Lemonfrog AG

Putzperle.de Ratgeber: So gelingt der Arbeitsbeginn der neuen Haushaltshilfe

Winkel (ots)

Steht der erste Arbeitstag einer neu eingestellten Reinigungskraft an, ist vorher bereits vieles richtig gemacht worden: Zunächst wurde aus einer Vielzahl an potenziellen Haushaltshilfen die gewünschte ausgesucht. Auf Putzperle.de haben Nutzerinnen und Nutzer die Wahl aus über 225.000 registrierten Reinigungskräften. Schritt 2 beinhaltet die erste Kontaktaufnahme, in der die Vorstellungen der Zusammenarbeit hinsichtlich Anstellungsart und Aufgaben sowie Verfügbarkeit geklärt wurden. Für einen reibungslosen Start in den darauf folgenden ersten Arbeitseinsatz gibt Putzerperle.de entscheidende Tipps.

Der erste Arbeitstag: Struktur gibt Sicherheit

Damit der erste Einsatz gelingt, empfiehlt Putzperle.de, die wichtigsten Punkte im Vorfeld gemeinsam bei einer Haushalts-Einweisung zu klären.

Checkliste für den ersten Arbeitstag:

  • Wo werden Reinigungsmittel und Geräte aufbewahrt?
  • Welche Räume oder Materialien sind empfindlich?
  • Gibt es Bereiche, die nicht betreten werden sollen?
  • Wie ist mit Haustieren umzugehen?
  • Wo befinden sich Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Kasten?

Wenn das Vertrauensverhältnis stimmt, kann die Reinigungskraft auch einen Zweitschlüssel erhalten. Putzperle.de rät in diesem Fall zu einer schriftlichen Schlüsselquittung.

Ein fairer Start für beide Seiten

Putzperle.de empfiehlt außerdem, beiderseitiges Feedback frühzeitig und offen zu kommunizieren, am besten nach ein bis zwei Einsätzen. So lassen sich Aufgaben und Abläufe effizient anpassen.

"Fairness und Kommunikation sind die Basis jeder erfolgreichen Zusammenarbeit", betont Putzperle.de. "Wer offen über Erwartungen spricht und Wertschätzung zeigt, legt den Grundstein für Vertrauen und langfristige Unterstützung im Haushalt."

Auf Putzperle.de steht eine kostenlose Checkliste für den ersten Arbeitstag zur Verfügung.

Über Putzperle.de

Putzperle.de ist eine Marke der Lemonfrog AG. Die Plattform bringt Haushalte und Reinigungskräfte fair und transparent zusammen, ohne Provisionszahlungen. Haushaltshilfen erhalten stets 100 % des vereinbarten Lohns. Auftraggebende profitieren von direktem Kontakt, klaren Absprachen und praktischen Hilfestellungen rund um die Zusammenarbeit im Haushalt.

Original-Content von: Lemonfrog AG, übermittelt durch news aktuell

