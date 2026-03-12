Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

Travelzoo

Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht vier von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

Ab 899 EUR P.P. -1 WOCHE SCHWEIZ, MIT GLACIER EXPRESS7 Nächte in Davos-Klosters inklusive Halbpension. 12 Erlebnisse sind inklusive: darunter eine Fahrt mit dem Glacier Express, ein Ausflug auf die Schatzalp und ein Besuch der Viamala-Schlucht. Gegenüber einer separaten Buchung aller Leistungen sparen Club-Mitglieder 60 Prozent.

164 EUR P.P.-KÜHLUNGSBORN: 4 TAGE AN DER OSTSEE Hotel an der 5 Kilometer langen Strandpromenade. Club-Mitglieder wohnen in einem 2-Zimmer-Apartment. Frühstück, Parken und der Zugang zum Wellnessbereich sind inklusive. Wir sparen 47 Prozent gegenüber den regulären Hotelpreisen.

AB 799 EUR P.P. -1 WOCHE RHEIN-KREUZFAHRT, -600 EUR Vorbei an Schlössern, Kirchen und Weinbergen: Die Route führt von Mainz nach Karlsruhe, Basel, Straßburg, Worms und Rüdesheim. 5 Termine im Zeitraum von Juni bis Oktober. All-Inclusive-Verpflegung ist inbegriffen.

AB 469 EUR P.P.-4 TAGE LUXUSHOTEL IN PORTOS ALTSTADT & FLUG Boutiquehotel in einem Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Das Restaurant ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Zur Brücke Ponte Dom Luís I sind es 10 Minuten. Gegenüber einer separaten Buchung von Hotel und Flug sparen wir 280 EUR.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Wer sind wir?

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

