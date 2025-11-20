United Kids Foundations

BRAWO GROUP übergibt 2.024.341 Euro Spende beim 30. RTL-Spendenmarathon

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wolfsburg (ots)

Jubiläums-Bilanz 20 Jahre United Kids Foundations: 756 Projekte gefördert, 362.000 Kindern geholfen, über 500.000 Bäume gepflanzt

Die BRAWO GROUP setzt eine neue Bestmarke: 2.024.341 Euro hat Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO/BRAWO GROUP, heute live aus der Dornse im Altstadtrathaus Braunschweig an den RTL-Spendenmarathon und Wolfram Kons und sein Team der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." übergeben. Dies war der Höhepunkt der Feierstunde zum 20-jährigen Jubiläum von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, sowie der Volksbank BRAWO Stiftung mit rund 170 Gästen.

Tausende Schritte, eine Rekordsumme

Die Rekordsumme stammt aus dem walk4help, dem großen Charity-Event von United Kids Foundations in diesem Jahr im Bürgerpark Braunschweig. Am 5. Juli 2025 sammelten über zehntausend Teilnehmende und Besucher/-innen mit ihren gelaufenen Kilometern Spenden für Kinder und Jugendliche. Gemeinsam mit dem RTL-Spendenmarathon werden mit diesen Mitteln 2026 21 Projekte der Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder. in der BRAWO-Region und bundesweit gefördert. Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist die erste Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert und klimabedingte Gesundheitsprobleme bei Kindern und Jugendlichen bekämpft.

"Ich bin immer noch unfassbar beeindruckt, welches starke Zeichen der Solidarität die Teilnehmenden des walk4help gesetzt haben und freue mich, heute diese Summe an den RTL-Spendenmarathon zu übergeben. Nie war die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen wichtiger und mit dem Fokus auf Kindergesundheit und Klimagesundheit adressieren wir ein zentrales Zukunftsthema", so Jürgen Brinkmann bei der Übergabe.

Die Spendenübergabe und die damit verbundene Live-Übertragung war ein Highlight der Jubiläumsveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen von United Kids Foundations. Auch die Volksbank BRAWO Stiftung feiert ihren 20-jährigen Geburtstag.

Doppeltes Jubiläum: United Kids Foundations und Volksbank BRAWO Stiftung

Seit 2005 setzt sich United Kids Foundations mit der Unterstützung der Volksbank BRAWO Stiftung für ein gesundes, sicheres und chancengerechtes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ein. Dabei engagiert es sich in den Themenfeldern Bildungs- und Begabtenförderung, Bekämpfung von Bewegungsarmut, Kindergesundheit, Integration, Armutsbekämpfung, Gewaltprävention und fokussiert sich auf die Zusammenhänge von Klimawandel, Umweltschutz und Kindergesundheit. Zahlreiche Prominente und Kooperationspartner/-innen versammeln sich unter dem Dach des Netzwerks.

So unterstützen z. B. Dennis Schröder, Uschi Glas, Peter Maffay, Franziska van Almsick oder Felix Neureuther mit ihren Projekten und Stiftungen die Arbeit von United Kids Foundations.

In den 20 zurückliegenden Jahren wurden über das CSR-Netzwerk der Volksbank BRAWO und der BRAWO GROUP 756 Projekte gefördert und 362.000 Kindern geholfen. Im Kampf um die Wiederaufforstung der deutschen Wälder (u. a. im Harz) wurden bereits über 500.000 Bäume gepflanzt.

Mehr zum 20-jährigen Bestehen im Jubiläumsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=zaiO2Zgwfuo

"United Kids Foundations zeigt seit 20 Jahren, was möglich ist, wenn eine Region gemeinsam Verantwortung übernimmt. Aus einer Idee ist ein starkes Netzwerk geworden, das Kindern und Jugendlichen neue Chancen eröffnet - von Bildung über Gesundheit bis hin zum Schutz unserer Umwelt. Unser heutiges Jubiläum ist ein eindrucksvolles Bekenntnis zu einer Zukunft, in der Kinder gesund, sicher und selbstbestimmt aufwachsen können", sagt Brinkmann, der das Kindernetzwerk gemeinsam mit Robert Lübenoff, Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation, initiiert hat.

