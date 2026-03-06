PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Travelzoo

Travelzoo präsentiert Reisebegeisterung auf der weltweit größten Reisefachmesse

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Auf der ITB Berlin war Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, der Protagonist von Reisebegeisterung. Mit einer Inszenierung der Intensität und des ganzheitlichen Reiseerlebnisses - präsentiert auf einer 12 Meter breiten LED-Leinwand - stach der Auftritt besonders hevor und gehörte zu den meistbesprochenen der Messe.

Um zu zeigen, welche Intensität Reisen in jedem einzelnen Moment bieten können, präsentierte Travelzoo eindrucksvolle Ultra-Slow-Motion-Aufnahmen von Reisezielen weltweit, kombiniert mit haptischen Materialien, kuratierten Düften sowie sorgfältig ausgewählten Speisen und gesunden Getränken. So entstand ein multisensorischer Raum, der das Gefühl widerspiegeln sollte, ein echter Reisebegeisterter zu sein.

Ein Reisebegeisterter (auf Englisch: "travel enthusiast") ist jemand mit einer tiefen, oft unstillbaren Leidenschaft dafür, neue Orte, Kulturen und Erfahrungen zu entdecken. Diese Menschen sind neugierig darauf, unterschiedliche Lebensweisen, Geschichten und Küchen kennenzulernen. Häufig verwenden sie einen großen Teil ihrer Zeit und ihres verfügbaren Einkommens fürs Reisen.

Travelzoo und seine Club-Mitglieder glauben: Reisen ist - wie die Liebe - ein vollständiges Eintauchen. Es bewegt den Geist, den Körper, alle Sinne und die Seele.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Wer sind wir?

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Pressekontakt:

Travelzoo
Unter den Linden 40
10117 Berlin

Pressekontakt:
Natalia Cwierz
+49 30 311 975 20
ncwierz@travelzoo.com

Original-Content von: Travelzoo, übermittelt durch news aktuell

