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Trip down memory lane: Garner by IHG feiert analoge Reiseerinnerungen

Lea van Acken, Gizem Emre und Ben Felipe laden dazu ein, die Momente wiederzuentdecken, die jede Reise prägen

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Berlin (ots)

Von Orten der Kindheit und Lieblingsvierteln bis hin zu den Menschen, die sie auf ihrem Weg geprägt haben: Gemeinsam mit den Schauspieler:innen Lea van Acken, Gizem Emre und Ben Felipe feiert Garner by IHG in einer neuen Kampagne die Erinnerungen, die Reisen bedeutsam machen. Die drei Tastemaker haben sich von Garner Hotels in ganz Deutschland aus jeweils auf eine persönliche Reise in die Vergangenheit begeben, um Orte und Erinnerungen zu besuchen, die sie zu den Personen gemacht haben, die sie heute sind. Ausgestattet mit einer instax(TM) Kamera hielt das Trio seine Erlebnisse durch eine analoge Linse fest - mit Fokus auf spontane Momente, echte Begegnungen und die Geschichten hinter den Orten, an die sie zurückkehrten.Entstanden ist eine Sammlung visueller Reisetagebücher, die Authentizität, Nostalgie und die nachhaltige Wirkung feiern, die Reisen auf unser Leben haben kann - und damit den charaktervollen, einzigartigen Spirit der Garner Hotels widerspiegeln. Statt der nächsten Destination hinterherzujagen, rückt Garner die Erinnerungen, Beziehungen und Erlebnisse in den Mittelpunkt, die uns lange nach einer Reise begleiten.Inspiriert von diesen Reisen gibt Garner by IHG auch seinen Gästen die Möglichkeit, ihr eigenes Reisetagebuch zu gestalten. Den ganzen August über können Gäste im Garner Hotel Cologne - Engelbertz, Garner Hotel Augsburg Nord, Garner Hotel Mannheim City und Garner Hotel Berlin - Mitte während ihres Aufenthalts kostenlos instax(TM) Kameras und Filme ausleihen. So werden neugierige, flexible Reisende dazu ermutigt, ihr eigenes Tempo zu finden, in ihre Umgebung einzutauchen und bedeutungsvolle Momente auf persönliche und kreative Weise festzuhalten. Zudem sind Gäste eingeladen, ihre analogen Reisetagebücher in den sozialen Medien zu teilen und erhalten damit die Chance einen Aufenthalt in einem Garner Hotel ihrer Wahl in Deutschland zu gewinnen.

Mario Maxeiner, Managing Director Northern Europe bei IHG Hotels & Resorts, sagt: "Reisen ist weit mehr als das Entdecken neuer Orte - es geht um die Erinnerungen, die bleiben, die Begegnungen, die prägen, und die Momente, die lange nachwirken. Die persönlichen Geschichten von Lea, Gizem und Ben zeigen, wie Reisen uns formt und verdeutlichen, dass die bedeutendsten Erlebnisse dort entstehen, wo wir uns wirklich auf einen Ort einlassen. Mit Garner schaffen wir unkomplizierte, komfortable und charaktervolle Aufenthalte und ermöglichen es unseren Gästen, ihre eigenen Reiseerinnerungen mit einer instax(TM) Kamera festzuhalten - authentisch, persönlich und nachhaltig."

Drei Reisen, drei Geschichten

Lea van Acken, Gizem Emre und Ben Felipe kehrten jeweils an Orte zurück, die für sie eine persönliche Bedeutung haben, von Vierteln, die mit ihrer Kindheit verbunden sind, bis zu Orten, die mit prägenden Momenten ihres Lebens verknüpft sind. Mit einer instax(TM) Kamera hielten sie die Erinnerungen, Gefühle und Erlebnisse fest, die sie bis heute prägen.

Schauspielerin Lea van Acken startete ihre Reise im Garner Hotel Berlin - Charlottenburg und nutzte den Aufenthalt, um einer Stadt neu zu begegnen, die ihr Leben und ihre Arbeit maßgeblich geprägt hat.

