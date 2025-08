Aquamondis GmbH

Aquamondis setzt die Segel - Nachhaltiger Transport für die Spirulina-Algenproduktion auf den Kapverdischen Inseln

Bremerhaven (ots)

Im Rahmen der SAIL Bremerhaven 2025 setzt die Aquamondis GmbH ein eindrucksvolles Zeichen für nachhaltige Zukunftstechnologie: Am 15. August werden die für die geplante Spirulina-Zucht notwendigen Bestandteile auf das Frachtsegelschiff Avontuur verladen - mit Kurs auf die Kapverdischen Inseln.

Die vom norddeutschen Unternehmen im Atlantik geplante, hochmoderne Anlage für die Produktion der begehrten Mikroalge vereint sämtliche Elemente einer grünen, zukunftsfähigen Produktion: Energieautark durch Solar- und Windkraft, Meerwasserentsalzung, geschlossene Nährstoffkreisläufe und CO2-freier Seetransport - alles ist auf maximale Umweltfreundlichkeit und lokale Unabhängigkeit ausgelegt.

"Unsere Spirulina-Anlage steht für einen ganzheitlich nachhaltigen Ansatz - von der Energiegewinnung bis zum Transport. Mit der Verladung auf die Avontuur zeigen wir, dass echte Klimaneutralität möglich ist - und zwar heute", erklärt Aquamondis-Gründer und Geschäftsführer Jan Dohrmann.

Die Verladung auf den traditionsreichen Lastensegler Avontuur der Reederei Timbercoast erfolgt am Vormittag des 15. August im Fischereihafen symbolträchtig im Herzen der internationalen Windjammer-Veranstaltung SAIL Bremerhaven.

Blauer Farbstoff für die Lebensmittelindustrie aus der Aquamondis-Algenfarm

Aquamondis wird auf den Kapverdischen Inseln eine Anlage bauen, um unter optimalen Bedingungen die Mikroalge Spirulina - die als Superfood eingestuft wird - zu produzieren. Anschließend wird aus der Alge der blaue Farbstoff Phycocyanin extrahiert. Phycocyanin ist der wichtigste natürlich vorkommende blaue Farbstoff für die Lebensmittelindustrie. Als Zusatz wird er zum Färben von Nahrungsmitteln wie Snacks oder Getränken benötigt. Die anstehenden Verbote künstlicher Farbstoffe in der EU und den USA werden die Nachfrage in den kommenden Jahren stark ansteigen lassen.

"Durch die klimatischen Bedingungen kann die Spirulina-Alge das ganze Jahr geerntet werden", erläutert Mikrobiologe Dr. Christoph Schwarz die Standortwahl auf der Inselgruppe im Atlantik. "So ergibt sich ein vierfach höherer Ertrag im Vergleich zu Produktionsstätten in Deutschland." Dabei setzt das Unternehmen eine in Deutschland entwickelte und vielfach erprobte Technologie ein.

Mit der Avontuur werden die für das Algenwachstum notwendigen Spurenelemente sowie Natriumhydrogencarbonat ("Bullrich-Salz") auf die Kapverden transportiert. Diese Bestandteile sind nötig, um den pH-Wert auf 11 anzuheben und so optimale Bedingungen für die Spirulina-Zucht zu schaffen. Gleichzeitig werden dadurch alle anderen Algen ferngehalten, die sonst um den Lebensraum konkurrieren würden.

Finanzierung über Plattform FunderNation

Parallel zum Projektstart auf den Kapverdischen Inseln hat Aquamondis eine öffentliche Finanzierungsrunde auf der digitalen Plattform fundernation.eu gestartet. Über die Crowdinvesting-Kampagne erhalten interessierte Anleger die Möglichkeit, sich direkt an der nachhaltigen Expansion des Unternehmens zu beteiligen und aktiv zur globalen Ernährungssicherung und Klimaschutz beizutragen.

Die Ankunft des zweimastigen Gaffelseglers Avontuur auf den Kapverden ist für Ende Oktober geplant. Die Anlage soll etwa acht Monate nach Baubeginn in den Vollbetrieb gehen. In der ersten Ausbaustufe werden 5.400 qm Gewächshausfläche errichtet. Eine erste Ernte kann etwa 20 Tage nach Betriebsstart erfolgen. Anschließend ist ein kontinuierlicher Erntezyklus (z. B. täglich oder alle 2-4 Tage) möglich.

Über Aquamondis GmbH

Die Aquamondis GmbH mit Sitz in Eckernförde plant auf den Kapverdischen Inseln eine Süßwasseranlage zur Spirulina-Produktion, um blauen Farbstoff für die Lebensmittelindustrie zu extrahieren. Die Kapverdischen Inseln bieten ideale Bedingungen für die Algenzucht. Das Unternehmen verfolgt konsequent das Ziel, innovative Ernährungslösungen mit maximaler ökologischer Verantwortung zu verbinden. Die gesamte Aufzucht der Spirulina und der Extraktionsvorgang sind komplett digitalisiert. Die automatisierten Regelungssysteme basieren auf KI-generierten Algorithmen. Dadurch erkennen wir den perfekten Erntezeitpunkt für einen optimalen Farbpigment-Ertrag.

https://www.aquamondis.com/

