essentieller Tremor, das ungewollte Zittern von Händen, Kopf, Stimme oder anderen Körperteilen, gilt als die häufigste neurologische Bewegungsstörung

2021 gab es 187.600 bekannte Fälle von Essentiellem Tremor in Deutschland - jährlich kommen etwa 21.200 Fälle hinzu [1]

Lord Julian Fellowes, der Erfinder von Downton Abbey, leidet an Essentiellem Tremor und spricht nun zum Start des aktuellen Kinofilms "Das große Finale" erstmals über seine erfolgreiche Tremor-Behandlung mit fokussiertem Ultraschall

Lord Julian Fellowes, Erfinder der Erfolgsserie Downton Abbey lebt seit über einem Jahrzehnt mit Essentiellem Tremor (ET) und ungewolltem Zittern beider Hände. Zur Behandlung unterzog sich der Oscar-prämierte Drehbuchautor einer MRT-gesteuerten Therapie mit fokussiertem Ultraschall. Ermöglicht wird die schonende Behandlung von Insightec, einem weltweit tätigen Unternehmen im Gesundheitswesen, das Vorreiter beim Einsatz von fokussiertem Ultraschall ist.

ET ist eine fortschreitende neurologische Bewegungsstörung, die zu ungewolltem Zittern führt. Betroffen sind häufig die Hände und Arme, aber auch der Kopf, die Stimme und andere Körperteile.[2] Die Krankheit kann den Alltag und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und sich auch auf die Arbeitsfähigkeit auswirken. Über 40% der Betroffenen geben an, dass ET ihre Fähigkeit, soziale Kontakte zu pflegen und Hobbys nachzugehen, einschränkt.[3]

Vor seiner Behandlung sprach Lord Fellowes darüber, wie ET sein Leben beeinflusst hat: "Ich bin Schriftsteller und das bedeutet, dass ich am Computer schreiben muss, denn mit der Hand zu schreiben ist für mich inzwischen unmöglich."

Obwohl ET häufig falsch diagnostiziert wird, ist es die häufigste neurologische Bewegungsstörung und schätzungsweise acht- bis zehnmal häufiger als die Parkinson-Krankheit.2 Das öffentliche Bewusstsein für Bewegungsstörungen und die Inanspruchnahme von Therapien sind jedoch nach wie vor gering. 97% der infrage kommenden Patientinnen und Patienten erhalten keine fortschrittliche Therapie.[4]

Um seine Erfahrungen zu teilen, arbeitete Fellowes mit Insightec an einem Film, der die Auswirkungen von ET auf das Leben von Fellowes beleuchtet. Der Film zeigt, wie fokussierter Ultraschall, eine sichere Behandlung ohne operativen Eingriff, dem Drehbuchautor geholfen hat, insbesondere seine Fähigkeit zu schreiben - die sowohl für sein Privatleben als auch für seine berufliche Karriere von zentraler Bedeutung ist - wiederherzustellen.

"Ich kann wieder schreiben - ein wunderbares Gefühl", sagt Lord Fellowes. "Wenn ich mit jemandem sprechen würde, der erwägt, sich behandeln zu lassen, würde ich ihm sagen, dass sich mein Leben wieder viel normaler anfühlt. Ich habe es keine Sekunde bereut."

Bis heute wurde die fokussierte Ultraschalltechnologie von Insightec zur Behandlung von mehr als 25.000 Patientinnen und Patienten weltweit eingesetzt. Die Langzeitbeobachtung im Rahmen einer von Insightec geförderten klinischen Studie ergab, dass eine einseitige MRT-gesteuerte, fokussierte Ultraschallbehandlung bei Essentiellem Tremor eine anhaltende Linderung der Symptome bewirkte. Die beobachteten Patientinnen und Patienten zeigten nach fünf Jahren eine durchschnittliche Verbesserung des Tremors um 73,1%.[5] In Deutschland ist die Behandlung in verschiedenen medizinischen Zentren möglich (nähere Informationen unter www.insightec.com).

"Essentieller Tremor wird oft missverstanden und seine Auswirkungen unterschätzt", sagt Professor Dipankar Nandi MRCS Ed, FRCS (SN) beratender Neurochirurg am Imperial College Healthcare NHS Trust. "Der MRT-gesteuerte fokussierte Ultraschall ist eine bewährte, sichere und effektive Option ohne operativen Eingriff für Betroffene, die durch Medikamente keine Besserung erfahren. Indem wir die Geschichte von Julian Fellowes teilen, hoffen wir, die Krankheit bekannter zu machen und einen breiteren Zugang zu innovativen Therapien für Bewegungsstörungen zu ermöglichen."

