W&W Personaleinsatz GmbH

Schluss mit Personalmangel im Handwerk: Wie die W&W Personaleinsatz GmbH eine Brücke zwischen Deutschland und Osteuropa schlägt

Bild-Infos

Download

Bremervörde (ots)

Flexibilität, Sicherheit, Erfolg – wo der Fachkräftemangel das Handwerk in Deutschland noch immer ausbremst, schaffen innovative Personalvermittlung und Unterstützung aus Osteuropa längst die dringend benötigte Abhilfe: Die W&W Personaleinsatz GmbH tritt dabei als Vermittler und Organisator auf. Wie sie ihren Kunden unter die Arme greift und welche konkreten Vorteile sich daraus ergeben, erfahren Sie hier.

Besonders im DACH-Raum sorgt der mittlerweile chronische Mangel an zuverlässig verfügbaren Handwerkern häufig für Terminprobleme, Kostensteigerungen und Unsicherheiten bei der Projektplanung. Trotz aller Bemühungen wächst die Sorge, mit herkömmlichen Rekrutierungswegen schlicht nicht mehr Schritt halten zu können. Nicht nur der Fachkräftemangel treibt dabei den Bedarf an flexiblen Lösungen – auch steigende Personal- und Lohnnebenkosten, die Angst vor langfristigen Bindungen, rechtliche Unsicherheiten sowie eine insgesamt unberechenbare Marktsituation zwingen viele Betriebe zu neuen Wegen. „Handwerksunternehmen stehen heute vor der Wahl: entweder Aufträge absagen oder neue, flexiblere Modelle umsetzen“, erklärt Marcel Wohlan von der W&W Personaleinsatz GmbH.

„Unter dieser Prämisse bieten wir ein professionelles, transparentes und rechtssicheres Konzept, bei dem der Auftraggeber per Werkvertrag ein Handwerksunternehmen aus dem osteuropäischen Ausland beauftragen kann: Wir bringen also zwei Firmen zusammen, die letztlich grenzübergreifend kooperieren. Wer dabei auf unser Know-how setzt, kann nicht nur sofort reagieren, sondern auch rechtlich sicher planen und kalkulieren“, ergänzt Julian Wohlan, Geschäftsführer der W&W Personaleinsatz GmbH. „Wir bauen nicht einfach Brücken, sondern sichern sie auch ab – für Auftraggeber wie für unsere osteuropäischen Partner. Das schafft Vertrauen, Planbarkeit und echte Wettbewerbsvorteile.“ Daher setzt die W&W Personaleinsatz GmbH auf eine enge, über Jahre gewachsene Partnerschaft mit bewährten Subunternehmern sowie eine lückenlose Dokumentation und Abwicklung, die den deutschen Rechtsrahmen vollumfänglich berücksichtigt.

Maßgeschneiderte Lösungen gegen den Fachkräftemangel – flexibel, planbar, sicher

So begegnet die W&W Personaleinsatz GmbH dem weiterhin akuten Fachkräftemangel auf deutschen Baustellen mit einem projektorientierten Ansatz: Statt den teuren, schwierigen und langfristig oft riskanten Weg der klassischen Festanstellung zu wählen, können Auftraggeber auf fest etablierte, qualifizierte Kolonnen aus Osteuropa zurückgreifen. Innerhalb weniger Tage ist eine Zusammenarbeit möglich. Die ausgewählten Gruppen kommen eigenständig, erledigen das Projekt und reisen anschließend wieder ab.

„Das bringt für unsere Kunden ein Maximum an Flexibilität und reduziert nicht nur Kosten, sondern auch bürokratische und unternehmerische Risiken“, erläutert Marcel Wohlan. „Gerade in einem so volatilen Marktumfeld sind diese Vorteile ein echter Gamechanger.“ Das Beste dabei: Die gesamte Dienstleistung wird für Auftraggeber kostenlos erbracht – bezahlt wird die W&W Personaleinsatz GmbH von den Subunternehmern und das ausschließlich im Erfolgsfall. „Ein Pluspunkt, der den Einstieg für viele Bau- und Handwerksunternehmen zusätzlich erleichtert und Vertrauen schafft. So bleiben unsere Kunden handlungsfähig, ohne sich zu binden“, fasst Julian Wohlan zusammen.

Transparente Auswahl und persönliche Begleitung: So garantiert die W&W Personaleinsatz GmbH Qualität und Rechtssicherheit

Die W&W Personaleinsatz GmbH versteht sich allerdings nicht nur als reiner Vermittler, sondern vor allem als langfristiger Partner für beide Seiten. Grundlage hierfür ist eine zielgerichtete Bedarfsanalyse, die sicherstellt, dass jede Kolonne exakt zum Projekt passt. Während der Rekrutierung wird demnach nicht auf beliebige Datenbanken zugegriffen, sondern ausschließlich auf nachweislich bewährte Subunternehmer – jede Kolonne wird hierbei von den Experten persönlich geprüft, bewertet und fortlaufend begleitet. Dazu gehören unter anderem umfassende Referenzen, persönliche Erfahrungsberichte und die Fähigkeit, sprachliche und kulturelle Herausforderungen souverän zu lösen.

„Wir stellen sicher, dass immer mindestens eine Person in der Kolonne Deutsch oder Englisch spricht – genaue Abstimmung mit dem Auftraggeber gehört ebenso dazu wie die Auswahl des passenden Kolonnenführers“, erklärt Julian Wohlan. Über die enge Partnerschaft werden auch Themen wie Gewährleistung und Versicherung klar geregelt: Ohne entsprechenden Versicherungsschutz wird also keine Kolonne vermittelt, was im Schadensfall schnelle und reibungslose Lösungen garantiert. „Viele unserer Kunden sind überrascht, wie reibungslos und zuverlässig die Zusammenarbeit läuft. Das ist für uns der beste Beweis, dass unser Qualitätsmanagement funktioniert“, so Marcel Wohlan.

Wohlfühlfaktor und reibungslose Abwicklung: Warum erfolgreiche Projekte immer auch vom Menschen abhängen

Und damit nicht genug: Die W&W Personaleinsatz GmbH beschränkt sich nicht nur auf die Vermittlung der Arbeitskraft, sondern übernimmt auch das gesamte begleitende Umfeldmanagement. So ist beispielsweise die Organisation von Unterkünften, etwa durch Anmietung und Vermittlung moderner Monteurswohnungen, Teil des Standardangebots. „Zufriedene, gut untergebrachte Handwerker sind motiviert und bleiben dem Projekt treu, während unzureichende Bedingungen zu Abbrüchen führen“, berichtet Julian Wohlan.

Nicht zuletzt begleitet das Unternehmen die Kolonnen bereits bei der Anreise engmaschig, sorgt dafür, dass alles reibungslos und pünktlich klappt, und bleibt während der gesamten Projektzeit Ansprechpartner für beide Seiten. „Das gegenseitige Vertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir sorgen dafür, dass sich Auftraggeber und Kolonnen aufeinander verlassen können – das ist heute wichtiger denn je“, betont Marcel Wohlan abschließend.

Sie wollen Personalengpässe sowohl kurz- als auch langfristig in den Griff bekommen und Ihre Projekte fristgerecht abschließen? Dann melden Sie sich jetzt bei der W&W Personaleinsatz GmbH und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Original-Content von: W&W Personaleinsatz GmbH, übermittelt durch news aktuell