Über die Rolle, die Reisen und Hotels in ihrer Laufbahn gespielt haben, sagt sie: "Bevor Berlin mein Zuhause wurde, waren Hotelzimmer der Ausgangspunkt für fast alles: Produktionen, Events, erste Auftritte. Dort habe ich mich darauf vorbereitet, in eine neue Rolle zu schlüpfen, in eine neue Geschichte, ein neues Kapitel. Dieses Gefühl mit einer analogen Kamera in der Hand wiederzuentdecken, hat so viele Erinnerungen zurückgebracht. Zwischen Styling, Text und Vorbereitung auf den Tag wurde das Zimmer wieder zu diesem vertrauten Ort, irgendwo zwischen Ankommen und Werden. Diese Momente festzuhalten, hat mich daran erinnert, wie viele der wichtigen Erinnerungen lange vor dem Ziel entstehen."

Schauspielerin und Unternehmerin Gizem Emre entdeckte ihre Heimatstadt Berlin durch die Linse einer analogen Kamera neu. Während einer Staycation im Garner Hotel Berlin - Ku'Damm trat sie einen Schritt aus ihrem Alltag heraus und erkundete vertraute Straßen mit frischem Blick, um wiederzuentdecken, was die Stadt für sie zu einem Zuhause macht.

Sie sagt: "Wenn ich drehe, lebe ich oft mehrere Wochen im Hotel. Nach einem langen Tag am Set sind mir vor allem die Dinge wichtig, durch die ich mich schnell wohlfühle: eine entspannte Atmosphäre, ein herzliches Team und ein Ort, an dem ich einfach abschalten kann. Für die Staycation war ich noch einmal an einigen meiner Lieblingsorte in Charlottenburg und Mitte unterwegs. Mit der analogen Kamera nimmt man sich automatisch mehr Zeit und schaut genauer hin. Das war eine schöne Gelegenheit, Berlin mal wieder ganz bewusst zu erleben. Für mich ist Zuhause nicht nur ein bestimmter Ort, sondern vor allem das Gefühl, sich wohl und angekommen zu fühlen."

Schauspieler und Musiker Ben Felipe begab sich auf eine besonders persönliche Reise an der Seite seines Bruders und besuchte Orte und Erinnerungen, die ihre Beziehung über die Jahre geprägt haben. Mit dem Garner Hotel Augsburg Nord als Ausgangspunkt ließen die beiden gemeinsame Kindheitserlebnisse Revue passieren und schufen zugleich neue Erinnerungen.

Ben sagt: "Meine frühesten Reiseerinnerungen habe ich mit meinem Bruder. In unserer Kindheit ging es fast immer zur Familie nach Spanien, und diese Trips haben Momente geschaffen, die uns bis heute begleiten. Mit ihm zusammen zu reisen, ist immer etwas Besonderes. Zur Zeit bin ich für einen Dreh viel weg, so hatten wir Zeit ein wenig zu entschleunigen, alte und neue Geschichten zu erzählen, fast vergessene Erinnerungen wieder hochzuholen und zu sehen, wie sehr uns das alles geprägt hat. Zurückzuschauen und dabei Neues zu erleben, hat mir gezeigt: Reisen heißt manchmal auch, sich wieder mit den Menschen, Orten und Momenten zu verbinden, die wirklich zählen"

Weitere Informationen und die Anmeldung zum Ausleihen einer instax(TM) Kamera in teilnehmenden Garner Hotels vom 1. bis 31. August 2026 unter www.garnermemories.de.

Über Garner by IHG

Garner Hotels, Teil von IHG Hotels & Resorts, stehen für unkomplizierte Aufenthalte zu einem fairen Preis und konzentrieren sich auf all das, was für Gäste wirklich zählt. Mit praktischen Lagen in der Stadt, gemütlichen Zimmern für einen erholsamen Schlaf und durchdachten Details wie einem Willkommensgetränk und Snack bei der Ankunft wird der Aufenthalt entspannt und persönlich zugleich. Jedes Hotel serviert ein regional inspiriertes Frühstück sowie frischen Bohnenkaffee (gegen Aufpreis) und bietet kostenloses WLAN, während der 24/7 Garner Shop dafür sorgt, dass Dinge des täglichen Bedarfs stets griffbereit sind.Seit dem Markenlaunch 2023 ist Garner by IHG auf 40 eröffnete Hotels und 13 Pipeline-Projekte in Deutschland* sowie mehr als 100 eröffnete und 92 Pipeline-Projekte weltweit* gewachsen, jedes davon "Made with Character", regional inspiriert, individuell gestaltet und mit einem herzlichen Empfang. Ob spontane City-Trips, Geschäftsreisen oder Wochenenden mit Freunden: Garner macht das Reisen unkompliziert, komfortabel und voller Persönlichkeit.Weitere Informationen und Buchungen unter www.garnerhotels.com.

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