"Die Geschichte von Julian Fellowes bringt ans Licht, was viele Menschen, die mit Essentiellem Tremor leben, täglich erleben: die Frustration, einfache Fähigkeiten zu verlieren, welche die meisten von uns für selbstverständlich halten", erklärte Dr. Maurice R. Ferré, CEO und Vorsitzender von Insightec. "Der fokussierte Ultraschall von Insightec bietet Patientinnen und Patienten eine sichere Behandlungsmöglichkeit ohne operativen Eingriff, die Leben wirklich verändern kann. Wir sind stolz darauf, dass unsere Therapie Menschen wie Lord Fellowes wieder Selbstvertrauen und Unabhängigkeit gibt."

"Downton Abbey: Das große Finale", geschrieben von Fellowes, startete am 18. September in deutschen Kinos. Seine Erfahrungen mit der Krankheit ließ Fellowes in die britische Fernsehserie einfließen: Mr. Carson, der Butler, leidet ebenfalls unter Essentiellem Tremor.

Weitere Informationen zum Essentiellem Tremor sowie weitere Informationen über fokussierten Ultraschall als Therapieoption finden Sie auf insightec.com.

Weiteres Bild- und Videomaterial auf Anfrage erhältlich.

*******************

Über Insightec

Insightec ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und Pionier im Einsatz fokussierter Ultraschallwellen zur Verbesserung der Patientenversorgung. Das Exablate Neuro-System des Unternehmens fokussiert Schallwellen, die sicher durch MRT gesteuert werden, um Patientinnen und Patienten mit medikamentenresistentem Essentiellem Tremor und der Parkinson-Krankheit* zu behandeln. Die Forschung für künftige Anwendungen im Bereich der Neurowissenschaften wird in Zusammenarbeit mit führenden akademischen und medizinischen Einrichtungen durchgeführt. Insightec hat seinen Hauptsitz in Haifa, Israel, und Miami, USA, sowie Niederlassungen in Dallas, Texas, Frankfurt, Shanghai und Tokio.

Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter oder besuchen Sie www.insightec.com für weitere Informationen. Detaillierte länderspezifische Hinweise finden Sie unter https://insightec.com/regulatory-approvals/.

Der Erfahrungsbericht des Patienten ist möglicherweise nicht für alle Behandlungsergebnisse repräsentativ. Vollständige Informationen zur Patientensicherheit finden Sie unter https://insightec.com/safety-information/.

Professor Dipankar Nandi war zuvor bezahlter Berater für Insightec.

Zukunftsorientierte Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsorientierte Aussagen, die sich u.a. auf Pläne, Erwartungen und zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an den folgenden Begriffen zu erkennen: "dürfte", "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "projizieren", "potenziell", "versprechen", "fortsetzen", "fortlaufend" oder die Negation dieser Begriffe. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Jede zukunftsorientierte Aussage basiert auf Informationen, die Insightec zum Zeitpunkt der Aussage zur Verfügung stehen. Sämtliche schriftlichen oder mündlichen zukunftsorientierten Aussagen, die Insightec zuzuschreiben sind, werden durch diese Warnung eingeschränkt. Insightec übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um veränderten Umständen oder Erwartungen von Insightec Rechnung zu tragen.

"Exablate" und "Exablate Neuro" sowie das "INSIGHTEC"-Logo, ob alleinstehend oder in Verbindung mit dem Wort "Insightec", sind geschützte Marken von Insightec.

[1] Beckstepe JS, Mc Donald K, Müller S, Wilke T, Zhuleku E, Appiah K, Dzimitrowicz N, Marshall J, Sabater J, Barbato LM, Saifee TA. Epidemiology and treatment patterns of essential tremor: a retrospective cohort analysis in Germany, Front Neurol. 2025 July 2;16:1580919. doi:10.3389/fneur.2025.1580919.

[2] Essential Tremor. Available at: Essential Tremor. Accessed: August 2025.

[3] Gupta et al. Exploring essential tremor: Results from a large online survey. Clin Park Relat Disord. 2021 Jun 25;5:100101.

[4] Based on 2023 MedScout claims data on patient population and DBS volumes combined with Insightec treatment data on file (ET and PD).

[5] Cosgrove et al. Magnetic resonance imaging-guided focused ultrasound thalamotomy for essential tremor: 5-year follow-up results. Journal of Neurosurgery. 2022 Aug 138;4:1028-1033.

Original-Content von: Insightec, übermittelt durch news aktuell