Lübenoff ergänzt: "Wenn wir auf 20 Jahre United Kids Foundations zurückblicken, sehen wir hinter jeder Zahl ein Kind mit einer echten Geschichte: mehr Sicherheit, mehr Teilhabe, mehr Perspektive. Unser Netzwerk bündelt Kräfte, die allein nie diese Wirkung entfalten könnten. Genau dieses Miteinander - von Ehrenamtlichen, Partner/-innen, Prominenten und Unterstützer/-innen - macht United Kids Foundations zu einer Bewegung, die bundesweite Strahlkraft besitzt."

Auch Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO Stiftung, blickt auf 20 Jahre Historie zurück: "Die Volksbank BRAWO Stiftung ist vor 20 Jahren mit dem Anspruch gestartet, aus genossenschaftlichen Werten konkrete Taten für die Kinder in unserer Region werden zu lassen. Heute sehen wir: Diese Investition in Bildung, Gesundheit und Chancengerechtigkeit zahlt sich vielfach aus - für Kinder, Familien und die gesamte Gemeinschaft. Dass wir gemeinsam mit United Kids Foundations so viele Projekte auf den Weg bringen konnten, macht mich stolz und ist zugleich Ansporn, unser Engagement in den nächsten Jahren noch weiter auszubauen."

United Kids Foundations-Verdienstmedaillen verliehen

Ein weiteres Highlight der Feierstunde war das Überreichen der United Kids Foundations-Verdienstmedaillen - an langjährige Wegbegleiter/-innen, Projektpartner/-innen und Unterstützer/-innen: Stefanie Tillmann (brotZeit e. V.), Holger Ploog und Albert Meltzow (Gifhorner Kinderfonds), Elisabeth Schöneberg (Schwimmtrainerin beim VfL Wolfsburg e. V. im Rahmen von "Kids auf Schwimmkurs"), Ingo Meyer-Bendig (A. W. Schütte GmbH + Co. KG), Antje Kilian und Jens Wirsching (Schnittstelle e. V. - Theaterprojekt "ja-nein-stopp!" gegen sexualisierte Gewalt an Kindern) sowie Nina Weigel-Grabenhorst (Rechtsanwältin und Notarin bei SQR Rechtsanwälte) erhielten die Auszeichnung für ihr besonderes Engagement. Zudem wurden Sabine Perricone (Volksbank BRAWO) und Julia Moldenhauer (EngagementZentrum GmbH) als langjährige United Kids Foundations-Mitarbeiterinnen ebenfalls mit einer UKF-Ehrenmedaille ausgezeichnet.

30 Jahre RTL-Spendenmarathon - Wirkung mit Geschichte

Die Partnerschaft zwischen der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und dem Kindernetzwerk United Kids Foundations besteht seit fast 20 Jahren. Der RTL-Spendenmarathon, die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen, feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Seit 2008 unterstützt die Volksbank BRAWO mit ihrer BRAWO GROUP und weiteren Partner/-innen ihrer Unternehmensgruppe den RTL-Spendenmarathon und hat bis 2024 insgesamt rund 13 Millionen Euro

Übergeben. Im Gegenzug flossen über 16 Millionen Euro in die BRAWO-Region zurück - zur Realisierung zahlreicher Projekte. Eine Erfolgsgeschichte, die wirkt.

Presseinformation:

Alle Informationen sowie Material zum 20-jährigen Bestehen von United Kids Foundations erhalten Sie hier: https://united-kids-foundations.de/wer-wir-sind/20-jahre

Original-Content von: United Kids Foundations, übermittelt durch news aktuell