TeleMedC und epitop kooperieren zur Standardisierung von KI-gestütztem Netzhautscreening in Europa

Die TeleMedC GmbH und die epitop GmbH geben mit Stolz ihre strategische Partnerschaft bekannt, um eine erstklassige Lösung für die primäre augenmedizinische Diagnostik europaweit bereitzustellen. Durch die Integration der regulatorisch zugelassenen KI-Diagnosealgorithmen von TeleMedC mit dem umfangreichen klinischen Kooperationsnetzwerk von epitop setzt die Partnerschaft neue Maßstäbe: Sie vereint die Geschwindigkeit Künstlicher Intelligenz mit einer fünfstufigen KI-Diagnostik und der unverzichtbaren Sicherheit einer fachärztlichen ophthalmologischen Verifikation.

Fortschrittliche KI trifft klinische Skalierung

Die hochentwickelte KI von TeleMedC bietet fünf Ebenen diagnostischer Tiefe, darunter Heatmaps und Funktionen zur Läsionsdetektion. Diese Werkzeuge ermöglichen Augenärztinnen und Augenärzten eine sekundäre Befundprüfung mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und Präzision.

Mit ca. 2000 eingegliederten Standorten aus der Augenoptik und Augenheilkunde über seine klinische Kooperationsplattform ist epitop optimal positioniert, diese fortschrittlichen Screening-Technologien unmittelbar für Patienten und Kunden so niederschwellig wie möglich und dennoch in Expertenhänden in ganz Europa verfügbar zu machen.

Die Lücke schließen: Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz

Die integrierte Plattform adressiert zentrale Herausforderungen der manuellen Netzhautbefundung - insbesondere lange Bearbeitungszeiten und kostenintensive Fehlüberweisungen. Das Ergebnis ist ein nahtloser End-to-End-Workflow:

Analyse in unter einer Minute: Hochpräzise KI-Auswertung von Netzhautbildern in weniger als 60 Sekunden

Überlegene Genauigkeit: KI-gestützte Erkennung mit einer Sensitivität von bis zu 97 % bei Erkrankungen wie der diabetischen Retinopathie

TeleEye-MD-Integration: Auffällige Befunde werden unmittelbar über die digitale Gesundheitsplattform TeleEye MD an Fachärzte zur klinischen Validierung weitergeleitet

Optimierte Triage: Deutliche Reduktion unnötiger Facharztbesuche und effizientere Nutzung medizinischer Ressourcen - zum Vorteil von Patienten und Spezialisten

Marktneuheit: Keine Anfangsinvestition

Eine Marktbesonderheit ist dabei, dass TelemedC finanzielle Eintrittsbarrieren im Gesundheitswesen abbaut um den Zugang weiter zu erleichtern. Die vollständig integrierte Lösung wird ohne Anfangsinvestition angeboten und macht klinisch validierte Analytik für nahezu jeden Anbieter zugänglich.

"Wir nehmen jede Sorge hinsichtlich Investitionskosten, diagnostischer Genauigkeit oder technischer Komplexität ernst", erklärt ein Sprecher der Partnerschaft. "Unsere Lösung bietet einen nahtlosen Überweisungsprozess zu Augenärzten bei maximaler Benutzerfreundlichkeit und höchstem Qualitätsanspruch."

Verbesserte Patientenergebnisse durch Früherkennung

Durch den klaren Fokus auf Früherkennung ermöglicht die Partnerschaft eine rechtzeitige Identifikation sehbedrohender Erkrankungen wie Glaukom, altersbedingter Makuladegeneration (AMD), diabetischer Retinopathie sowie weiterer Augenerkrankungen - lange bevor irreversible Sehschäden entstehen. Patienten profitieren von schnellen Ergebnissen, während Behandler valide, handlungsrelevante Daten zur Sicherung des Sehvermögens erhalten.

Über TeleMedC GmbH

TeleMedC ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich KI-gestützter augenmedizinischer Bildgebung und virtueller Patientenbetreuung. Mit einem starken Patentportfolio für Diagnostiklösungen am vorderen und hinteren Augenabschnitt bietet TeleMedC automatisierte, portable sowie stationäre Screening-Systeme für chronische Erkrankungen. Die Technologie ist auf globale Skalierbarkeit und höchste klinische Präzision ausgelegt.

Über epitop GmbH

Die epitop GmbH entwickelt seit über 15 Jahren digitale Lösungen für die sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung. Mit der epitop eHealth Suite und spezialisierten Anwendungen wie epitop VISION verbindet das Unternehmen medizinische Qualität, Telemedizin und intelligente Prozesssteuerung - mit dem Ziel, Versorgung dort zu stärken, wo klassische Strukturen an ihre Grenzen stoßen.

